Harrisovej kampaň, na rozdiel od Bidenovej, zvolila posmešky voči Trumpovi ako taktiku?

V teóriách marketingových prístupov sa stretneme s pravidlom AIDA. Znamená to: advertisement-reklama, interest-záujem, demand-dopyt, anticipation– očakávanie.

Úspech sa dosahuje upútaním prijímateľa reklamy. V druhom rade ide o vyvolanie záujmu a dopytu, teda, aby bol produkt chcený.Tým sa má následkom očakávania docieliť kúpa produktu. Podobné metódy je možné uskutočňovať aj v rámci volebnej kampane, avšak s tým rozdielom, že volič má na rozdiel od zákazníka voľbu len jednu. Preto sa volebná kampaň od komerčnej reklamnej kampane líši komplexnosťou oslovenia.

Prístupom prezidenta Joea Bidena bolo presvedčiť voličov, že Donald Trump je národnou hrozbou. Kamala Harrisová ho namiesto toho prezentuje ako Dennisa the Menace (Denis-postrach okolia-film z roku 1993).

Harrisovej kampaň a jej demokratickí spojenci sa rozhodli zosmiešniť Trumpa, presadzujúc myšlienku, že je to nemotorná, kreslená postava, ktorá nie je tak strašná ako smiešna.

Celý týždeň rečníci na zjazde demokratov v Chicagu parodovali Trumpove fixácie. Prečo sa sústredí na veľkosť davu voličov? Prečo stále hovorí o Hannibalovi Lecterovi, kanibalovi z hororu, ktorý bol v kinách predtým, ako sa narodili milióny Američanov? Video premietané na zjazde predstavovalo Trumpa ako páchateľa v klasickom seriáli „Zákon a poriadok“. Odkaz

Pred tým, ako Biden odstúpil, vykresľoval Trumpa ako vežu zloby – vodcu temného politického hnutia, ktoré sa snaží zničiť demokratické tradície.

Potenciálnou nevýhodou Bidenovej taktiky bolo, že pripisoval Trumpovi mimoriadny význam a riskoval demoralizáciu voličov? Ak je teda Trumpovo ovládanie davu voličov také, že by mohol ukončiť „americký experiment“, možno ho teda jednotliví voliči nemôžu zastaviť.

Harrisová má drzejší tón a tvrdí, že Trumpova osobnosť ho robí výrazne poraziteľnejším - a pri tom sa baví. Vystupuje ako niekto so statusom „rockovej hviezdy“, kto ukázal, že je tak schopný komunikovať s mladšími ľuďmi.

Brian Schatz v jednom rozhovore povedal: „Je jedno staré príslovie- Ber prácu vážne, nie sám seba. A myslím, že to je to, čo Harrisová predstavuje. Všetci vieme, že je to vážna záležitosť. Všetci vieme, čo je v stávke. Ale len pozerať voličom do očí a hovoriť im, čo je v stávke je, akoby ste len bezducho prednášali. Je bez rešpektu k autoritám, zábavná a nie veľmi sebecká a občas sarkastická. Je disciplinovaná, múdra, pripravená, ale dokáže byť dosť agresívne normálna, keď sedíš vedľa nej a obeduješ.“

Na rozdiel od Bidena Harrisová musela priniesť nové posolstvá a taktiku kampane. Sú to dvaja rôzni ľudia, z rôznych častí krajiny a s rôznymi životnými skúsenosťami. Biden, 81, pochádza z obdobia uhladenej americkej politiky. Harrisová, 59, patrí ku generácii a spoločenskej skupine, ktorá má tendenciu byť viac ikonoklastická, virtuálna, sarkastická či existenciálna.

Biden priišiel do Senátu vo veku 29 rokov. Vtedy aj keď ľudia navzájom so sebou nesúhlasili, mali k sebe určitý vzájomný rešpekt. Nie je v jeho povahe robiť si srandu z ľudí. Nebojuje takým spôsobom.

Počas služby v Senáte si Harrisová, Schatz a iní generační kolegovia, ako napríklad Cory Booker, D-N.J., vymieňali oprsklé správy a tak si doberali svojich starých školských kolegov.

Prezidentské konvencie majú tendenciu nasmerovať osobu na vrchol lístku. Tento nie je iný. Jeden z Harrisovej dlhoročných spojencov je Barack Obama, bývalý prezident, ktorý odišiel z United Center v utorok v noci rozchechtaný po tom, čo sa pobavil na vtipe o Trumpovi a... veľkosti davu.

Pre Trumpa je veľkosť jeho davu voličov dôležitá. Nadpis článku v CNN počas prezidentskej kampane v roku 2016 znel: „Trump bráni veľkosť svojho penisu“. Vo svojom prejave použil Obama rýchle gesto ruky, aby naznačil psychologický pôvod toho, čo nazval Trumpovou „posadnutosťou veľkosťou davu“. Držal ruky pár centimetrov od seba, na chvíľu sa na ne pozrel a potom ich spustil.

Hovorca kampane Trumpa Steven Cheung povedal, že Kamala Harris a demokrati nemajú žiadne reálne riešenia všetkých problémov, ktorým krajina čelí, a preto sa uchýlia k zjavným falošným osobným útokom, lebo nemajú čo ponúknuť Američanom.

Je zaujímavé,že Trump výrazne rozšrřuje dátovo-analytický tým, ktorý pre neho robí mikrokampane cielené na špecifické skupiny voličov. Jeho relatívny neúspech u nezávislých voličov musel demokratov potešiť. Ale posudzovať Trumpa ako nepredvídateľnú a inpulzívnu raketu môže byť zavádzajúce a chybné. Lebo je zdatný komunikátor a stratég, ktorý vie nájsť témy, ktoré ľudí zaujímajú.

Trump sa zdráhal myšlienke, že vo svojom komentári k Harrisovej sa stáva príliš osobným, poukazujúc na to, že sa mu demokrati posmievajú, akoby tým ospravedlňoval jeho najdrzejšie útoky, ako napríklad spochybňovanie jej inteligencie, kritizovanie jej vzhľadu a špekulovanie o jej etnickom pôvode.

Vo svojom prejave v stredu večer, bývalý prezident Bill Clinton povedal, že bol zmätený Trumpovou fascináciou Hannibalom Lecterom. Dav sa zasmial. Pre tých, ktorí stále premýšľajú, čo to znamená, vraj Trump naznačuje, že medzi migrantami, vstupujúcimi do USA nelegálne, sú „psychotici podobní Lecterovi“.

Je príliš skoro na to, aby sme vedeli, či je Harrisovej posmeškovanie Trumpa cestou k víťazstvu. Napriek tomu, po jednom mesiaci kampane, vymazala Trumpov náskok v prieskumoch. A rozprúdila svoju párty. Odkaz