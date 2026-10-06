Láska nás nemôže zradiť
Driemala som za stolom, zabalená do teplej deky a chrumkala jablko. Bola to len nočná šichta na „Zocháčke“ v rámci mojej školskej praxe. V miestnosti vládlo hlboké ticho a na strope sa pomaly mihali odlesky tieňov vetiev, ktoré viseli nad lampou dole v parku.
Zrazu ten pokoj preťal ostrý zvuk. Zazvonil telefón: „Dobrý večer, linka dôvery.“
Na druhom konci bolo ticho.
Potom sa ozval smutný hlas asi tak šestnásťročného dievčaťa: „Aký je podľa vás zmysel života?“
To ma v sekunde prebralo. Odpovedala som rýchlo.
„Zmyslom života je život. A láska.“
Po chvíľke dodala: „ A čo keď vás láska zradí?“
Zodvihla sa vo mne vlna súcitu, akú by si konzultant na linke dôvery asi nemal dovoliť. Ale mne to bolo jedno. Myslela som na všetkých tých, ktorí sa v ten večer rozišli alebo sa rozídu.
„Láska nemôže zradiť. To nie je iba vzťah dvoch ľudí, to je základná sila, z nej sme sa všetci narodili. Je vo všetkom, v kvetoch, v stromoch, je v srdciach vtákov, vo vetre, v mori i v kameňoch…“
Hovorila som pomaly, môj hlas stíchol a spomalil sa, akoby som chcela svojím vlastným dychom upokojiť jej splašené srdce na druhom konci linky. V tom zdieľanom tichu medzi slovami som ju v duchu objímala a hladila ako plačúce dieťa.
„Máme ju v sebe všetci a chce byť aj na konci každého konfliktu… zmierenie je láska. Aj vy ste láska a môžete ju dať tomu, kto si to naozaj zaslúži…“
Po chvíľke povedala: „Ďakujem.“
A zložila.
Vtedy som si bola vedomá viac ako kedykoľvek predtým, že život je krehký. Zajtrajšok nie je nikdy garantovaný. Všetko, čo na tomto svete máme, môže v okamihu zmiznúť. Pevne sa držíme veci, ktoré miznú v prach. Zabúdame, že naše životy začínajú aj končia. Strach prichádza, keď nás konfrontuje realita a necháva nás zúrivo sa držať kontroly, ktorú vlastne nemáme. Čím viac sa snažíme udržať si ju, tým viac hrozí, že nás strach zotročí. Je ťažké vzdať sa tejto ilúzie, ale keď sa to podarí, ľahšie porozumieme skutočnosti.
Išla som von, nadýchať sa čerstvého vzduchu. Pozerala som sa na hviezdy a vedela som, že svet nezmením a všetky tie smutné dievčatá nezachránim...
Ale verila som, že v tú noc, pre tú jednu, malo zmysel tam byť. A to stačí.
Jana Melišová
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Jana Melišová
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Jana Melišová
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Jana Melišová
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Text venujem tým, čo zostali s dierou v hrudníku. Rozhovory v tichu sú najúprimnejšie. Nepotrebujú hlasivky ani formálne vety. Málokedy prichádzajú odpovede v slovách. Ticho odpovedá inak. Pomalým upokojením tepu.
Jana Melišová
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