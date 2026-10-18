Blues z Valašského expresu
Bola som na krásnom mieste s fajn ľuďmi a v hlave som mala kopec myšlienok, ktoré vo mne po víkende tleli. Honza s Irenkou ma síce zachránili a priviezli autom do Kolína, ale železnica mala v ten deň vlastné plány. Všetky rýchliky smerom na Ostravu boli beznádejne vypredané. Zrejme sa Česko presúvalo na Slovensko alebo naopak. Skončila som vo Valašskom exprese. Tam bolo ešte voľných pár miest.
Sedela som pri okne na boku vozňa. Hneď cez uličku vedľa dvoch cestujúcich. Asi otec a syn. Pomyslela som si. Chalan mohol mať tak trinásť. To je presne ten vek, kedy ste príliš starí na to, aby ste držali otca za ruku, ale príliš mladí na to, aby ste chápali, prečo je svet taký zložitý.
Vytiahla som knihu. Chcela som byť nevidieteľná a zaliezť do vlastného sveta, pretože keď ste unavení, papierové postavy sú oveľa lepší spoločníci ako ľudia. Chalan vedľa žil v tom svojom svete. Mal hlavu sklopenú k mobilu, palec mu behal po displeji, ponorený do modrastého svetla. Klasický obraz dnešnej doby. Lenže ticho vo vlaku je len ilúzia.
Zrazu som periférnym videním zaregistrovala, že ten pán cez uličku začal gestikulovať smerom ku mne. Ukazoval dačo rukami. Tváril sa naliehavo a fixoval ma pohľadom. Pozerala som sa naňho úplne nechápavo. Poznáte ten pocit, keď ste takí vyčerpaní, že vám mozog prepne do núdzového režimu? Keď vám jednoducho nedopína? Pozerala som sa na tie ruky, na tie pohyby vo vzduchu a v hlave som mala absolútne prázdno. Netušila som, čo odo mňa ten človek dopekla chce.
„Jestli chcete, já vám to řeknu,“ ozval sa zrazu chlapec. Odtrhol oči od mobilu a usmial sa. Úplne obyčajne. Bez toho tínedžerského pátosu.
„Táta normálně slyší, ale nemůže mluvit. Ukazuje to rukama.“
Považujem sa za vnímavého človeka a nespoznám jazyk, keď mi tancuje priamo pred očami? Videla som len zmätené gestá tam, kde bolo v skutočnosti niečo iné.
„Jasné... áno,“ vykoktala som zo seba a pokúsila sa o ospravedlňujúci úsmev.
Už som hovorila priamo na otca. On ma predsa počul.
Chalan sa pozrel na otcove ruky a hovorí mi: „Táta říká, že je super, že čtete knížku. Že dneska už všichni čumíme jenom do mobilu. Prý je to hezký.“
Pozrela som sa na otca. Prikyvoval. Tvár sa mu rozjasnila a venoval mi milý úsmev. Moja unavená kniha v papundeklovej väzbe, ktorou som sa chcela len odizolovať od sveta, bola preňho niečím výnimočným. Otec ma počúval, občas niečo ukázal synovi a chalan to hneď hovoril nahlas. Fungovali sme v tom zvláštnom trojuholníku, kde sa slová menili na pohyby rúk a vracali sa späť ako tiché pochopenie. Fascinovane som sledovala toho chlapca. Trinásťroční chalani majú milión dôvodov, prečo byť otrávení zo svojich rodičov. Ale on mal v sebe neskutočnú, prirodzenú trpezlivosť. Žiadne pubertálne prevracanie očí. Žiadna nechuť robiť otcovi prostredníka.
Keď otec uspokojene dokýval hlavou, syn sa na mňa znova pozrel tým svojím bohorovným pohľadom a potichu dodal:
„Já mluvím za něj. Protože on sám nemůže.“
Tá veta ma trafila priamo na prvú. Pocítila som voči tomu chalanovi rešpekt. Pozerala som sa naňho a hovorila si, aké je to zvláštne. Celé dni hľadáme vo svete veľké pravdy, a pritom sedíme cez uličku od chlapca, ktorý nosí hlas svojho otca vo vlastnom vrecku.
“Urobíme to tak,“ usmiala som sa naňho, „že ja ti darujem svoju knihu a ty si môžeš na chvíľu vypnúť ten mobil.“
Chlapec prekvapene pozrel na knihu vo svojich dlaniach, potom na mňa a na otca. Ten ma len chvíľu pozoroval cez okuliare, akoby si ma chcel zapamätať. Prikývol. Bol to najhlasnejší súhlas, aký som v ten deň počula.
O pár staníc neskôr vystúpili. Zamávala som im. Sledovala som ich cez špinavé sklo rýchlika, ako splývajú s ľuďmi na peróne, kým sa vlak znova pohol ďalej. Zostala som sedieť s prázdnymi rukami. Bez knižky, ale s niečím, čo malo oveľa väčšiu váhu než všetok ten papier. Celý čas išlo v podstate o banálnu vec – o to, kam človek uprie pozornosť. Chalan ju nechal v mobile. Otec ju dal mne.
Vlak uháňal a v hlave mi znela tá veta. Premýšľala som o tom, koľko hlukov denne vyprodukujeme, koľko slov napíšeme na sociálne siete, a pritom nám občas uniká to najdôležitejšie. Že niekto vedľa nás žije bez slov, no vníma svet oveľa hlbšie ako my so všetkými našimi obrazovkami. A že tie najväčšie príbehy nie sú tie, ktoré hlučne kričia do sveta. Sú to tie, ktoré niekto potichu prekladá rukami cez uličku vo všednom valašskom rýchliku. Pretože svet niekedy nepotrebuje viac hlučných slov. Potrebuje len niekoho, kto bude vaším hlasom, keď vy sami hovoriť nemôžete.
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