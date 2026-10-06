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Nočná na Zocháčke

Jana Melišová
Sme slabí, zraňujeme, podliehame strachu, strácame kontrolu a zlyhávame. Ale aj keď ťa niekto zranil, tá najväčšia sila v tvojom vnútri zostala nedotknutá a môže rásť ďalej.

Driemala som za stolom zabalená do teplej deky a chrumkala jablko. Bola to len nočná šichta na „Zocháčke“ v rámci mojej školskej praxe. Vtedy sa s nami nikto nemaznal – hodili nás do vody a museli sme plávať. Práve toto ma naučilo čítať ľudí pod tlakom. V miestnosti vládlo hlboké ticho a na strope sa pomaly mihali odlesky tieňov vetiev, ktoré viseli nad lampou dole v parku.

Zrazu ten pokojný veget preťal ostrý zvuk. Zazvonil telefón. Rýchlo som prehltla kúsok jablka v ústach a s miernym stiahnutím hrdla som zdvihla slúchadlo.

Môj hlas znel na začiatku všelijako, len nie suverénne: „Dobrý večer, linka dôvery.“

Na druhom konci bolo ticho.

Potom sa ozval smutný hlas asi tak šestnásťročného dievčaťa: „Aký je podľa vás zmysel života?“

To ma v sekunde prebralo. Odpovedala som rýchlo.

„Zmyslom života je život. A láska.“

Po chvíľke dodala: „ A čo keď vás láska zradí?“

Zovrelo mi žalúdok. Ako konzultant na linke som si takýto osobný súcit asi nemala dovoliť, ale v tej chvíli mi to bolo jedno. Myslela som na tých, ktorí v ten večer zostali po rozchode sami.

„Láska ťa nemôže zradiť. Nie je to len o tom, či ti to s niekým vyjde, alebo nie. Je to proste sila, čo máme v sebe všetci a vďaka nej sme tu. Je všade – v prírode, v zvieratách, v tom, ako vonku fúka vietor alebo tečie voda...“

Hovorila som pomaly, môj hlas stíchol a spomalil sa. Vypla som všetko okolo, nevnímala čas a plne sa sústredila na dievča na druhom konci drôtu.

„Je tu vždy, keď sa veci upokoja a príde zmierenie. Aj ty si plná lásky a raz ju dáš niekomu, kto si to bude naozaj vážiť…“

Po chvíľke povedala: „Ďakujem.“

A zložila.

Vtedy som si viac ako kedykoľvek predtým uvedomila, aký je život krehký. Že zajtrajšok nie je garantovaný a všetko, čo máme, môže v sekunde zmiznúť. Pevne sa držíme vecí, ktoré sa menia na prach. Strach prichádza, keď stratíme kontrolu, ktorú vlastne aj tak nikdy nemáme. Čím kŕčovitejšie sa jej snažíme držať, tým viac nás ten strach zotročuje. Vzdať sa tejto ilúzie je ťažké, ale je to jediná cesta, ako porozumieť skutočnosti.

Išla som von, nadýchať sa čerstvého vzduchu. Pozerala som sa na hviezdy a vedela som, že svet nezmením a všetky tie smutné dievčatá nezachránim...

Ale verila som, že v tú noc, pre tú jednu, malo zmysel tam byť. A to stačí.

Autor: Jana Melišová | úterý 6.10.2026 20:55 | karma článku: 0 | přečteno: 41x
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