Manželské Česko-Slovensko
V rokoch 1980 až 1989 bolo v Československu uzavretých 58 398 manželstiev medzi obyvateľmi českej aj slovenskej národnosti (4,9 % všetkých manželstiev). V rovnakých rokoch sa v zmiešaných česko-slovenských manželstvách narodilo 77 885 detí (3,7 % všetkých detí narodených v manželstve). To znamená, že približne pätina manželov v týchto medzietnických manželstvách sa asimilovala do jednej z etnických skupín. V Českej republike tvoria Slováci 4,0 % populácie; v Slovenskej republike predstavujú Česi 1,2 % populácie.
***
Keď ju prvýkrát zbadal, pomyslel si, že také niečo sa deje iba vo filmoch. Pršalo, kvapky dopadali na dlaždice a ona stála pod starou lampou na rohu ulice na Malej strane. Vlasy mala strapaté od vetra, na nose jej pristávala jedna neposlušná kvapka. Smiala sa, akoby jej bolo jedno, že je celá premoknutá. V tej chvíli pochopil, že ho život doteraz klamal – pravá krása nebola v dokonalosti, ale v chaose. Lenže ako ju osloviť? Ako nájsť slová, keď všetko, čo mu napadalo, znelo ako replika z lacnej romantickej komédie?
A potom to spravila ona. Zdvihla obočie, usmiala sa a povedala: „Čekal jsi na mě, nebo jen předstíráš, že náhodou stojíš na tomhle místě?“ “ Rozosmial sa. „Náhody neexistujú.“
A tak sa to začalo. Ich dni boli ako mozaika drobných zážitkov. Rána s vôňou čerstvého chleba, popoludnia strávené objavovaním skrytých kaviarní, noci, keď len tak ležali na terase a rozprávali sa o nezmysloch. Bola to láska bláznivá, spontánna, hlboká. Ale ako to už v každom dobrom príbehu býva, šťastie nie je nekonečné. Prišla správa. „Musím odejít.“ Len dve slová, ktoré roztrhali všetky plány, ktoré mali. Odchádzala do inej krajiny, za snom, ktorý mala už predtým, než ho stretla.
„Víš, že kdybych mohla, zůstanu,“ povedala, ale on vedel, že jej odchod je správny.
Láska nie je o držaní, ale o tom, že necháš druhého lietať. Rozlúčka bola ťažká. Stáli na peróne, ona sa usmievala cez slzy, on predstieral, že je v pohode.
„Budeš mi chybět,“ povedala. „Nie viac ako ty mne,“ odpovedal. A potom odišla.
Nasledujúce mesiace boli zvláštne. Bez nej bol svet iný, akoby stratil trochu farieb. Ale život šiel ďalej. Stále si písali, ale tušil, že to nebude trvať večne. A tak sa to pomaly vytrácalo. Až raz dostal SMS. Po jej prečítaní ihneď vyrazil na „ich ulicu“, znovu pršalo. A tam, pod tou starou lampou, stála ona. S rovnakým strapatým účesom.
„Čekal jsi na mě, nebo jen předstíráš, že náhodou stojíš na tomhle místě?“ Zasmial sa. „Náhody neexistujú.“ A tak sa to začalo znovu.
Jana Melišová
Ten v zrkadle
Ako dieťa som bola s rodičmi v lunaparku v kabinete krivých zrkadiel, bola to ohromná zábava. To mi pripomenulo, že existujú rôzne druhy zrkadiel. To ma inšpirovalo a napísala som blog síce o niečom inom, ale súvisí to s témou.
Jana Melišová
Roman a Sharman
Aj som dlho rozmýšľala, aký blog dám do Vašej povolebnej atmosféry a nakoniec som naslepo vybrala nasledujúci.
Jana Melišová
Vyhrať za každú cenu
Na rôznych pretekoch sa často zvykne hovoriť veta: Sláva víťazom-česť porazeným. Ako to teda vlastne je?
Jana Melišová
Tigrica Lili
Zvieratá sú aj naši domáci maznáčikovia. Dávajú nám svoju lásku a my ju dávame zase im. Je to také vzájomné odovzdávanie, ktoré je pre obe strany užitočné a plné prežitkov.
Jana Melišová
Nechať ísť
Keď stále smútime nad niečím, čo sa stalo v minulosti, naše trápenie nám v skutočnosti spôsobujú naše vlastné myšlienky. Toto zistenie nám dáva nádej, že sme to len my sami, kto môže s celou záležitosťou niečo urobiť.
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Zemřel nejkrásnější chlapec na světě. Pro švédského herce byla přezdívka prokletím
Role krásného mladíka Tadzia ve filmovém zpracování Mannovy slavné novely Smrt v Benátkách změnila...
Orbán prý plánuje protiukrajinský blok s Českem a Slovenskem. Babiš o tom neví
Maďarsko chce spojit síly s Českem a Slovenskem a vytvořit v Evropské unii alianci skeptickou vůči...
Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa se chystá vpadnout na Jamajku
Jamajka se chystá na katastrofickou situaci. Severním Karibikem se řítí hurikán nejsilnější páté...
Oslavy státního svátku 28. října: pieta na Vítkově, prezident jmenoval generály
Sledujeme online Česko si připomíná 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V rámci oslav už...
Na skládce u Litvínova opět vypukl požár, zasahovalo u něj 16 jednotek hasičů
Na skládce Celio u Litvínova opět vypukl požár. Hořet začala štěpka. Na místě v jednu chvíli...
Prodej bytu 2+kk, 39 m2 - Chrášťany
Chrášťany, okres Kolín
2 200 000 Kč
- Počet článků 258
- Celková karma 15,95
- Průměrná čtenost 979x