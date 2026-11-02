Blogerský výsadok v Kutnej Hore: Ako sme obsadili Zlatú Stoupu
Cez pekný októbrový víkend 17. – 18. sme si dali rande a zrazili sme sa v historickej Kutnej Hore. A že bolo čo pozerať a o čom hovoriť...!
Palackého námestie. Sprava doľava vidno svetloružový klasicistický dom, bohato zdobený barokový Sankturinovský dom, svetložltú funkcionalistickú budovu s markízou a modro-sivý nárožný dom, za ktorými v pozadí pokračuje rad historických meštianskych domov s vyčnievajúcou gotickou vežou Kostola svätého Jakuba.
Kostol svätého Jakuba Staršieho je najstarším dochovaným chrámom (1330) a jeho 86 metrov vysoká severná veža tvorí hlavnú dominantu celého mesta.
Kamenná kašna z rokov 1493–1495 má tvar dvanásťbokého hranolu. Slúžila ako rezervoár pitnej vody, privádzanej dreveným potrubím až z niekoľkých kilometrov.
A musím povedať, že zostava bola viac než luxusná. Dorazilo tvrdé blogerské jadro: Irenka, Zuzka, Dáša, Helenka, Klárka a Pavlínka, mužskú sekciu zastupovali Vildo, David, Honza, Vašek a samozrejme nechýbal náš organizačný motor Jaromír, usmievavá Jitka a ako zahraničný účastník z ne/ďalekého východu – ja. Našťastie, pricestoval aj dôležitý kynologický dozor, Ivanka so svojím psíkom.
Jasné, chýbali nám tí, čo to museli na poslednú chvíľu odpískať. Jarda nestihol vyležať chorobu a Janka zarezávala v škole.
Sonička mala iné neodkladné povinnosti, no a Honza kvôli tomu všetkému vyrazil sólo ako osamelý jazdec.
Hneď na úvod musím zahlásiť, že sme mali neskutočnú kľučenku. Všetci sme sa totiž pomestili do hotela Zlatá Stoupa. Názov hotela odkazuje na banícku históriu Kutnej Hory, kde slovo „stoupa“ v starej češtine označovalo mechanický drvič na roztĺkanie vyťaženej striebornej rudy pred jej tavením.
Bývali sme len nejakých 400 metrov od historického centra, takže do každej dobrej krčmy sme to mali na skok.
Aby som uviedla veci na správnu mieru pre tých, čo Kutnú Horu nepoznajú, na periférii je v skutočnosti hlavná stanica.
K hotelu to bolo odtiaľ si 4 kilometre pešo. Ale náš „veliteľ“ Jaromír opäť potvrdil, že má vždy v rukáve pripravené riešenie. Jeho logistická vychytávka bola geniálna-nezmätkovať a hneď prestúpiť na bus či lokálku smer Kutná Hora - mesto.
Jediný, na koho sme museli chvíľu čakať, bol David. Dorazil s klasickou výhovorkou – vraj „viezol syna na tréning“. Investigatívne meškanie alebo Davidova dymová clona?
Zo zdrojov blízkych tomuto nemenovanému autorovi sa mi totiž donieslo, že ten tréning bola len krycia legenda! V skutočnosti si odskočil do Kosteleckých uzenin, kde bol vraj vyzdvihnúť syna a popritom stihol vyspovedať súčasného českého premiéra. Či z toho bude exkluzívny rozhovor priamo na blogu, to nám David pri pive nechcel prezradiť, ale latku očakávaní nastavil sakramentsky vysoko.
Aby toho rozruchu nebolo málo, hneď pri spoločnom obede praskol ďalší parádny prúser. Vilém (inak Davidov dlhoročný spolubývajúci na zrazoch) uprostred jedla zrazu zbledol a zistil, že mu niečo chýba – bunda. A kde inde by ju nechal, než vo vlaku.
Pred nami sa to pokúšal uhrať na verziu, že unavený zaspal. Lenže zlé jazyky v našom kuloári okamžite priniesli úplne inú verziu príbehu. Vraj vôbec nespal, ale celú cestu vášnivo a s obrovským nasadením vysvetľoval Trestný zákonník jednej mladej študentke práva, ktorá cestovala s ním. Či išlo o nutnú obranu, krajnú núdzu, alebo len o čisté blogerské očarenie paragrafmi, vie len on sám. Happy end: bunda si pocestovala, ale České dráhy ju vrátili. (Pozn. autorky: Mal fakt šťastie, že nešiel slovenskými).
Našťastie sme čakanie v Kutnej Hore prežili a po tejto dráme sme zakotvili v reštaurácii Dačický. Je to preslávená staročeská krčma pomenovaná po Mikulášovi Dačickom z Heslova a čapujú aj miestne pivo.
Keďže ide o historické mesto zapísané na zozname UNESCO, takmer na každom kroku narazíte na architektonické skvosty a stopy po stredovekej ťažbe striebra.
Chrám svätej Barbory je úchvatná gotická katedrála, kde vás zvonku očaria jej monumentálne stanové strechy a oporné piliere, zvnútra zasa krásne stredoveké fresky.
V Jezuitskej koleji sídli Galéria Stredočeského kraja (GASK) s výstavami umenia 20. a 21. storočia, pričom okolo budovy sa rozprestierajú zrevitalizované záhrady s parkom a terasa zdobená barokovými sochami.
Toto je brána do paláca Hrádek, v ktorom dnes sídli České múzeum striebra. Nad gotickým portálom je umiestnená ozdobná pieskovcová pamätná tabuľa s bronzovým reliéfom, ktorá je venovaná významnému českému pedagógovi Gustavovi Adolfovi Lindnerovi.
Vlašský dvor je pôvodný kráľovský palác z konca 13. storočia a centrálna mincovňa, kde sa razili slávne pražské groše, pričom dnes táto monumentálna pamiatka slúži ako radnica a sídlo mestského úradu Kutnej Hory.
Zaujal ma neorenesančný Mestský spolkový dom s bohato zdobenou fasádou a freskami, ktorý dnes slúži ako kultúrne centrum a mestská knižnica.
Romantickou prechádzkou pod rozsvietenými lucernami sme uličkami mesta vystúpili o niečo vyššie, až sme prišli presne tam, kde sme mali zajednanú večeru – do vychytenej reštaurácie V Ruthardce.
Prebrali sme snáď každú tému (vrátane ohovárania tých, čo neprišli), cez rozbory miestnej gotickej architektúry až po hlboké filozofické debaty, v ktorých sme ten pravý zmysel nakoniec predsa len našli.
Táto stará klasika schovaná v historickej uličke s prekrásnou terasou a výhľadom na podsvietený Chrám svätej Barbory bola dokonalou bodkou za celým dňom.
Ale každá reštaurácia má svoje zatváracie hodiny. Potom nám Jaromír ako vždy zavelil, aby sme sa rozdelili na skupinu A a skupinu B. Rozdiel medzi nimi je ten, že jedna skupina ide zodpovedne spať a druhá „paří“ ďalej. Pravdepodobne druhá skupina, ktorú nebudem menovať, vzala názov ubytovania doslovne a večer to poriadne „dala do stoupy“. Takže akákoľvek podobnosť s nasledujúcim skutkom je čisto náhodná! Možno predpokladať, že zablúdili v podzemí.
A možno natrafili na takého zariadenia neznámeho pôvodu.
Nemožno nikomu zazlievať nesprávne spojenie káblov na tej prvej stene – takýto šialený systém štítkov a drôtov by nerozlúštil ani nositeľ Nobelovej ceny za fyziku. Koho prst nakoniec siahol na magickú plazmovú guľu a vyvolal elektrický výboj, sa už asi nikdy nedozvieme. Vieme však presne, čo zostalo...
Čo z toho všetkého vyplýva? Nikdy neplaťte ubytovanie dopredu, po tme sa nedotýkajte ničoho, čo svieti na modro, a hlavne – žiadnu nehomogénnu skupinu už nikdy nepúšťajte k žiadnym tajomným tlačidlám.
Jana Melišová
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