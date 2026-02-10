Česi, kam kráčate? Pohľad spoza Moravy
Korektnosť znamená, že existujú hranice, za ktoré sa nejde. Historicky sa nám zo Slovenska mohlo zdať, že česká politika korektná je. Možno to bol skôr efekt kontrastu s naším vlastným „divokým východom“. Zdá sa, že česká politika nebola vyslovene v rukavičkách, skôr bola inštitucionálna. Mala svoje pravidlá hry, ktoré sa málokedy porušovali tak okato, ako to vidíme dnes.
Kým na Hrade sedel Václav Havel, pôsobila česká politika intelektuálne. Neskôr, pri opozičnej zmluve Zemana s Klausom, bola cynická, ale stále parlamentná. Politika po ére Miloša Zemana prešla viditeľnou zmenou. Bývalá vláda Petra Fialu priniesla do Strakovej akadémie jasnú prozápadnú orientáciu. Na Slovensku, ktoré si prešlo a prechádza búrlivými zmenami, to pôsobilo ako návrat k akémusi štandardu. Lenže aj tento štandard mal svoje trhliny. Rozpor medzi imidžom slušnosti a tvrdou realitou nesplnených sľubov. Koalícia SPOLU a jej partneri bojovali i s niečím, čo dôverne poznáme aj doma – s obrovským tlakom populizmu, ekonomickými problémami a schopnosťou opozície využiť každú chybu.
Sledovať debaty o dôchodkovej reforme, konsolidácii verejných financií či prístupe k EÚ je ako sledovať zrkadlový obraz našich vlastných problémov, len s inými aktérmi. Čo na českej politike mrzí najviac, je prehlbujúca sa polarizácia. Hovorilo sa, že po zvolení nového prezidenta sa spoločnosť upokojí. Nedeje sa to. Namiesto toho vidíme dva tábory, ktoré si prestávajú rozumieť.
Na Slovensku vieme, kam zájde rozbitá spoločnosť. Z tohto pohľadu pôsobia spory o to, či je Česko „dosť české“ a „dosť západné“, až únavne. Radi si zakladáte na svojej kultúrnosti, no súčasná politická scéna je často plná osobných útokov, ktoré idú mimo vecnej podstaty. Súčasná politika je tiež v ťažkej skúške geopolitiky. Jasný postoj k Ukrajine je chvályhodný a v strednej Európe potrebný. Je to presný opak toho, čo sa občas ozýva z našej (slovenskej) strany.
Kauza z februára 2026, do ktorej sú zapletení Petr Macinka, Filip Turek, premiér a prezident, vnáša do zamyslenia nad českou politikou nový moment. Pre slovenského pozorovateľa ide o moment, kedy sa ona povestná česká kultivovanosť začína nebezpečne podobať na dravý a osobný štýl politiky, ktorý až príliš dobre poznáme z našich končín.
Keď čítame, ako minister Macinka a prezident Pavel odmietajú spoločne cestovať na bezpečnostnú konferenciu do Mníchova, pripomína to naše vnútroštátne zákopy, kde osobná antipatia víťazí nad štátnym záujmom.
Kauza „SMS vydierania“ ukazuje, že to, čo predvádza Pražský hrad a Černinský palác je ďalšia bulvarizácia politiky. Je viac než isté, že vyjadrenia ministra Macinku o tom, ak nebude vymenovaný Filip Turek, sú viac než nevhodné. To, čo jeden vníma ako ostré politické vyjednávanie (quid pro quo), druhý (vrátane prezidenta) klasifikuje ako vydieranie a pokus o hrubý nátlak na ústavného činiteľa. Dokázať tento typ úmyslu vyšetrovateľom sa zdá prakticky ťažký. Pre hlavu štátu by mohla byť táto epizóda poučením, že už nie je premiérom Petr Fiala, ale Andrej Babiš. Je to výsledok volieb, ktorý musí akceptovať. Podľa našich kritikov sa prezident nechal zatiahnuť do hádky, ktorá ho sťahuje na úroveň bežného politického aktéra. Emócie a pátos môžu uškodiť. Tých má česká opozícia na rozdávanie. Podobne ako slovenská. Javí sa, že český volič sa už nenasýti len pocitom patríme na Západ, ale hľadá symboly odporu voči Bruselu – a Turek mu ich naservíroval v lesklom plechu.
Zdá sa, že dnes je korektnosť vnímaná skôr ako slabosť. Kauza s Petrom Macinkom a jeho SMS správami ukazuje, že strana Motoristi pochopila to, čo naši politici vedia už dávno, že konflikt predáva lepšie ako konsenzus. Že volič nechce korektného technokrata, ale niekoho, kto to tým hore natrie. Prezident Pavel vsádza na inštitucionálnu vážnosť. Macinka s Turkom vsádzajú na emóciu „my proti systému“. Čo im zvýšilo popularitu na sociálnych sieťach.
Z nášho pohľadu je to smutné potvrdenie, že aj v Česku vyhráva ten, kto dokáže vyvolať silnejšiu emóciu (hoci aj negatívnu), a nie ten, kto má v poriadku excelovské tabuľky. Na Slovensku sme si tým prešli. Vieme, že ak sa politika zúži na na sériu trestných oznámení a mediálnych prestreliek, skutočné problémy (zdravotníctvo, školstvo) idú bokom. Andrej Babiš sa od sporu pragmaticky dištancuje. Možno usudzovať, že si prihrieva svoju polievočku ako jediný rozumný arbiter a mediátor, lebo de facto uprednostnil stabilitu vlády pred svojím koaličným partnerom.
Držím palce a prajem, aby ste si udržali demokratickú stabilitu, pretože ak sa český maják rozkýve, tma v strednej Európe bude o niečo hustejšia. Zároveň želám, aby ste sa prestali hádať o minulosti a našli spoločnú víziu pre budúcnosť, ktorá nebude len reakciou na jedného či druhého lídra.
Jana Melišová
Katakomby v Žiline – čo skrývajú gotické pivnice?
Žilinské podzemie(katakomby) je systém podzemných gotických pivníc pod historickým centrom.V minulosti bolo miestom posledného odpočinku, skladom potravín, lazaretom i úkrytom cez 2. svetovú vojnu. Pozývam Vás na prehliadku.
Jana Melišová
Operácia „Vlaštovka“
Československo-bavorská hranica na Šumave bola jedna z najstráženejších hraníc železnej opony. Nedovolené prekročenie hranice bolo kvalifikované ako trestný čin vo všetkých trestných kódexoch až do roku 1989.
Jana Melišová
Korene v skale a srdce v lese
V našich žilách prúdi rieka času. V každom z nás žijú tisíce tých, ktorí tu boli pred nami. Sme prítomným okamihom nekonečnej línie životov.
Jana Melišová
Šťastný nový rok
Väčšina ľudí oslavuje Nový rok každý rok rovnako. Usporiadajú oslavu s priateľmi alebo idú pozerať ohňostroj na ulicu. Možno si dajú pokojnú večeru s rodinou. V niektorých krajinách sa pripravujú špeciálne jedlá.
Jana Melišová
Ani vojna nepochovala Vianoce...
Niekedy máme strach. Bojíme sa opustenia. Bojíme sa toho, čo bude ďalej. Bojíme sa smrti. Drevo sa v plameňoch mení na teplo a svetlo. Nezaniká. Rovnako i to, čím sme sa môže len zmeniť, ale nemá povahu „konca“.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Nehoda tří kamionů uzavřela provoz na D2 před Brnem ve směru do města
Nehoda tří kamionů dnes krátce před 18:30 uzavřela na dvě hodiny provoz na dálnici D2 na osmém...
Zkusil kvasit rajčata, teď jeho zálivky sbírají ceny. Inspiraci si přivezl z Japonska
Soškou EY Podnikatel roku 2025 Jihomoravského kraje se od dnešního večera může chlubit...
Kreml jásá a Rusko se chlubí smutným prvenstvím. Jsme světovou velmocí ve výrobě protéz.
Vlajková loď světové zdravotnické ekonomiky i ruského hospodářství. Produkce náhradních končetin...
Hokej na ZOH 2026: program turnaje, vynucená rošáda v nominaci a kdy hrají Češi
Zimní olympijské hry 2026 nabídnou atraktivní hokejovou podívanou. Turnaj na ZOH 2026 přinese...
RD 3+1+půda, pozemek 1095 m2, krásný výhled a příroda, Nový Knín
Nový Knín, okres Příbram
4 950 000 Kč
- Počet článků 271
- Celková karma 20,19
- Průměrná čtenost 954x