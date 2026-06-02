Go, go, mate!
Zlomok sekundy. Presne toľko stačilo, aby sa svet deväťročného Olivera rozpadol na tisíc ostrých črepov. Záblesk svetiel, ohlušujúci škripot kovu o kov a potom už len ticho. Nekonečné, ťaživé ticho. Oliver prežil, no ten moment si vzal krutú daň. Vzal mu oboch rodičov. Zanechal mu jazvu na nohe. Ale i takú, čo sa nedá zrentgenovať. Hlboko v duši. Prestal rozprávať. Svet preňho stratil farby a on zostal uväznený vo svojom vnútri. V tichom byte starých rodičov v Bratislave, kde tikot hodín odpočítaval chvíle jeho samoty.
Emu strata jediného brata veľmi zasiahla, no manžel Leo ju držal v najťažších chvíľach. Tento moment bol ťažký aj pre ich synov Noaha a Henryho. Hoci žili v Melbourne, k slovenskej rodine mali silné puto. Pre nich to nebol len vzdialený príbuzný, bol to strýko a otec ich bratranca. Henry, ktorý mal desať, vtedy prvýkrát pochopil, čo znamená pominuteľnosť. Mlčky hľadel na ich poslednú spoločnú fotku z leta.
„Mami, to už si s ním nikdy nezahrám futbal?“ pýtal sa so stiahnutým hrdlom. V tej otázke bola celá váha detského precitnutia, že niektoré veci sa už nikdy nevrátia.
Malý Noah zasa chodil po dome a zbieral svoje najlepšie autíčka do krabice. Keď sa ho Ema spýtala, čo robí, len vážne odvetil: „Toto dám Oliverovi. On teraz nemá nikoho, kto by sa s ním hral, tak mu priniesiem svoje autíčka, aby nebol smutný.“
Oboch chlapcov nebolelo len to, že stratili príbuzných, ale i to, že videli, ako veľmi to zranilo Olivera. Od tej chvíle ho vnímali ako niekoho, koho treba chrániť.
Ema, po prílete do Bratislavy, pomáhala zariaďovať pohreb a všetko okolo neho. Leo, hoci hovoril len po anglicky a po slovensky rozumel ledva pár slov(pivo a ahoj), mal v očiach láskavosť a tá nepotrebovala preklad.
Henry a Noah, vniesli do tichého bratislavského bytu potrebný chaos a snažili sa s Oliverom nadviazať kontakt v lámanej slovenčine. Spočiatku ich ignoroval.
„Oliver, mám nové auto! Poď sa hrať,“ volal malý Noah a ťahal ho za rukáv.
Oliver len hľadel do zeme alebo von oknom na ulicu, kde kedysi parkovalo auto jeho rodičov.
Ema si v ten deň posadila Henryho a Noaha k sebe na pohovku, zatiaľ čo Leo stál opretý o dvere a vážne na nich hľadel.
„Chlapci,“ začala Ema, „vidíte, aký je Oliver smutný. Prišiel o mamičku aj otecka a jeho noha ho veľmi bolí. Tu je na všetko sám. Babka a dedko sú už unavení.“
Henry sa zamyslel: „Mami, on skoro vôbec nerozpráva. Chceli sme sa s ním hrať, ale on sa len pozeral von z okna.“
Leo vtedy podišiel bližšie: „Preto ho chceme vziať so sebou domov. Potrebuje rodinu a potrebuje bratov ako ste vy dvaja, aby ste mu pomohli znova sa smiať.“
Malý Noah vykríkol: „Bude bývať so mnou v mojej izbe? Budem mu požičiavať hračky!“
Henry rozhodne prikývol: „Áno. Ja ho naučím surfovať, keď mu lekári opravia nohu.“
Leo položil ruky na plecia obom svojim chlapcom. „Nebude to ľahké, ale zvládneme to spolu.“
Nikto nenapísal dojímavý status na facebook, len prijali fakt, že na pohovke bude o jedno miesto menej a v chladničke o jeden jorugt viac.
Pri ich prvom spoločnom zápase na dvore ešte v Bratislave, Oliver spočiatku stál bokom a sledoval, ako si bratranci prihrávajú loptu.
„Oliver, go! Go! Prihraj!“ kričal Henry a poslal loptu smerom k nemu.
Oliver sa ani nepohol. Lopta sa len odrazila od jeho zdravej nohy.
„To nič, skús to znova!“ povzbudzoval ho malý Noah svojou detskou slovenčinou.
Henry k nemu pribehol. „Don’t worry about the leg, mate(kamarát). Kopni do lopty.“
V ten deň Oliver prvýkrát od nehody oprel do lopty. Hoci ho noha bolela, v jeho očiach mu opäť zahorela iskra. Chlapci ho nenechali upadnúť do apatie – zakaždým, keď zaváhal, Henry naňho zakričal: „You can do it!“ A Noah mu s nadšením tlieskal.
V podvečer si Ema a Leo prisadli k Oliverovi v obývačke, kde vytrvalo hľadel na vypnutý televízor.
„Viem, že ti nič nenahradí stratu rodičov. Ale už sme kúpili letenky. Pôjdeš s nami do Melbourne. Máme tam oceán, slnko a lekárov. Dajú ti do poriadku nohu. Budeš znova behať, uvidíš.“
Oliver uprene hľadel na svoje ruky. Potom sa pozrel na Emu.
„A čo starkí?“
„Budú za tebou cestovať. Aj ty cez prázdniny za nimi. “ sľúbila Ema.
Oliver najskôr mlčal. Leo naňho povzbudivo žmurkol a Henry mu podával futbalovú loptu. V tom geste nebola žiadna ľútosť, len čisté pozvanie späť do života. Oliver slabo prikývol.
Potom sa poddal smútku. Jeho ramená, predtým neprirodzene vystreté, sa teraz pod nárazmi emócií triasli. V tom momente si dovolil byť dieťaťom, ktoré zúfalo potrebuje objať.
Namiesto zbytočných rečí sa k nemu natiahol Henry. Podal mu vreckovku: „Môžeš plakať, Oliver.“
Henry pochopil to, čo dospelí často nedokážu. Pochopil, že niekedy je najväčším prejavom sily dovoliť si plakať. V tej vreckovke, ktorú Oliverovi podal, bolo všetko – rešpekt k jeho bolesti, sľub ochrany a tiché bratské spojenectvo.
Cesta do Austrálie bola začiatkom jeho nového života. Najskôr prišla náročná operácia nohy. Po nej nasledovali dlhé týždne driny. Oliver zaťal zuby a cvičil, až kým krívanie nezmizlo. Znova mohol športovať, naháňať sa za loptou a bicyklovať. Ale uzdraviť srdce bolo ťažšie.
Keď sa po rehabilitácii vrátil do školy, čakal ho svet, ktorého sa obával. Jazyková bariéra nebola problém. Rýchlo sa prispôsobil tejto svojráznej variante s jedinečným prízvukom, skracovaním slov, uvoľnenemu štýlu a slangu. Začiatky v škole boli plné vnútornej osamelosti. No Ema a Leo vopred oboznámili učiteľov aj spolužiakov s tým, čím si prešiel. Reakcia detí bola dojemná – nezasypali ho otázkami, ktoré by ho boleli, ani ho neľutovali spôsobom, ktorý by ho vyčleňoval. Keď videli, že je Oliver v duchu inde a blúdi niekde v minulosti, nesnažili sa ho nasilu rozveseliť, len ho vtiahli medzi seba.
„Hej, Oliver, potrebujeme ťa do tímu na projekt o morských potvorách,“ alebo „Poď s nami po škole na burger,“ ozývalo sa z každej strany.
Raz, počas vyučovania, keď vonku zúrila búrka a Oliverovi sa vrátili obrazy z osudnej noci, pocítil na ruke jemný tlak. Nicole, ktorá vedľa neho sedela v školskej lavici, mu stisla dlaň.
„Nemusíš nič hovoriť,“ zašepkala. „Cez prestávku si pôjdeme zahrať stolný tenis do haly, tam nepučuť hromy, dobre?“
Ten jednoduchý fakt, že spolužiaci naňho netlačili otázkami, ho naučil, že smútok sa dá niesť aj spoločne. A svet môže byť opäť bezpečným miestom.
Stalo sa to v posledný deň školy pred Vianocami, keď celá trieda sedela v kruhu pri ozdobenom stromčeku, ktorý si vyrobili z naplaveného dreva. Oliver, ktorý dovtedy len počúval, vstal. V triede nastalo ticho.
„No... chcel som len povedať,“ začal Oliver a pozrel sa do zeme, lebo hovoriť pred toľkými deckami bolo celkom stresujúce, „ že keď som sem prišiel, mal som strach. Myslel som si, že sa ma budete vypytovať na veci, o ktorých som nechcel rozprávať. Bál som sa, že ma budete ľutovať.“
Na chvíľu sa odmlčal a pozrel sa priamo na Nicole. „Ale vy ste sa na nič nepýtali. A nechali ste ma len tak byť s vami. Takže... dík, že ste ma brali normálne.“
Keď dohovoril, v triede zostalo ticho. No o chvíľu celá trieda vybuchla do jásotu, chalani začali pískať, búchať po laviciach a tiahly pokrik „Go, go, mate!“ sa niesol celou chodbou. Oliver sa smial s nimi. Vedel, že nenašiel len tváre v laviciach, ale kámošov.
Život v rodine tety Emy v Austrálii bol o tisíckach drobných momentov. Ema, ako grafická dizajnérka, často pracovala vo svojom domácom ateliéri, kde tvorila farebné grafické návrhy. Oliver si k nej častokrát prisadol s učebnicami a v tichom sprievode klikania myši a šumu klimatizácie cítil istotu, ktorú tak dlho postrádal.
Leo ho zasa brával do svojich prevádzok s rýchlym občerstvením. Učil ho, ako funguje biznis, Oliver v ňom našiel mužský vzor, ktorý mu tak chýbal. „Good job, son,“ povedal mu Leo vždy, keď Oliver pomohol s niečím v sklade. A to jedno slovo „syn“ znamenalo pre chlapca viac než tisíc slov.
Dni pomaly plynuli. Oliver často s detskou bezradnosťou hľadal návod na to, ako fungovať. Boli to nekonečné dni, kedy hľadal odpovede, ktoré mu nikto nevedel dať. No časom sa otázky začali meniť. Už sa nepýtal prečo sa to stalo, lebo vedel, že minulosť nezmení. Začal sa pýtať ako. Práve tento posun od „prečo“ k „ako“ bol momentom, kedy sa začal uzdravovať.
V Melbourne sú dažde a búrky bežnou súčasťou počasia, ktoré je známe svojou premenlivosťou. Často sa hovorí o štyroch ročných obdobiach v jednom dni. V jedno neskoré nedeľné popoludnie, keď sa opäť spustil prudký lejak a bubnovanie kvapiek na strechu príliš pripomínalo ten osudný zvuk z bratislavskej cesty, sedeli v kuchyni. Oliver sa pozrel na Emu tými svojimi dospelými očami.
„Ale ako to mám urobiť? Ako mám ráno vstať, obuť si tenisky a ísť do školy alebo na futbal? Ako sa mám tváriť, že som v pohode, keď mi je smutno?“
Ema si k nemu prisadla. „Nie je na to nejaký gombík, Oli, ktorý prepneš a zrazu si okej. Urobíš to tak, že si dovolíš byť smutný. Ale nenecháš sa tým pohltiť.“
Leo sa vtedy zamyslene oprel o kuchynskú linku a svojou pokojnou angličtinou dodal: „Je to o tom, ako tú váhu nesieš. A ty ju nenesieš sám. Máš nás, máš bratov. To je to tajomstvo – ísť ďalej nie napriek tomu, čo sa stalo, ale spolu s tým.“
Oliver sa len mlčky zosunul do Leovho náručia. Pochopil, že cieľom nie je zabudnúť, ale naučiť sa s tou chýbajúcou časťou skladačky postaviť úplne nový obraz.
Emina práca grafickej dizajnérky nebola pre Olivera len kulisou ich austrálskeho domova, ale stala sa preňho tichým únikovým priestorom. Fascinovalo ho, ako dokáže teta na prázdnom monitore len pomocou farieb a tvarov vytvoriť úplne nový svet. Keď vo svojom ateliéri navrhovala logá alebo ilustrácie, Oliver často sedával vedľa nej so skicárom v ruke. Učila ho, že umenie je spôsob, ako vyjadriť emócie, na ktoré slová nestačia – čo bolo pre chlapca, ktorý po prežitej tragédii dlho mlčal, kľúčové zistenie. Táto inšpirácia ho postupne priviedla k vlastnému sebavyjadreniu. Začal sa zaujímať o digitálnu fotografiu a postprodukciu, pričom Ema mu trpezlivo vysvetľovala základy kompozície a práce so svetlom. Pre Olivera sa vizuálna tvorba stala formou terapie; v momentoch, keď ho premkol smútok, sa nepoddal apatii, ale zobral do ruky fotoaparát a hľadal krásu v detailoch austrálskej prírody.
Víkendy v ich domove v Melbourne boli hlučné a plné vôní. Ema pripravovala nedeľný obed. Henrym s Noahom ho na záhrade zasväcovali do tajov austrálskeho futbalu a demolovali pri tom trávnik Stalo sa nepísaným pravidlom, že večer si všetci spolu sadli na terasu a Leo rozprával príbehy o svojich začiatkoch v podnikaní. Uprostred kriku a vône grilovaných burgrov Oliverovi zrazu napadlo, že Bratislava bola síce strašne ďaleko, ale tu v záhrade, kde sedel s bratrancami mu bolo dobre.
Melbourne a jeho okolie Olivera od prvého momentu úplne dostalo. Ten kontrast oproti slovenskej pevnine bol preňho fascinujúci – vôňa soli vo vzduchu, nekonečný obzor a ten zvláštny pocit slobody, ktorý mu dával oceán. Keď mal po operácii nohu konečne v poriadku, pláže ako St Kilda alebo Brighton sa stali jeho druhým domovom. Henry ho hneď zobral na surf a hoci prvé pokusy skončili skôr pod hladinou než na nej, ten pocit, keď prvýkrát skrotil vlnu, bol preňho neopísateľný. Oceán mu vracal silu a dynamiku. Surfovanie sa preňho stalo novou vášňou; v hluku príboja sa strácali všetky zlé spomienky a ostala len čistá radosť z pohybu a slnka na tvári.
Niekedy je jeden z najbolestivejších momentov po strate strach, že čas vymaže tie najvzácnejšie detaily. Jeden deň neskoro večer Oliver už ležal v posteli. Volal na Emu. Keď vošla do izby vyhŕkol:
„Bojím sa. Skúšal som si teraz v hlave vybaviť, ako presne sa otec smial a nešlo to. Čo ak o chvíľu už nebudem vedieť, akí vlastne boli?“
Ema si k nemu sadla na posteľ. „To sa stáva, to je len čas,“ povedala. „Chce ti tvoju bolesť otupiť. Ale neboj sa, on ich nevymaže. Vyzeráš presne ako tvoj otec, keď bol v tvojom veku.“
Uveril jej slovám o milosrdnom čase. Cítil sa v bezpečí.
„Ema,“ zašepkal a unavene si pretrel tvár, buď tu so mnou.“ Prikývla, zostala, až kým jeho dych nebol pravidelný a hlboký.
Prvé Vianoce, ktoré Oliver trávil v ich austrálskom dome boli pre neho nezvyčajné. Kvôli horúčavám si darčeky pod stromčekom rozbalili už skoro ráno na Štedrý deň, aby rodina mohla stráviť zvyšok dňa vonku pri grile alebo na pláži. Hoci sa všetci smiali, na Olivera doľahol tieň minulosti. Leo si to všimol a bez slova zapol televízor, do ktorého vložil USB kľúč. Na obrazovke sa objavilo video z Oliverovho detstva v Bratislave – on ako malý chlapec beží za loptou a jeho rodičia sa v pozadí smejú.
„Nechceli sme, aby si na nich zabudol. Sú tu dnes s nami. A tak to už zostane.“
Oliver vtedy neplakal od bolesti, ale od dojatia, že jeho nová rodina nielenže prijala jeho prítomnosť, ale prijala aj jeho minulosť.
Ale všetko nebolo vždy zaliate slnkom. Boli dni, a nebolo ich málo, kedy Olivera prevalcovala frustrácia a hnev na nespravodlivosť osudu. Po operácii nohy prišli dni plné fyzickej bolesti, kedy odmietal rehabilitovať a kričal, že mu je všetko jedno. Ema a Leo museli prejaviť nesmiernu trpezlivosť, keď sa Oliver v puberte utiahol do seba, prestal komunikovať a celé dni trávil zatvorený v izbe so slúchadlami na ušiach. Objavili sa momenty nedorozumenia, kedy sa cítil rozpoltený medzi vďačnosťou k novej rodine a pocitom viny voči starým rodičom, ktorí zostali v Bratislave. Nebolo ľahké zladiť slovenské korene s austrálskym životným štýlom. Oliver si musel svoju identitu doslova vybojovať cez slzy, výbuchy zlosti i pocity, že nikam nepatrí. Práve tieto krízy však preverili ich silu. Ukázali, že rodina nie je tá, kde nie sú problémy, ale tá, ktorá vás neopustí ani vtedy, keď ste zraniteľný.
Počas týždňa rodín, keď sa Melbourne zaplnilo piknikmi v parkoch a spoločnými akciami, to na Olivera doľahlo najsilnejšie. Sedeli spolu na deke v kráľovských botanických záhradách, slnko príjemne hrialo a okolo nich bolo počuť smiech stoviek ďalších rodín. Oliver pozoroval Emu, ako krája ovocie, Lea, ktorý sa so smiechom naťahoval s Henrym o loptu a Noaha, ktorý mu nadšene ukazoval nejakého chrobáka v tráve. V tom hlučnom a veselom dave si zrazu uvedomil, že hoci slovo rodina preňho kedysi znamenalo len tých dvoch ľudí, ktorých mu vzala nehoda, dnes má toto slovo pre neho novú, širšiu podobu.
Najsilnejší moment sa však odohral počas rodinného cyklovýletu po pobreží. Keď si dávali pauzu na útese, Oliver si odsadol bokom na skalu. Sledoval vlny oceánu a v duchu bol opäť doma, v Bratislave, v tom zlomku sekundy pred nehodou. Ema si k nemu prisadla.
„Všetko v poriadku, Oli?“
Oliver si utrel spotené čelo, súhlasne prikývol, no to gesto prezradilo jeho nepokoj. V hrudi ho pálila naliehavá potreba vyjadriť niečo, čo nestihol povedať svojim vlastným rodičom. Niečo, čo v ňom doteraz mlčalo.
„Ja... neviem, ako to mám povedať,“ vyriekol potichu, no s absolútnou istotou. „Ale cítim vďačnosť. Za to, že môžem znova bicyklovať... Mám vás rád.“
Ema ho pevne stisla v objatí, chrániac ho pred celým svetom. Henry, stojaci obďaleč, mu kývol a podal fľašu s vodou. Vymenili si pohľady. Vedeli obaja. Noah si sadol k jeho nohám, akoby tam patril odjakživa.
„Si náš, Oli,“ povedal Leo a jeho hlas prebil aj hluk príboja pod nimi. „Navždy.“
V ten podvečer na austrálskom útese sa tie tisíce kúskov, na ktoré sa Oliverov svet kedysi rozpadol, neposkladali do pôvodného tvaru. To sa už nedalo. No začalo sa z nich formovať niečo úplne nové.
***
Oliver u nás trávil pár dní prázdnin, predtým než so synom vyrazili na bicykloch do Bratislavy. Starých rodičov v Bratislave navštevuje pravidelne, aj oni niekoľkokrát preleteli pol sveta, aby videli ako rastie.
Vníma svet s väčšou citlivosťou než jeho rovesníci. Každý futbalový zápas, každý kilometer na bicykli a každý úspech v škole berie ako malé víťazstvo. Je vďačný za to, že má dva domovy. Jeden v Bratislave u starých rodičov, kde sú jeho korene, a druhý v Austrálii, kde vyrástol na muža, ktorým je dnes. Vie, že jazvy na nohe aj na srdci sú súčasťou jeho identity. Pozerá sa na svet s vedomím, že láska, ktorú dostal, je silnejšia než akákoľvek búrka, ktorú prežil.
Veľa šťastia, Oliver. Go, go, mate!
Jana Melišová
Kurča Tamara
Skutočná láska neznamená len variť, ale prežiť moment, kedy partner od hladu stráca nervy. Najväčšia romantická hádka 21. storočia znie: „Čo budeme dnes jesť?“ Odpoveď: „Mne je to jedno.“
Jana Melišová
Povstanie bez zbraní
Povstanie bez zbraní je o tichej vzbure obyčajnosti proti neobyčajnému zlu. Kým niekto vonku mení dejiny olovom, vy ich v tichu meníte krajcom chleba.
Jana Melišová
Pravda chutí ako káva
Hovorí sa, že minulosť sa nedá prepísať, dá sa len prijať. V skutočnosti si v živote dokážeme dať presne toľko nových šancí, koľko pádov sme ochotní ustáť a koľko chýb sme si schopní navzájom odpustiť.
Jana Melišová
Sprisahanie lásky a iné katastrofy
Blíži sa máj, lásky čas, keď bozk pod rozkvitnutou čerešňou pôsobí ako tá najnevinnejšia romantika. Parky sú plné dvojíc a vzduch vonia prísľubom nových začiatkov.
Jana Melišová
Veľkonočný príbeh. Jonáš a Black
Niekedy sami seba prekvapíme svojimi reakciami, schopnosťami, či dokonca zmenou správania, ktorú by sme od seba nečakali. Aj zlé časy majú svoju hodnotu.
|Další články autora
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?
„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...
V Regionálním muzeu Skuteč začala výstava Krása střeleckých terčů
V Regionálním muzeu Skuteč dnes začala výstava Krása střeleckých terčů. Představuje řemeslo...
Soud v Liberci se korupční kauzou dopravního podniku začne zabývat za dva týdny
Korupční kauzou spojenou s libereckým dopravním podnikem (DPMLJ) se začne soud v Liberci zabývat za...
Jarní měsíce nebyly rekordní, v součtu bylo ale jaro v Brně třetí nejteplejší
I když jarní měsíce nebyly letos teplotně nijak rekordní, v součtu v Brně šlo o třetí nejteplejší...
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...
- Počet článků 282
- Celková karma 17,69
- Průměrná čtenost 943x