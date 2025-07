Martin a Michal

Súrodencov sa celý život nezbavíš. Budeš sa ich zastávať pri každom nepriateľovi, a aj keď sa niekedy zdá, že by si na nich najradšej zabudol, alebo ich najradšej predal, nie je to úplná pravda.

Martina a Michala spájalo súrodenecké puto. Ale mali pomerne veľa nezhôd. To, čo začalo niekedy ako hravé žartovanie, sa rýchlo zmenilo na ostrú hádku. Hovorili si nepekné slová, padali obvinenia a výčitky. Pri poslednej hádke Michal vybehol z dverí a Martin neurobil nič pre to, aby ho zastavil. V ten deň sa v ich vzťahu vytvorilo napätie. A to také, ktoré bratia nedokázali prekonať.

Odvtedy prešli dva roky. Martin mal dobrú prácu, domov s milujúcou manželkou a bábätkom na ceste.

Jedného dňa, keď bol v práci, mu náhle zazvonil telefón: „Idem do pôrodnice! Poď rýchlo!“

Martin bol na ceste do nemocnice, keď auto so škrípaním zastalo. Pokúsil sa ho naštartovať, ale nešlo to. Bez toho, aby strácal viac času, rýchlo zavolal taxík. Srdce mu prudko búšilo. Myslel na svoju manželku.

Konečne sedel v taxíku. Znova mu zazvonil telefón. Bol to Michal. Prekvapený Martin zrušil hovor. Bol len pár minút od nemocnice, keď mu zapípal telefón. Bola to správa od jeho brata Michala: „Je to dievčatko! Mamička aj bábätko sú v poriadku. Neboj sa, som pri nich.“

Martinom prešla vlna úľavy. Vošiel do vestibulu nemocnice. Michal tam stál a čakal na neho. Vymenili si rozpačité pohľady a ponáhľali sa na novorodenecké oddelenie.

V ten deň večer mu manželka povedala, že s Michalom bola celý čas v občasnom kontakte. A že Michal sa rozhodol prekvapiť Martina v deň, keď dieťa príde na svet. Dúfal, že sa zmieria.

Po tomto rozhovore Martin inštinktívne zobral do ruky telefón. Hovor sa začal slovami: „Michal, to som ja...“

Bol to dlhý a emotívny rozhovor. Martinove oči boli vlhké od sĺz, keď potom vzal svoju dcérku do náručia. Uvedomil si, že emócia, ktorá nám kedysi zlomila srdce je niekedy práve tá, ktorá ho môže aj vyliečiť.