Hra so zápalkami

Nejeden človek mal už na sebe oblečený kabát komunistu, kresťana či demokrata. V Nemecku to bola nacistická uniforma. Kolektívna pamäť národa môže znovu zabolieť.

Ruská operná speváčka Anna Netrebko vystúpila v posledný aprílový deň v bratislavskom Národnom divadle. Jej vystúpenie malo byť v hodnote 230-tisíc eur. Ide o doteraz najdrahšie podujatie organizované v SND. Jeho riaditeľka sa vyjadrila, že ide o speváčku, ktorú angažujú veľké svetové scény. Podľa jej slov sa umelkyňa od prezidenta Ruskej federácie už dostatočne dištancovala.

Platforma Otvorená kultúra! zorganizovala protestné zhromaždenie pred novou budovou SND. Cieľom protestu bolo vyjadriť nesúhlas s umelkyniným vystúpením.

Ale nazývať účastníkov koncertu kolaborantami, to chce dávku arogancie. Postavili by sa pred Evu Blahovú či Petra Dvorského a povedali by im niečo takéto do očí? Dlho už nie je rozdiel medzi neslušnými a tými, ktorí sa za slušných vydávajú.

Ak sa začne so zákazmi koncertov, bude to ako návrat od čias režimu riadeného komunistami? Podobne ako každý má právo šíriť svoje názory, rovnako majú mať právo na kultúrne vyžitie aj tí, čo zastávajú iné politické, spoločenské názory, postoje, dokonca aj takí, čo sú absolútne apolitickí.

Je reálne obávať sa ľudí, ktorí majú potrebu verejne nadávať komukoľvek? Stavať sa nad druhého v záujme svojej pravdy. Svojho videnia sveta.

Až 59% Nemcov sa obáva vypuknutia 3. svetovej vojny. 64% opýtaných v prieskume považuje demokraciu v Nemecku za ohrozenú. 60% hovorí o paralele medzi dnešným vývojom a udalosťami v 30. rokoch. Až 43% považuje za reálny návrat k autoritatívnemu usporiadaniu, podobnému nacistickému režimu.

Víťazstvo nad fašizmom fašizmus neporazilo, iba uspalo. Na histórii nie je nič staré. História sa stále opakuje a udalosti z minulosti sa môžu opakovať v rôznych podobách v budúcnosti. Je to upozornenie, aby sme sa učili z histórie a boli na to pripravení. Nemecké povojnové pokánie priviedlo na svet nemeckú hyperkorektnosť. Je na mieste obava z uniforiem uložených v starých almarách? Nielen tých nemeckých.

Preto sú desivé slová o kolaborantoch a akomkoľvek nálepkovaní. Takto to približne vyzeralo v 30. rokoch v Európe. 60% Nemcov hovorí o paralele medzi dnešným vývojom a udalosťami v 30. rokoch. Mali by sme brať vážne ich obavy. Oni vedia, o čom hovoria.

Ohne zapaľuje rozpaľovanie vášní. Je dobré dávať bacha na pochodne. Hlavne na tie, ktoré už blčia po Európe. Napríklad na konci apríla v Miláne. Dospelí by sa mali prestať hrať so zápalkami. Aby náhodou nezobudili spiaceho vlka. Nie je to iba rozprávka pre deti. Môže byť výstrahou pre nerozumných dospelých.

Šaty (ne)robia človeka. Aj tak je možné pozorovať ľudí, aké kabáty nosia. Prípadne ako často si ich prezliekajú.