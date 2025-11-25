Neďaleko od Trenčína bývala krásna Katarína
Neďaleko od Trenčína, býva krásna Katarína... Túto slovenskú ľudovú pesničku pozná snáď každý. Málokto však vie, že jej slová majú aj reálny základ. V niekdajšej Trenčianskej stolici totiž naozaj žila vychýrená krásavica s týmto menom, ktorá sa zapísala nielen do našich dejín, ale aj do povesťovej mapy Slovenska.
Táto tragická povesť pochádza z Budatínskeho hradu a hovorí o dcére hradného pána, Kataríne, ktorú dal otec zamurovať vo veži, pretože odmietala sobáš so starým ženíchom, ktorého jej vybral. Vraj ako biela pani sa doteraz zjavuje 25. 11. vo veži Budatínskeho hradu. Historické záznamy sú nejasné a povesť je z veľkej časti fikciou. Povesť je povesť, ale nájdené dokumenty dokazujú, že ide o skutočný príbeh s priam kriminálnou zápletkou.
Katarína Suňogová naozaj žila v 17. storočí a bola dcérou budatínskeho hradného pána Gašpara Suňoga. Do mladej dievčiny sa zahľadel oveľa starší muž Ján Jakušic z neďalekého hradu Vršatec a požiadal o ruku jej otca. Katarína sa však vôli otca vzoprela, pretože bola tajne zasnúbená s mladým grófom Františkom Forgáčom. Pán Budatína bol taký nazlostený, že svoju dcéru chcel nechať zamurovať v hradnej veži. Aby si nešťastná deva zachránila holý život, napokon privolila k sobášu s Jakušicom.
Láska a túžba však boli oveľa silnejšie, tak bola manželovi neverná s 22-ročným grófom. Ten ju mal podľa povesti dokonca navštevovať priamo na Vršatci. Nie, bohužiaľ sa to neskončilo šťastne ako v rozprávkach. Len čo to paroháč zistil, rozhodol sa konať. Vyzvedel sa, že František má cestu na Moravu, a tak si ho počkal aj s niekoľkými zbrojnošmi. Prepadol ho a kruto zavraždil. To sa stalo dňa 23. januára 1647. Svedčí o tom aj v archíve dochovaný list jeho matky Estery Bošániovej, v ktorom zvolávala príbuzných na pohreb svojho jediného syna. Za jeho vraha označila jednoznačne Jakušica.
Smrť mladého Františka Forgáča mala veľký ohlas, pretože to nebol len tak hocikto, ale župan Tekovskej stolice a kapitán Tekova. Starému Jakušicovi sa však vražda prepiekla, pretože mu nikto nič nemohol dokázať. Dlho však nepožil, zomrel iba dva roky po svojom hrdelnom čine. Katarína tak v krátkom čase stratila nielen milenca, ale aj manžela. Väčšina povestí tu končí svoje rozprávanie, no skutočný životný príbeh Kataríny pokračoval aj ďalej.
Mladá vdova bola bola nielen krásna, ale aj zámožná, pretože vlastnila časť budatínskeho panstva a iné majetky. O pár rokov sa vydala i po druhý raz, a to za Valentína Balašu, s ktorým žila v kaštieli vo Visolajoch. Jej život však ani potom nebol pokojný, pretože niektorí členovia jej rodiny jej upierali dedičské práva. Spory sa naozaj vyostrili, a tak sa Katarína rozhodla konať. Z Budatína si odniesla svoj majetok vrátane časti hospodárskych zvierat.
Do sporu sa zamiešal aj pán hradu Košeca Štefan Petróci, ktorého dcéra Sidónia bola vydatá za jedného z Jakušicovcov. Výbojný Petróci donútil svojich poddaných, aby prepadli majetky Kataríny Suňogovej a Valentína Balašu vo Visolajoch a v Budatíne. Objavili sa však a chýry, že za prepadom zámku v roku 1660 stál druhý manžel Kataríny. Až neskôr sa vďaka písomným materiálom ukázalo, že za týmto aktom bol naozaj Petróci.
Aká je skutočnosť? Pravdou je,že Katarína sa za Jána Jakušiča vydala v roku 1641. Už v roku 1643 sa narodila ich prvá dcéra Zuzana. Keď Ján Jakušič v roku 1649, teda dva roky po smrti Forgáča, zomrel, mal okrem Zuzany aj maloleté dcéry Juditu a Katarínu. Takže v roku 1647 bola Katarína Suňogová už zrelá žena, matka, žiadna zamilovaná mladá nevinná dievčina, ktorú chcel otec vydať proti svojej vôli. Samotnú tragédiu popisujú historické pramene očami svedka Jána Medňanského, svedectvo ktorého zaznamenáva Ostrihomská kapitula, takže by sme ho mohli považovať za relevantné, hoci sa v svedectve spomína aj Zuzana, ktorá v tom čase bola dieťa. Katarína sa druhý raz vydala až po otcovej smrti. Je možné, že povesť o jej zamurovaní vychádza skôr z toho, že po smrti manžela žila pod otcovým dohľadom.
A čo sa stalo s Katarínou? Zdá sa, že sa napokon zmierila so svojím osudom, pretože zápis v jezuitských análoch hovorí, že ju v roku 1712 pochovali v krypte trenčianskeho kostola Sv. Františka Xaverského ako bohatú vdovu a štedrú patrónku kostola, v ktorom dala postaviť dva rady lavíc a darovala 20 zlatých na zriadenie lekárne Ku svätému Duchu, ktorá fungovala až do druhej polovice 20. storočia.
Dochované písomné svedectvá teda ukazujú, že v tomto prípade nejde ani tak o povesť, ako skôr o dobový prípad s kriminálnou zápletkou.
***
Všetkým Katarínam a Kateřinám želám k ich sviatku len to najlepšie.
*foto-moje
Jana Melišová
Ako Štefan Moravu preplával na gumenom člne a Alpy zdolal po vlastných
Príbeh Štefana, ktorý Vám chcem porozprávať, vypovedá o nezlomnosti a vytrvalosti človeka, ktorý sa postavil totalite a šiel za svojím snom napriek bezprostrednej hrozbe smrti.
Jana Melišová
Čo sa dá merať skutočným tichom?
Dni sa stále skracujú, slnko skôr zapadá. Tak si na mňa sadla akási neskorá jesenná nostalgia a toto je výsledok.
Jana Melišová
Na svätého Martina bojí sa husia rodina
Čo teda znamená tento deň s magickým dátumom 11. 11.? Okrem toho, že tŕpneme, či Martin príde na bielom koni alebo nie, tŕpne aj husia rodina, o koľkých členov príde.
Jana Melišová
Farebný most spája dva svety
Mám rada rozprávky. Rozprávka spája prvky fantázie s faktami a vytvára tak príbeh. Tento príbeh je o spomienkach, láske a spojení medzi svetmi.
Jana Melišová
Manželské Česko-Slovensko
Československá republika je dodnes zdrojom mnohých romantických predstáv, ale i skreslených informácií. No v láske sú všetky sociálne a územné bariéry bezpredmetné. Práva a statusy, ktoré ovplyvňujú náš život strácajú na význame.
