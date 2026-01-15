Korene v skale a srdce v lese
Toto je príbeh o sile ducha, tvrdých rukách a vnútornej slobode, ktorú žiadny režim nedokázal znárodniť.
Môj dedko bol mužom dvoch svetov. Tým prvým bol rodný kraj, kde vlastnil polia a hory, ktoré jeho rodina obrábala po generácie. Tým druhým bola Amerika – krajina, kde si ako mladý chlapec v čiernych šachtách baní a pri rúbaní stromov a spracovávaní dreva zarobil na svoj sen. Keď sa vracal cez oceán, v koženej kapse si niesol doláre, ale v rukách mal niečo cennejšie: mozole a poznanie, že človek prežije všetko, ak má cieľ. Za zarobené peniaze kúpil doma pôdu. S bratom vybudoval mliekáreň a spravovali miestu poštu. Postavil dom, zasadil sad a veril, že jeho deti už nebudú musieť utekať za chlebom.
Potom prišiel rok 1948. Jedného rána stáli pred bránou muži v dlhých kabátoch. To, čo dedko vybudoval potom a krvou v amerických baniach a lesoch, bolo zrazu „všetkých“. Podpísať prihlášku do družstva odmietol.
„Moje ruky to postavili, moje ruky to nepustia,“ hovorieval.
Režim mu však zobral kone, stroje aj tie najlepšie polia. Aj mliekáreň a poštu. Z hrdého hospodára sa stal v očiach štátu „nepriateľ“. Čakal by niekto, že sa zlomí? Že bude zatrpknutý? Dedko urobil niečo iné.Vzal si starú pílu, sekeru a vrátil sa tam, kde sa cítil slobodný – do lesa. Hoci mu polia nepatrili, lesy mu rozumeli. Pracoval ako drevorubač. Keď sa ho pýtali, či ho nebolí srdce za tým, čo mu vzali, len sa pousmial a ukázal na svoje dlane:
„Zobrať ti môžu zem, dom aj dobytok. Ale nikdy ti nezoberú to, čo vieš urobiť týmito rukami a čo nosíš v hlave. Za morom som sa naučil, že bohatstvo nie je to, čo máš v truhlici, ale to, čo dokážeš vyprodukovať zo seba, keď nemáš nič. “
Večer, keď sa vracal z hory, voňal smolou a tabakom. Aj v najťažších časoch, keď rodina žila skromne, si zachoval hrdosť. Chodil vzpriamený. Nikdy sa nesťažoval. Znárodnenie mu vzalo majetok, ale nedokázalo mu vziať jeho dôstojnosť.
„Moje korene sú hlboké, a preto môžem rásť vysoko,“ hovorieval.
Naučil nás, že človek nie je definovaný iba tým, koľko hektárov vlastní, ale tým, ako pevne stojí na nohách, keď príde búrka. Zomrel ako chudobný muž na papieri, ale ako kráľ vo svojom vnútri. Jeho príbeh si šepkali koruny stromov, ktoré vtedy v lese vysadil. Niektoré tam stoja aj dodnes – hlboko zakorenené a nezlomné.
S hlbokou úctou sa skláňam pred všetkými, ktorí kráčali predo mnou. Ďakujem im za dar života, za silu, vytrvalosť a múdrosť, ktorú mi odovzdali. Ďakujem za každú prekážku, ktorú prekonali, a za každú radosť, ktorú zasiali.
Len málo z nás dnes verí, že naša krvná línia určuje, kým sme. A predsa, čím viac sa dozvedáme o tom, ako naše telo a myseľ spolupracujú na formovaní našej skúsenosti, tým viac vidíme, že náš životný príbeh je votkaný do našej biológie. Nie je to len naše telo, ktoré vedie skóre, ale aj naše gény.
Mohlo by toto nové chápanie zvýšiť našu schopnosť sebapoznania a empatie? Ak dokážeme pochopiť vplyv skúseností našich predkov na naše vlastné správanie, mohli by sme byť chápavejší aj voči ostatným, ktorí tiež nesú zdedenú ťarchu skúseností?
Pokiaľ vieme, sme jediné bytosti schopné práce na projektoch po mnoho generácií pre tých, ktorí prídu po nás. Viem, je to idealistický spôsob uvažovania o dedičstve, ale bez neho budeme mať problém zvládnuť zložité viacgeneračné výzvy. Nerozumieme svojim predkom preto, lebo vidíme svet, ktorý nám zanechali? Naše znalosti by nám mohli pomôcť urobiť všetko pre to, aby sme boli predkami, akých naši potomkovia potrebujú.
Konflikty, zanedbávanie a traumy spôsobujú ďalekosiahle následky. Odpustenie znamená zbaviť sa bremena minulosti, ktoré ťaží. Je to pochopenie, že aj my robíme chyby a že aj tí druhí boli a sú len ľudia. Konanie správnej veci dnes by sa mohlo preniesť na ďalšie generácie...
Jana Melišová
