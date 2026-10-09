Keď si Boh zapne odkazovač
Všetci doma už spali. Bolo to zvláštne, lepkavé ticho, ktoré nastáva, keď celý svet okolo vás vypne prúd, ale vaša vlastná hlava odmieta zhasnúť. Mala som zase jednu z tých nocí. Noc, kedy človek nutne potrebuje na niečo prísť, hoci v hĺbke duše vie, že tá odpoveď sa mu nebude páčiť. Keď máte tridsať, alebo štyridsať, alebo skrátka toľko rokov, že už viete, ako funguje svet, noc nie je na spanie. Noc je na premýšľanie o veciach, ktoré cez deň úspešne ignorujete. Zapla som telku.
Jožo Ráž sa mi škeril rovno do ksichtu:
„Dnes sa aj tak nikam nedovoláš,
Boh si ráno zapol odkazovač...“
Múdri ľudia v knihách píšu, že ticho vraj prináša odpovede. Ale mne neprinieslo žiadnu. Otvorila som četovú apku. V zozname kontaktov som našla Jeho meno. Skúsila som vytočiť číslo, ale ozvalo sa: „Volané číslo je momentálne nedostupné. Zavolajte neskôr, prosím.“
Ale to by som sa načakala do súdneho dňa! Tak som začala písať. Surovo, bez pozdravu, priamo do displeja.
Ja: Keď neberieš, dúfam, že máš aspoň rýchle prsty. Myslím, že tentoraz si to pokašľal na celej čiare. Vraj: Nechajte maličkých prísť ku mne. Pekná veta na magnetku. Pamätáš si to vôbec?
Tri bodky blikali strašne dlho. Akoby na druhej strane niekto vetu trikrát napísal a zakaždým ju zmazal. Nakoniec to píplo.
Boh: Máš pravdu. Pokašľal som to. Pokašľal som to hneď v ten deň, keď som uveril, že človek dokáže uniesť slobodu. Moja veta o maličkých nebola sľubom, že okolo každého dieťaťa postavím neviditeľný múr. Bol to príkaz pre vás, ako sa k nim máte správať.
Ja: Ale ty si pokašlal obe veci naraz. Ruka, čo udierala, išla naisto a tvoja ruka, čo mala chrániť, neurobila nič.
Boh: Ruka, ktorá udierala, nebola moja. Bola to vaša ruka. Ja nemám iné ruky, len tie vaše. Ak odo mňa žiadaš, aby som lámal ruky každému, kto chce udrieť, nezostala by na tejto zemi celá ani jedna jediná. Vrátane tej tvojej. Hovoríš o mne, akoby som stál vonku a pozeral sa cez okno. Kde si myslíš, že som v tej chvíli bol? Bol som v tom dieťati. To mňa tá ruka zasiahla. To moje kosti praskali. Nedokázal som zastaviť ranu, pretože som dal ľuďom slobodu udrieť aj mňa samotného. Ak ma nenávidíš za to, že som nezastavil zlo, máš na to plné právo. Ja sám v tejto chvíli hľadím na svoje dlane a prajem si, aby mali inú moc.
Chcela som naňho kričať, chcela som mu tie magnetky otrepať o hlavu, ale zrazu som nemala čím dýchať. Ten pocit, keď vám niekto vezme nepriateľa a namiesto neho vám ukáže zrkadlo. Celý čas som si ho predstavovala ako chladného architekta, čo sa baví na našom nešťastí. Ale zrazu som mala pred očami ten desivý obraz Boha, ktorý sa dobrovoľne necháva biť našou slobodou.
Ja: A kde bol zašitý anjel strážny? To mal obedovú prestávku?!
Boh: Robil si svoju prácu. Chránil to, čo je večné. Nemal krídla. Mal na sebe obyčajné šaty a postavil sa pred to dieťa. To bol môj anjel. A zomrel rovnako, ako zomierajú ľudia, keď sa niekto rozhodne udrieť. Môj anjel svoje ruky minul. Dopísal svoj príbeh.
Prsty nad displejom sa mi zastavili v pohybe. Pípla ďalšia správa.
Boh: Dobre. Predstav si, že ti tú moc dám. Od tejto sekundy môžeš ty sama rozhodnúť, koho ruka padne a čie kosti prasknú. Na koho ukážeš ako na prvého? Si si istá, že tvoj hnev je dosť čistý na to, aby si udržala ten meč a nezačala ním sekať hlavy každému, čo ti kedy skrížil cestu?
Rozplakala som sa. Chcela som niečo napísať, ale prst mi po mokrom skle len neohrabane klzal. Musela som si utrieť oči, aby som vôbec videla na klávesnicu.
Ja: To nie je fér. Ja nechcem nikoho súdiť. Ja som len chcela, aby si to urobil ty.
Boh: A ja som chcel, aby ste to robili vy. Vidíš ten rozdiel? Ty chceš sudcu, ja som chcel ochrancov. Ak ten meč nechceš uniesť ty, nežiadaj to odo mňa. Pretože môj meč neseká len tých zlých. Môj meč by musel zničiť celý tento svet, aby ho vyčistil.
Naťukala som ďalšiu správu.
Ja: Dobre teda. A podľa akého kľúča to rozdávaš, keď niekto dostane od teba hneď na začiatku zlatú kolísku a niekto nič.
Boh: Áno, niekto má všetko a niekto nič. Jeden sa narodí zdravý, druhý chorý. Jeden do biedy, druhý do lásky. Nie je to preto, že by som niekoho miloval menej. Svet je zlomený slobodou tých, čo žili pred vami. Vy sami si tú tmu odovzdávate ako dedičstvo. Keď vidíte, že niekto nedostal nič, prečo mu tú zlatú kolísku neurobíte vlastnými rukami?
Ja: Jedno decko hodíš do pohody a druhé rovno do pekla. Ak máš všetku moc, prečo ich nenecháš narodiť sa len tam, kde ich čaká láska?
Boh: Ja životy nerozdeľujem do škatúľ. Nevyberám palác ani chatrč. Keď muž a žena spoja svoje telá, vzniká život. Moja moc je v tom, že do každej kolísky posielam čistú dušu ako šancu. Že ju tí rodičia zlomia? To je ich rozhodnutie, ktoré musím s bolesťou rešpektovať. Ja nevytváram zlých rodičov. Vy ich vytvárate tým, že ignorujete deti, z ktorých potom takíto dospelí vyrastú.
Ja: Pekne sa vyhováraš na ľudí. Si predsa Otec všemohúci, sám si nás to naučil a my to každú nedeľu poslušne recitujeme. Kde bola tvoja moc, keď to dieťa padalo? Tá ruka, čo nakoniec ublížila, v kostole hľadala teba. Chcela von z tmy a čakala na zázrak. Tiež si bol dieťaťom, vieš, aké to je. Prečo si ho nevzal za ruku a nevyviedol z tmy? A neochránil ho pred ním samým?
Pod mojou správou sa len rozsvietilo sivé: Prečítané. Žiadna blesková odpoveď. Žiadne vysvetlenie. Len tma v izbe a svietiaci obdĺžnik v mojej ruke, ktorý zrazu vážil tonu.
Ja: „Akože prečítané? To je všetko?
Na displeji okamžite vyskočili tri bodky. Tentoraz nezmizli. Pulzovali len pár sekúnd, kým ich nevystriedal text.
Boh: Pamätám si ho. Viem o každom jeho Otčenáši. Chcel svetlo, no ja nemám ruky z mäsa a kostí, ktoré by ho vytiahli von. Moja moc na tejto zemi funguje cez vás. V tom kostole som pre neho bol – v každom človeku okolo neho, čo odriekal slová o mojej všemohúcnosti. Chcel som ho ochrániť pred ním samým. Poslal som mu do cesty celý ten kostol plný ľudí. Ale oni ma tam nechali zavretého v bohostánku a moja všemohúcnosť zlyhala na ich tichu.
Ja: Tomu nerozumiem. Ak si vedel, ako to skončí, tak bolo to dieťa od začiatku bez šance. Ako môžeš vedieť dopredu niečo, čo malo vo vlastných rukách?
Boh: Nikoho neprogramujem. Predstav si, že dvaja vodiči sa blížia do križovatky. Každý má slobodnú vôľu odbočiť, pridať alebo zabrzdiť. O druhom aute netušia. Ty stojíš na vysokej veži. Vďaka tomu vidíš obe autá naraz. Sekundu pred zrážkou presne vieš, že do seba narazia, pretože vidíš celú situáciu zhora. Donútila si ich? Nie. Tvoj nadhľad im nevzal slobodu. Presne takto vidím každú ranu. Vidím to, lebo stojím nad vaším časom, nie preto, že by som tie veci plánoval.
Ja: Počúvaj ma. Keď si videl, že ľudia zlyhali, prečo si to v tej poslednej sekunde nestopol... To dieťa mohlo spraviť menšie zlo.
Boh: Nemením váhu hriechu za vaším chrbtom. Keby som zasiahol zakaždým, keď zlyháte, vaša zodpovednosť by nič neznamenala. Ja nezmenšujem zlo na polovicu len preto, aby sa vám v noci lepšie spalo. Ja len nesiem následky toho, čo ste dopustili.
Ja: Áno, ale spadlo z útesu a vzalo so sebou aj iných.
Boh: Keď niekto padá z útesu, stiahne so sebou každého, koho sa v panike zachytí. Tieto dve duše neurobili nič zlé. Boli len na okraji, tam, kde ľudské zlyhanie vytvorilo prázdno. V tej sekunde som ich vzal k sebe. Presne tak, ako som sľúbil: Nechajte maličkých prísť ku mne.
Displej zhasol. Ostala len čierna obrazovka a odraz mojej vlastnej unavenej tváre. Znova nastalo to ticho. To, ktoré vraj má prinášať odpovede. Ale pravda je, že žiadne neprišli. Žiadny zázrak sa nekonal. Nedovoláš sa. Odkazovač beží ďalej. Nie preto, že by na tom druhom konci nikto nebol. Možno len preto, že tá správa, ktorú nám nechal v schránke, nepatrí Jemu. Patrí nám. Aby sme konečne zdvihli hlavu, vypli televízory, odložili mobily a v tom strašnom, nemom tichu začali chrániť jeden druhého.
Ľahla som si do postele a pritisla sa k mužovi. Cítila som jeho teplo.
Nebo býva občas preplnené,
raz to číslo lásky zabudneme...
Jana Melišová
Nočná na Zocháčke
Sme slabí, zraňujeme, podliehame strachu, strácame kontrolu a zlyhávame. Ale aj keď ťa niekto zraní, tá najväčšia sila v tvojom vnútri zostane nedotknutá a môžeš rásť ďalej.
Jana Melišová
Najväčšie bolesti sú tie, ktoré nosíme v tichu
Dieťa prichádza na svet ako nepopísaný list papiera a to, čím sa neskôr stane, je priamym výsledkom našej výchovy a prostredia, ktoré mu vytvoríme.
Jana Melišová
Veľký výpredaj. Prečo musíme vrátiť všetko, čo sme sa naučili?
Výpredaj v obchodoch je opakom toho životného. V obchode sa snažíme do svojho kufra natlačiť čo najviac vecí. Pri skutočnom, vnútornom výpredaji zisťujeme, že ten najľahší a najšťastnejší kufor je ten úplne prázdny.
Jana Melišová
Boh, ktorý nemal čím objať svet
Vojna je strašne hlúpa vec. Vezme vám všetko, na čom záleží, a potom vás nechá stáť v daždi s otázkou, čo s tým sakra máte robiť.
Jana Melišová
Úsmev je svetlo, ktoré nezhasne
Text venujem tým, čo zostali s dierou v hrudníku. Rozhovory v tichu sú najúprimnejšie. Nepotrebujú hlasivky ani formálne vety. Málokedy prichádzajú odpovede v slovách. Ticho odpovedá inak. Pomalým upokojením tepu.
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