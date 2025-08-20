Nechať ísť
Jar bola pre Elu obľúbené ročné obdobie. A nebolo to len kvôli jasnej oblohe, osviežujúcej zeleni, či rozkvitnutým kvetom všade naokolo. Bolo obdobie jarného upratovania.
Na predmestí mesta, kde žila so svojím manželom Richardom a dvoma deťmi, bolo jarné upratovanie každoročným rituálom v každej domácnosti. Každý člen rodiny bol zamestnaný, aby počas víkendu pozametal, oprášil, vydrhol a vyleštil každý predmet a povrch v dome.
Ela si tento proces nesmierne užívala. Našla v procese čistenia a jeho organizácii svoju domácu terapiu. V rukaviciach a s vlasmi zopnutými do drdola sa mohla usilovne pustiť do práce – vypratávať police a skrine, preskupovať knihy, odevy a náčinie. Vyhadzovali všetko, pre čo už nemali využitie, a rozdávali veci, ktoré boli opätovne použiteľné. Richard robil všetko zdvíhanie a premiestňovanie a deti robili menšie práce.
Aj jarné upratovanie toho roku prebiehalo ako každé iné. V nedeľu ráno sama vykonávala poslednú časť rituálu a to reorganizáciu svojej osobnej skrinky. Potom, keď ešte vyberala knihu za knihou, aby zotrela nahromadenú vrstvu prachu, niečo spadlo na podlahu. Bola to fotografia. Zohla sa, aby ju zodvihla. Keď jej oči padli na osobu na fotografii, stuhla. Bol to Dano.
Jej prvá láska. Priateľ zo strednej školy. Dokonalý chlap s krátkymi blond vlasmi, vysokými lícnymi kosťami a tým najláskavejším úsmevom, aký by ste v živote videli. Dano a Ela boli jedna duša v dvoch telách. Ale Dana si kruto vzala brutálna nehoda na motorke. Ela v nasledujúcich rokoch veľmi smútila.
Nekonečným obviňovaním samej seba z traumy, ktorá sa jej stala, celú vec len zhoršovala. Vracala sa v mysli k nepríjemnej udalosti a to oživovalo celú škálu jej emócií natoľko, že ovplyvňovali aj jej bežné fungovanie. Uvažovanie v zmysle, že ak by niečo urobila inak, výsledok by bol iný, ju len zbytočne vyčerpávalo. Časom si uvedomila, že keby neexistuje. V skutočnosti v každej chvíli jednáme vždy tak, ako za daných okolností dokážeme. Pochopila, že bude pre ňu osožné nechať minulosť za sebou. Všetko sa deje pre niečo a čaká ju niečo nové.
Nakoniec stretla Richarda, znovu našla lásku a vybudovala si s ním život. Je obklopená milujúcou rodinou, ktorá tu je pre ňu a ona pre nich. V dobrom aj v zlom. Ale napriek tomu, spomienka na Dana bola po celý čas uviaznutá medzi stránkami jej výtlačku Odviate vetrom a v zákutiach jej mysle.
Pritisla fotografiu na hruď a posadila sa na podlahu svojej pracovne. Slzy jej stekali po lícach, keď sa k nej vrátila bolesť zo straty jej prvej lásky. Je možné, že sa doteraz nespamätala z tejto straty? Nevedela to presne. Viac ako desaťročie po jeho smrti mala stále pocit smútku.
Niekedy máme sklony uveriť tomu, že my sme len naša minulosť. Náš život je sled udalostí, ktoré sa nám dejú a my sme ich hlavným aktérom. Čokoľvek sa nám stane, je to len zastávka na ceste naším životom, prestupná stanica, stanovište alebo bod prechodu. Je osožné, aby sme kráčali ďalej a neustrnuli v jednom bode, či sa nemotali v kruhoch. Nemali by si sme dovoliť, aby sme uverili, že len naša minulosť nás definuje a nezačali si na základe tejto domnienky myslieť, že už nie sme hodní lásky, pozornosti alebo si nezaslúžime byť v živote šťastní.
V snahe vyhnúť sa bolesti z negatívnych pocitov, robíme až zúfalé veci. V skutočnosti sa bojíme pocitov, akými sú smútok, hnev či sklamanie. Snažíme sa prichádzajúce pocity potlačovať, uzavrieť do Pandorinej skrinky a popierať alebo naopak stále ventilovať, čo môže celý proces uzatvárania minulosti narušiť. Cesta k vyslobodeniu nás vedie skrze ich rozpoznanie a prepustenie.
Chvíle jej rozjímania ubiehali a nakoniec slzy ustali. Ako vlny, ktoré ju obmývali a nakoniec sa utíšili. Keď prechádzala prstom po fotografii, na tvári sa jej usadil jemný úsmev. Okamih intenzívneho smútku vystriedalo prijatie. Prijala, že daná spomienka už navždy zostane jej súčasťou. Dano už nebol. Ale zostali spomienky, ktoré si s ním vytvorila. Mala šťastie, že mala lásku tohto muža, aj keď len krátky čas. Nastal čas, pomyslela si, nechať Dana odísť. Podržala fotografiu ešte chvíľu v ruke, potom ju odložila raz a navždy spolu s ostatnými spomienkami.
Jana Melišová
