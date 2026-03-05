Česko-slovenské priateľstvo
Stalo sa to v Tatrách. Funíme so skupinkou kamarátov do kopca, lýtka v plameňoch, keď ma zrazu z boku obieha turista v strednom veku. Na tvári červenej od mrazu má výraz, akoby práve našiel v lese kilo rezňov. Zastavil, utrel si pot z čela a bez pozdravu zahlásil:
„Hele, ty jsi Slovenka, že jo?“
Bez toho, aby počkal na odpoveď pokračoval tykaním:
„Mám pro tebe takovej návrh. My vám vrátíme Babiše a jako bonus vám k tomu přibalíme i dálniční známku na příští rok zdarma. Nechcete ho zpátky? My ho už fakt máme plný zuby!“
A uzavrel to argumentom:
„Vsadím se, že to máte schválně tak prudký i proto, aby se ten Babiš u vás neudržel a sklouznul k nám do Prahy.“
Kamaráti turisti ma volali, aby som išla dopredu a nevšímala si ho. Ale ja som zastavila, vydýchala sa a odpovedala:
„No, my ho možno vezmeme, ale len pod podmienkou, že si vy na revanš zoberiete celú našu aktuálnu vládu aj s ich facebookovými statusmi. A môžete si nechať aj tú vašu diaľničnú známku.“
Na sekundu sa zamyslel, zvážnel a smutne dodal:
„Ty jo, tak to radši půjdu na ty Rysy ještě jednou nahoru a dolů.“
Rýchlo ma obehol s poznámkou, že „politika je horší než tyhle šutry“.
O nejakú hodinu neskôr sme dorazili na chatu. Bola som spotená a zničená, že som si ledva dovidela na špičky topánok. Len čo som si zložila ruksak a hodila sa na lavičku, niekto mi spoza chrbta položil na stôl orosený štamperlík. Otočím sa a koho to nevidím? Stál tam ten istý chlapík, čo ma dosť nebezpečne obiehal na kopci. Šibalsky na mňa žmurkol a s úplne vážnou tvárou hovoril:
„Hele, já jsem nějakej Pepa. Já nad tím celou cestu přemýšlel. To s tou naší vládou byl ode mě trochu nefér tah, to bych nepřál ani největšímu nepříteli. Tak tady máš na usmířenou, ať se na mě nezlobíš.“
Zasmiala som sa. „Tak to si ma dostal! Presne tento typ sebaidentifikácie je na horách najlepší.“
Dodala som, že sa nehnevám, ale že alkohol na horách nepijem, lebo mám potom pri kráčaní ťažké nohy. Nedal sa odbiť a nakoniec si ku nám prisadol.
„Ber to jako diplomatické odškodné. My Češi jsme sice národ pivařů, ale na tuhle politickou kocovinu nepomůže ani dvanáctka Plzeň, na to musíš mít pořádnej kalibr.“
Keď som to do seba hodila a vyhrkli mi slzy, lebo to pálilo viac ako slnko na hrebeni, len dodal:
„Vidíš? Přesně takhle chutná česko-slovenské přátelství. Trochu to pálí, trochu se u toho ksichtíš, ale nakonec ti je stejně fajn, že v tom průšvihu nejsi sám.“
Jana Melišová
Zranenie
Svokor nášho starého rodinného priateľa bol prirodzený rozprávač. Rád rozprával svojim priateľom príbehy, zapájal ich do rozhovoru rýchlymi vtipmi a nenáročnou konverzáciou.
Jana Melišová
Moji Valentínovia
Láska sa nemá dokazovať len jeden deň v roku. Niekedy je menej viac. Pôvodná myšlienka sviatku sa bez množstva darčekov nestráca. Ale spríjemní aspoň na chvíľu všedný deň uprostred chladného februára.
Jana Melišová
Česi, kam kráčate? Pohľad spoza Moravy
To, čo ma k tomuto zamysleniu priviedlo, je pravdepodobne precitnutie, že i česká politika stráca svoju racionalitu až nudnosť, ktorú sme jej na Slovensku tak trochu závideli.
Jana Melišová
Katakomby v Žiline – čo skrývajú gotické pivnice?
Žilinské podzemie(katakomby) je systém podzemných gotických pivníc pod historickým centrom.V minulosti bolo miestom posledného odpočinku, skladom potravín, lazaretom i úkrytom cez 2. svetovú vojnu. Pozývam Vás na prehliadku.
Jana Melišová
Operácia „Vlaštovka“
Československo-bavorská hranica na Šumave bola jedna z najstráženejších hraníc železnej opony. Nedovolené prekročenie hranice bolo kvalifikované ako trestný čin vo všetkých trestných kódexoch až do roku 1989.
