Kurča Tamara
V dvanástom storočí zažívalo staré Gruzínsko zlatý vek pod nadvládou krásnej, vzdelanej a nekompromisnej kráľovnej Tamary. Svojho manžela, moskovské knieža Bogolubského, vyhnala z paláca bez štipky ľútosti. Dôvod bol prostý – bol to nenapraviteľný opilec.
Na mužov však mocná panovníčka rozhodne nezanevrela. Do svojich luxusných komnát vábila každého, kto jej padol do oka. Svojim vyvoleným dopriala chvíľkové blaho, opájala ich čistými pudmi, skvelým vínom a najmä legendárnou, voňavou večerou.
Recept na prípravu tejto bájnej panovníckej hostiny pretrval storočia a dnes ním môžete očariť svojich blízkych aj vy. Bude pre vás zaujímavý? Základom je mladé domáce kura, dve veľké cibule, pol kila lúpaných vlašských orechov, maslo, ocot, šesť žĺtkov, mrkva, pór, tymian, bobkový list, hrebíček, dva strúčiky cesnaku a štipka aromatickej škorice.
Príprava dýcha atmosférou stredovekých kráľovských kuchýň. Očistené kura vložíte do hrnca so zeleninou, voňavým korením, soľou a dvoma litrami vody. Všetko varíte v otvorenom hrnci pol hodiny, aby sa chute dokonale prepojili. Potom mäso vyberte, nechajte vychladnúť a dajte ho upiecť do rúry pekne do zlatista a chrumkava.
Medzitým vdýchnete život tajomnej kráľovskej omáčke. Silný vývar precedíte, pridáte doň maslo, jemne nakrájanú cibuľu, cesnak, kvapku octu a najemno rozomleté vlašské orechy. V hlbokej miske si bokom vyšľaháte šesť vaječných žĺtkov, do ktorých pomaly, za stáleho miešania, prilievate teplú orechovú zmes. Celú omáčku vrátite na mierny oheň a miešate, kým nezačne hustnúť do zamatovej textúry. V tom momente ohrev okamžite vypnete – omáčka sa už nesmie variť, aby sa žĺtky nezrazili. Počas chladnutia ju doladíte štipkou soli a korenia.
Upečené, studené kura naporciujete, položíte do keramickej misy, bohato zalejete hustou omáčkou a nechajte v chladničke odpočívať do nasledujúceho dňa. Keď príde nedeľa a vy privítate vzácnu, dlho očakávanú návštevu, prekvapíte ju starou gruzínskou tradíciou.
Kura totiž musíte podávať úplne studené. Presne tak to diktuje stáročná tradícia, opierajúca sa o gruzínske príslovie: „Studený pokrm, horúca láska.“ Ak k nemu navyše nalejete tradičné gruzínske víno, zažijete dokonalé historické párovanie, aké kedysi rozpaľovalo zmysly v kráľovskom paláci.
Pre milencov kráľovnej Tamary toto jedlo znamenalo vstupenku do raja a noc plnú nebeskej rozkoše. Ranné precitnutie však malo desivú príchuť. Keď totiž svital ďalší deň a omamné kúzlo večere vyprchalo, Tamara prejavila svoju odvrátenú tvár. Každého jedného z nich dala bez milosti zvrhnúť z okna paláca rovno do hlbokej, tmavej priepasti – chladného a večného hrobu jej chvíľkových milencov...
Ak sa rozhodnete týmto famóznym receptom cez víkend očariť svoju polovičku, dôrazne odporúčame držať sa výhradne kulinárskej časti príbehu. Kráľovské finále radšej doma neskúšajte – najmä ak bývate na dvanástom poschodí paneláku. Umývanie riadu úplne stačí!
Jana Melišová
Povstanie bez zbraní
Povstanie bez zbraní je o tichej vzbure obyčajnosti proti neobyčajnému zlu. Kým niekto vonku mení dejiny olovom, vy ich v tichu meníte krajcom chleba.
Jana Melišová
Pravda chutí ako káva
Hovorí sa, že minulosť sa nedá prepísať, dá sa len prijať. V skutočnosti si v živote dokážeme dať presne toľko nových šancí, koľko pádov sme ochotní ustáť a koľko chýb sme si schopní navzájom odpustiť.
Jana Melišová
Sprisahanie lásky a iné katastrofy
Blíži sa máj, lásky čas, keď bozk pod rozkvitnutou čerešňou pôsobí ako tá najnevinnejšia romantika. Parky sú plné dvojíc a vzduch vonia prísľubom nových začiatkov.
Jana Melišová
Veľkonočný príbeh. Jonáš a Black
Niekedy sami seba prekvapíme svojimi reakciami, schopnosťami, či dokonca zmenou správania, ktorú by sme od seba nečakali. Aj zlé časy majú svoju hodnotu.
Jana Melišová
V tieni Modrých hôr
Žije kilometre od civilizácie, kde sa v nižších polohách miešajú paliny s jalovcami a vyššie prechádzajú do hustých lesov cédrov na vlhkých miestach. To je život mojej kamarátky.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Bývalý vychovatel v kauze pašování mobilů do věznice je nevinný, potvrdil soud
Nevinen. K takovému pravomocnému rozsudku dospěli soudci osm let po zahájení trestního stíhání...
O sudetský sjezd usiluje řada českých měst, řekl Posselt. Prozradil, co jej rozplakalo
Navzdory protestům byla celková atmosféra sjezdu sudetských Němců v Brně pokojná a nálada srdečná,...
Zahájení lázeňské sezony? Chci, aby Tepličané zůstali, říká šéf domu kultury
Letos bude Petr Šíla poprvé dohlížet na Zahájení lázeňské sezony v Teplicích jako ředitel...
Muž boural opilý a sám na sebe zavolal policii. Řidičák už mu sebrali dřív
Sedmadvacetiletý řidič pod vlivem alkoholu minulý týden způsobil nehodu na Orlickoústecku. Sám na...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 280
- Celková karma 17,88
- Průměrná čtenost 948x