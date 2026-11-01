Na Dušičky
Jesenný podvečer na kopci nad mestom mal zvláštne, melancholické, a predsa hrejivé čaro. Presne také, aké človek nachádza v starých svetroch, nedopitých šálkach čaju a v spomienkach, ktoré nás odmietajú opustiť.
Hmla sa lenivo váľala v údolí, akoby chcela pred svetom ukryť tajomstvá mesta. Z cintorína hlboko pod kopcom už pomaly presvitala matná, oranžová žiara tisícok dušičkových sviečok. Pripomínalo mi to padnuté hviezdy. Sedela som na drevenej lavičke, túlila sa do teplého šálu a premýšľala o tom, že ľudia sú vlastne ako tie sviečky. Svietia, hrejú, a keď zhasnú, zostane po nich len dym a niekto, komu v tme mrznú prsty.
Ticho však na tomto svete málokedy trvá dlho. A niekedy je to tak dobre.
Kúsok odo mňa, na trávnatej čistinke tesne pod vrcholom kopca, sa objavila mladá rodina. Mamička, otecko a dve deti. Drobné, sotva dvojročné dievčatko, ktoré svet zatiaľ pozorovalo s obdivuhodným pokojom. A chlapec. Mal asi osem rokov – vek, kedy sú nohy neustále v pohybe, pretože svet je príliš veľký na to, aby v ňom len tak stál.
Zastavili sa pri plochom prírodnom kameni, ktorý bol napoly vrastený do zeme. Otec si kľakol, v rukách mu blysla zápalka a za sklom malého kalíška sa rozsvietilo teplé žlté svetielko. Chvíľu tam všetci štyria stáli. Vytvorili tichú, nehybnú siluetu proti zapadajúcemu slnku. Rodina, ktorá drží spolu, aj keď niekto chýba.
Potom sa ten vážny moment rozplynul, ako to už pri deťoch býva. Mamička sa posadila na deku, vytiahla z tašky krabičku s jedlom a začala trpezlivo kŕmiť malú dcérku, ktorá zvedavo sledovala každý letiaci list. A vtedy ožil jej starší braček. Začal pobiehať okolo, kľučkovať medzi kmeňmi briez, až jeho obežná dráha skončila tesne pri mojej lavičke. Zastavil sa, hlučne vydýchol a pozrel sa na prázdnu lavičku a potom rovno na mňa: „Ty si tu sama?“
“Áno, oddychujem,“ usmiala som sa naňho. „Ale som rada, že si ku mne prišiel. Ako sa voláš?“
"Ondrej,“ vyhŕkol a palcom si utrel nos.
„Stavím sa, že na ten kopec vybehneš rýchlejšie ako tvoj oco.“
“To preto, lebo mám nové tenisky. Sú pretekárske,“ vysvetlil mi vážne.
Dali sme sa do reči. Ondrej mal v sebe ten nádherný osemročný motor a v priebehu pár minút mi stihol porozprávať o svojej zbierke autíčok, o tom, že sestra mu občas berie hračky, a že tma na kopci je vlastne celkom super. Potom sa jeho pohľad stočil späť k plápolajúcej sviečke pri kameni, kde sedeli jeho rodičia. Na moment zvážnel. Jeho tvár nadobudla ten zvláštny výraz, kedy deti premýšľajú o veciach, ktoré sú väčšie ako oni.
“Tá sviečka je pre moju babku,“ ukázal malým prstom smerom k rodičom. „Vieš, ona išla do neba.“
„Aha. Takže tá sviečka svieti pre ňu,“ prikývla som.
“No, lebo my na normálny cintorín nechodíme. My sme ju sem vysypali z takej malej krabičky. A teraz je v tráve, v lese a všaaade naokolo.“
Pozrela som sa na tú šíru krajinu pod nami, na koruny stromov, ktoré sa ohýbali pod nárazmi vetra, a potom späť na Ondreja. Došlo mi, aké silné a oslobodzujúce posolstvo mu rodičia odovzdali. Neučili ho báť sa smrti ani chladných hrobov. Dali mu namiesto toho slobodu, prírodu a vietor. Osemročné dieťa nepotrebuje poznať zložité slová – ono proste vie, že ten, koho milovalo, zostal súčasťou sveta.
„To je to najkrajšie miesto, kde môže babka bývať,“ povedala som a v krku som ucítila hrču.
Ondrej vážne prikývol. „Odtiaľto vidí všetko. Mamka hovorí, že babka teraz dáva pozor na ségru, aby zjedla celý puding. A na mňa, aby som nespadol, keď utekám. Už musím ísť. Chcem sa spýtať oca, či som šiškou trafil tamten veľký strom!“
Ondrej sa otočil na päte a upaľoval späť za rodinou. Sledovala som, ako otec berie malú dcérku na plecia a mamička skladá deku. Ešte raz na mňa zakričal, že ten strom naozaj trafil, a potom všetci štyria zmizli v tme na chodníku dole do mesta.
Zostala som na lavičke sama, ale ten sychravý jesenný chlad som už vôbec nevnímala. Dívala som sa na osamotenú sviečku na kopci. Ondrej mal pravdu. Tí, ktorých sme stratili, neodchádzajú. Sú všade tam, kde vietor fúka do briez, kde mamičky kŕmia deti na deke a kde osemroční chlapci triafajú šiškami veľké stromy.
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