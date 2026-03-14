Mami, som v poriadku
Všetko sa to začalo jednou malichernou hádkou. Na vrchole hory Mount Katahdin stál dvanásťročný Donn Fendler, trasúci sa od zimy a hnevu. Pohádal sa so svojím bratom Ryanom a v detskej prchkosti urobil rozhodnutie, ktoré ho takmer stálo život.
„Idem dole sám!“ vykríkol a zmizol v hustej hmle, ktorá pohltila vrchol hory rýchlosťou dravca.
Mount Katahdin je známa tým, že sa na nej počasie mení v priebehu sekúnd. Donn sa na brata i ostatných nahneval a povedal, že už s nimi nechce byť ani minútu. Chcel im dokázať, že cestu dole zvládne sám a rýchlejšie. Chcel byť v tábore prvý, chcel im dokázať, že je silnejší. Hmla, ktorá padla, bola taká hustá, že Donn stratil vizuálny kontakt s turistickým chodníkom už po niekoľkých metroch. O pár minút už nepočul žiadne hlasy, len tlmený hukot vetra. V snahe nájsť cestu späť k otcovi, bratom a sprievodcom začal bežať. Donn bežal. Bežal v panike, hlbšie a hlbšie do nepriestupnej divočiny Maine. Keď si uvedomil, že nikoho nepočuje a nevidí, namiesto toho, aby zostal na mieste, začal blúdiť a klesať nižšie do hlbokých lesov, čím sa každou minútou vzďaľoval viac a viac presne na opačnú stranu hory – do neprebádaného údolia Great Basin.
Keď si uvedomil, že sa stratil, zachvátila ho opäť panika. Bežal ešte hlbšie do lesa, až kým v močaristom teréne nestratil obe topánky. Zostal bosý, len v tričku a šortkách. V tú prvú noc, pod chladným nebom Maine, pochopil krutú realitu. Najhoršia bola práve tá prvá noc. Sedel pod stromom, triasol sa od zimy a počul zvuky, ktoré si nevedel vysvetliť. Vtedy si povedal: „Donn, ak teraz znova spanikáriš, už nikdy neuvidíš mamu.“
Donn nebol len vystrašené dieťa; bol aj skaut. Mal chvíle dezorientácie, ale vedel, že jeho prežitie závisí skôr na pragmatických skautských pravidlách. Prvým pravidlom, ktorým sa riadil, bolo „nestratiť hlavu“.
V pamäti mu znela aj iná inštrukcia: „Ak stratíš cestu, hľadaj vodu.“
Donn si spomenul na radu svojho otca a skautský výcvik, že malé potoky vedú k väčším riekam a rieky k ľuďom. Sledoval malý potôčik, kým sa nezmenil na riečku. Vedel, že tam niekde musia byť ľudia. Skauting mu nedal len techniku, dal mu disciplínu nezastaviť sa.
Jeho najväčším nepriateľom však neboli divé zvieratá, ale skutočným peklom bol hmyz. Tisíce komárov a mušiek mu spôsobili také opuchy, ktoré mu takmer zalepili oči a spôsobili infekcie. Jeho tvár bola taká opuchnutá, že si musel prstami rozťahovať očné viečka, aby vôbec videl, kam kladie nohy. Bolo to, akoby ho tisíce ihiel pichalo každú sekundu.
Keď v lese našiel staré vrece, urobil doň otvory na ruky a hlavu. Bol to jeho jediný štít proti nočnému chladu. Hlad zaháňal lesnými plodmi a strach modlitbami. V lese stále myslel na tú hlúpu hádku na vrchole. Cítil sa strašne. Donn sa rozprával s Bohom a so svojím bratom. To bol jeho motor - chcel sa vrátiť, aby Ryanovi povedal, že ho to mrzí. Predstavoval si, ako sa Ryanovi ospravedlní. Viera v Boha či láska k rodine sú tie jediné veci, ktoré vás prinútia urobiť ďalší krok, keď už nohy neposlúchajú.
V najťažších chvíľach mu v hlave znela otcova rada, ktorú dostal ešte pred výletom: „Keď si budeš myslieť, že už nedokážeš urobiť ani krok, urob ešte jeden. A potom ďalší.“
Toto pravidlo „ďalšieho kroku“ sa stalo jeho mantrou. Vo chvíľach, keď mal nohy dorezané od skál do krvi, keď mu oči opuchli od tisícov štípancov a keď od hladu takmer strácal vedomie, si Donn opakoval:
„Ešte jeden krok k tamtomu stromu. Ešte jeden meter popri tomto potoku.“
Práve táto psychologická pomôcka od otca mu zabránila v tom, aby si jednoducho ľahol do lístia a vzdal to. Veril, že ak sa zastaví, už nikdy nevstane.
Do pátrania sa zapojili stovky dobrovoľníkov, miestni drevorubači z papierní, civilné ochranné zbory, národná garda a dokonca aj iní skauti. Keďže až 90 % rozlohy štátu pokrývali lesy, letecké pátranie bolo prakticky bez šance na úspech. Newyorská štátna polícia vyslala lietadlom špeciálne cvičené farbiare (bloodhounds). Psy však museli byť stiahnuté, pretože si na ostrom skalnatom teréne hory, ktorý je tvorený usadenými horninami z diaľky pripomínajúcimi hladké žulové skaly, no pri dotyku sa ich ostré častice nepríjemne zapichávajú, do krvi dorezali laby.
Donnov otec a strýkovia pátrali v teréne každý deň. Jeho matka zostala v neďalekom dievčenskom skautskom tábore Camp Natarswi. Po niekoľkých dňoch sa šanca na nájdenie živého dieťaťa v tak drsnom teréne bez vybavenia blížila k nule. Mnohí pátrači boli presvedčení, že hľadajú už len telo.
Zatiaľ čo stovky pátračov hľadali telo strateného chlapca, Donn prešiel krok za krokom neuveriteľných 130 kilometrov. Na deviaty deň, vyčerpaný na smrť, takmer nahý a schudnutý o sedem kilogramov, narazil na staré telefónne vedenie a sledoval ho, až kým nedorazil k táboru Lunksoos Camp na brehu rieky East Branch Penobscot. Donn bol príliš slabý na to, aby preplával rieku, tak začal slabým hlasom volať o pomoc. Pani Lena McMoarn si ho všimla a zavolala svojho manžela Nelsona. Ten okamžite sadol do kanoe, preplavil sa cez rieku a našiel tam polomŕtveho chlapca. Bol v zúfalom stave - podvýživený, doštípaný od hmyzu a doráňaný, ale nažive.
Keď k nemu Nelson podišiel, Donn s vypätím všetkých síl povedal svoju legendárnu vetu: „Pane, ja som Donn Fendler a som skaut, ktorého hľadajú.“
McMoarnovci ho okamžite vzali do zrubu, nakŕmili ho polievkou po lyžičkách, aby mu nezlyhal žalúdok a zavolali pomoc.
Prvá vec, ktorú urobili, bol telefonát. Nelson McMoarn spojil hovor s Donnovou matkou, Ruth, ktorá v slzách čakala v neďalekom tábore. Donnove prvé slová boli: „Mami, som v poriadku,“ hoci ledva stál na nohách.
Počas náročného prečesávania hustého a neschodného terénu hory Katahdin utrpel otec Donald Fendler zranenie oka. Kvôli tomuto zraneniu a celkovému vyčerpaniu bol v čase Donnovho návratu hospitalizovaný v nemocnici Bangor General Hospital.
V nemocnici v Bangore, keď ho konečne objal otec i brat Ryan, sa Donn ospravedlnil za stratené topánky a tú nešťastnú hádku. Otec ho však objal a plakal od úľavy. Celých deväť dní sa totiž obviňoval, že syna neustrážil. Rodina bola opäť spolu a Amerika oslavovala zázrak.
Nie je to len príbeh o prežití, ale o vytrvalosti. Donn Fendler sa stal legendou nielen preto, že prežil, ale preto, že sa nikdy nevzdal. Existuje mnoho rôznych prekážok a ťažkostí, ktorým vo svojom živote čelíme. Nech však prechádzame čímkoľvek, treba kráčať ďalej.
Donn Fendler sa dožil 90 rokov a tisícom detí odovzdal svoje ponaučenie: „Nikdy, naozaj nikdy sa nevzdávajte. Máte v sebe oveľa viac sily, než si myslíte keď sedíte v bezpečí domova. Strach je prirodzený, ale vôľa je silnejšia než akákoľvek divočina. Hora ma nezlomila, ona ma naučila, kým v skutočnosti som.“
Neďaleko turistického chodníka je umiestnená tabuľa s citátom guvernéra Percivala Baxtera: „Človek sa narodí, aby raz zomrel. Jeho dielo je pominuteľné - budovy sa rozpadnú, pamätníky zaniknú, bohatstvo sa rozplynie. No Katahdin, vo svojej majestátnej kráse, zostane navždy horou pre ľudí z Maine.“
***
Kniha Lost on a Mountain in Maine (1978) dostala v novembri 2024 filmovú podobu pod produkčným dohľadom Sylvestera Stalloneho a Ryana Cooka. Pre Cooka aj herečku Caitlin FitzGerald (matka) išlo o osobný projekt, keďže obaja pochádzajú z Maine a v detstve sa osobne zúčastnili prednášok Donna Fendlera v škole.
Jana Melišová
|Další články autora
- Počet článků 275
- Celková karma 22,46
- Průměrná čtenost 953x