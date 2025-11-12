Čo sa dá merať skutočným tichom?
Kedysi v lete každý úsvit žiaril,
teraz oblaky súťažia so slnkom.
Dni sú kratšie.
Tma sa krok za krokom vkráda do dňa.
Jeseň je klamlivá,
maskuje atrofiu krásou.
Vietor fúka ponad strechy.
Rozvíri krovie a duše.
Hore i dole - mihotá sa plameň zápalky.
Ticho sa pýtaš, čo prinesie späť?
Jesenný vietor učí tichu.
Tí, ktorí odišli, nikdy neplačú,
nechaj ich ísť, pretože neboli tvoji.
Teraz sú naše srdcia bolestne tiché.
Každá noc sa predlžuje.
Šepká ti do ucha,
ako sa rozlúčiť,
stačí jedna sviečka.
Svetlo sa vytráca, krv studí a nakoniec každý list spadne.
Možno bude sneh,
nielen hrsť - na prikrývku.
Naša spoločná cesta siaha len potiaľ,
život sa môže ľahko otočiť.
Čo zostáva?
Nádej na život.
Keby sa čakalo dovtedy,
ilúzie by odleteli ďaleko.
Ale v tichu je počuť zvuk mihotavého plameňa sviečky.
Je to celý život alebo len pár rokov?
Okamih, rok či celý život
sa môže zdať zároveň nekonečný a prchavý.
Jana Melišová
Na svätého Martina bojí sa husia rodina
Čo teda znamená tento deň s magickým dátumom 11. 11.? Okrem toho, že tŕpneme, či Martin príde na bielom koni alebo nie, tŕpne aj husia rodina, o koľkých členov príde.
Jana Melišová
Farebný most spája dva svety
Mám rada rozprávky. Rozprávka spája prvky fantázie s faktami a vytvára tak príbeh. Tento príbeh je o spomienkach, láske a spojení medzi svetmi.
Jana Melišová
Manželské Česko-Slovensko
Československá republika je dodnes zdrojom mnohých romantických predstáv, ale i skreslených informácií. No v láske sú všetky sociálne a územné bariéry bezpredmetné. Práva a statusy, ktoré ovplyvňujú náš život strácajú na význame.
Jana Melišová
Ten v zrkadle
Ako dieťa som bola s rodičmi v lunaparku v kabinete krivých zrkadiel, bola to ohromná zábava. To mi pripomenulo, že existujú rôzne druhy zrkadiel. To ma inšpirovalo a napísala som blog síce o niečom inom, ale súvisí to s témou.
Jana Melišová
Roman a Sharman
Aj som dlho rozmýšľala, aký blog dám do Vašej povolebnej atmosféry a nakoniec som naslepo vybrala nasledujúci.
