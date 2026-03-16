Ahoj, mami. Som v poriadku
Všetko sa to začalo malichernou hádkou. Na vrchole hory Mount Katahdin stál dvanásťročný Donn Fendler, trasúci sa od zimy a hnevu. Pohádal sa so svojím bratom Ryanom a v detskej prchkosti urobil rozhodnutie, ktoré ho takmer stálo život.
“Idem dole sám!“ vykríkol a zmizol v hustej hmle, ktorá pohltila vrchol hory rýchlosťou dravca.
Donn sa na brata a ostatných nahneval. Hádali sa o to, kto je rýchlejší a kedy majú začať zostupovať. Chcel dokázať, že cestu dole zvládne sám a rýchlejšie. Chcel byť v tábore prvý, chcel dokázať, že je silnejší. Namiesto toho urobil osudný krok mimo chodníka. Mount Katahdin je známa tým, že sa na nej počasie mení v priebehu sekúnd. Hmla, ktorá padla, bola taká hustá, že Donn stratil vizuálny kontakt s turistickým chodníkom už po niekoľkých metroch. O pár minút už nepočul hlasy otca, bratov ani sprievodcu, len tlmený hukot vetra. Keď si uvedomil, že nikoho nepočuje a nevidí, namiesto toho, aby zostal na mieste, začal bežať. Don bežal a blúdil. Bežal hlbšie a hlbšie do lesa, až kým v močaristom teréne nestratil obe topánky. Chcel nájsť cestu späť k ostatným, no namiesto k nim zamieril presne na opačnú stranu hory – do neprebádaného údolia Great Basin.
Najhoršia bola tá prvá noc. V tú prvú noc, pod chladným nebom Maine, pochopil krutú realitu. Sedel pod stromom, triasol sa od zimy a počul zvuky, ktoré si nevedel vysvetliť. Vtedy si povedal: „Donn, ak teraz spanikáriš, už nikdy neuvidíš mamu.“
Ďalší deň mu potok odniesol nohavice. Zostal bosý, len v tričku a šortkách. Donn nebol len vystrašené dieťa. Bol skautom druhej triedy (Second Class Scout) v oddiele 2 v Rye, NY. Vedel, že jeho prežitie závisí na pragmatických skautských pravidlách. A práve vedomosti z prírody a disciplína sú kľúčové pre jeho prežitie. Prvým pravidlom, ktorým sa začal riadilť, bolo: „Zachovať si chladnú hlavu“. Spomenul si na slová otca a skautský výcvik: “Sleduj potok, ten ťa dovedie k rieke a rieka k ľuďom.“ Sledoval každý malý potôčik, kým sa nezmenil na riečku dúfajúc, že ho dovedie k civilizácii. Skauting mu nedal len techniku, dal mu disciplínu nezastaviť sa.
Jeho najväčším nepriateľom však neboli divé zvieratá a medvede. Skutočným peklom boli muchy a komáre. Jeho tvár bola taká opuchnutá, že si musel prstami rozťahovať očné viečka, aby vôbec videl, kam kladie nohy. Bolo to, akoby ho tisíce ihiel pichali každú sekundu.
Našiel staré vrece z juty (burlap sack), do ktorého si urobil diery na ruky a hlavu. Bol to jeho jediný štít proti podchladeniu. Bosé nohy mal dorezané do krvi od ostrých skál a ihličia. Hlad zaháňal lesnými plodmi, ktoré poznal z atlasu a strach modlitbami. Rozprával sa s Bohom i so svojím bratom. V lese stále myslel na tú hlúpu hádku na vrchole. Predstavoval si, ako sa Ryanovi ospravedlní. To bol jeho motor – chcel sa vrátiť, aby Ryanovi povedal, že ho to mrzí. Viera v Boha a láska k rodine boli tie jediné veci, ktoré ho prinútili urobiť ďalší krok, keď už ho nohy neposlúchali.
V najťažších chvíľach mu v hlave znela otcova rada, ktorú dostal ešte pred výletom: „Keď si budeš myslieť, že už nedokážeš urobiť ani krok, urob ešte jeden. A potom ďalší.“ To sa stalo jeho mantrou. Vo chvíľach, keď mal nohy dorezané do krvi, keď mu tvár i oči opuchli od tisícov štípancov a keď od hladu takmer strácal vedomie, si Donn opakoval: „Ešte jeden krok k tamtomu stromu.“ Ešte jeden meter popri tomto potoku.“
Bolo veľa chvíľ, keď to chcel vzdať, ľahnúť si do lístia a jednoducho si povedať, nech to ide do kelu, ale proste pokračoval ďalej. Bola to jeho vôľa žiť.
Donnov otec a strýkovia pátrali v teréne každý deň. Jeho matka zostala v neďalekom dievčenskom skautskom tábore Camp Natarswi. Miestni vedúci a skautky jej poskytovali stravu a emocionálnu podporu. Počas náročného prečesávania hustého a neschodného terénu hory Katahdin utrpel Donald Fendler zranenie oka. Kvôli tomuto zraneniu a celkovému vyčerpaniu bol hospitalizovaný v nemocnici Bangor General Hospital.
Solidarita bola taká silná, že sa o nej písalo v novinách po celých Spojených štátoch. V kostoloch po celom Maine sa konali nepretržité modlitby. Do pátrania sa zapojili stovky dobrovoľníkov, miestni drevorubači z papierní v Millinockete, civilné ochranné zbory, národná garda, skauti a miestni sprievodcovia, ktorí hory poznali ako vlastnú dlaň. Mnohí z nich opustili prácu a trávili v lese celé dni na vlastné náklady. Miestne podniky poskytovali pátračom jedlo, kávu a vybavenie zadarmo. Keďže až 90 percent rozlohy štátu pokrývajú lesy, letecké pátranie bolo prakticky bez šance na úspech. Newyorská štátna polícia vyslala lietadlom špeciálne cvičené farbiare (bloodhounds). Psy však museli byť stiahnuté, pretože si na ostrom skalnatom teréne hory Katahdin do krvi dorezali laby. Katahdin je tvorený usadenými horninami, ktoré z diaľky pripomínajú hladké žulové skaly, no pri dotyku sa ich ostré častice nepríjemne zapichávajú.
Po niekoľkých dňoch sa šanca na nájdenie živého dieťaťa v tak drsnom teréne bez vybavenia blížila k nule. Mnohí pátrači boli presvedčení, že hľadajú už len telo.
Zatiaľ čo stovky pátračov so psami a lietadlami hľadali telo strateného chlapca, Donn prešiel asi 80 míľ. Jeho cesta viedla zo západnej strany Katahdinu, severne od hory North Turner Mountain a Twin Ponds, potom na juhovýchod do tábora. Bola to oblasť, ktorou sa vtedy len zriedka chodilo.
Na deviaty deň – 25. júla 1939 – narazil na staré telefónne vedenie a sledoval ho až k brehu rieky East Branch Penobscot. Donn prišiel k východnému ramenu rieky Penobscot. Na druhej strane vody uvidel muža a začal kričať. Jeho hlas bol slabý. Nelson McMoarn neskôr povedal, že to znelo ako hlas sovy. Ale McMoarn ho počul. Spolu s ďalším mužom sa na kanoe preplavili k Donnovi a priviezli ho do športového tábora McMoarnovcov neďaleko Stacyville.
Bol dehydrovaný, vychutnutý(stratil približne 7 kg), čierny od špiny, opuchnutý od štípancov a nohy mal dozrezané od kameňov. Ale bol nažive. Bol pri vedomí. A chodil.
Vzhľadom na jeho stav manželia McMoarnovci museli postupovať opatrne. Nelsonova manželka Lena ho najskôr uložila do postele, ošetrila mu rany a podávala mu jedlo a tekutiny po malých dávkach, aby jeho telo neutrpelo šok. Tento moment, keď po dňoch jedenia len divých jahôd a „checkerberries“ konečne ochutnal skutočné teplé jedlo, Donn neskôr opísal ako jeden z najkrajších okamihov svojho života.
Rodičov kontaktovali kľukovým telefónom. Nelson McMoarn spojil hovor s Donnovou matkou Ruth. Donnove prvé slová boli: „Ahoj mami, som v poriadku,“ hoci ledva stál na nohách.
Po prvom jedle a krátkom odpočinku v Lunksoos Camp ho navštívil lekár z Millinocketu. Nasledujúci deň policajná hliadka previezla jeho matku k táboru, kde sa zotavoval. Až potom bol prevezený kanoe a sanitkou do nemocnice v Bangore, kde sa konečne stretol so svojím zraneným otcom.
Ospravedlnil sa za stratené topánky a tú nešťastnú hádku. Táto detská úprimnosť v momente, keď išlo o život, vháňa slzy do očí dodnes. Otec ho však silno objal od úľavy. Celých tých dlhých deväť dní sa totiž obviňoval, že syna neustrážil. Donnovi súrodenci boli v čase jeho záchrany s rodinou v Maine. Brat Ryan si vyčítal, že keby nebolo tej hlúpej hádky, Donn by sa nikdy nestratil. Rodina bola opäť spolu a Amerika oslavovala zázrak.
Donn Fendler sa stal legendou nielen preto, že prežil, ale preto, že sa nikdy nevzdal. Je to pripomienka, že sme silnejší, než si myslíme. Skutočná odvaha totiž neznamená, že necítime strach; je to schopnosť urobiť ďalší krok vpred, aj keď sa chvejeme únavou a obavami. Táto nádej nie je len prázdny klam – je to ten tichý motor, ktorý nás poháňa ďalej v ťažkej chvíli, aby sme sa nevzdali. Donnov príbeh dodnes učí, že strach je prirodzený, ale vôľa je silnejšia než akákoľvek divočina.
Donn sa do Maine vracal každý rok. McMoarnovci sa stali jeho doživotnými priateľmi. Nazýval ich svojimi druhými rodičmi alebo anjelmi strážnymi. Lebo bez ich okamžitej opatery by v cieli pravdepodobne skolaboval a zomrel.
Donn Fendler sa dožil 90 rokov a svoj príbeh prerozprával tisícom detí, aby im odovzdal svoje najväčšie ponaučenie: „Nikdy, naozaj nikdy sa nevzdávajte. Máte v sebe oveľa viac sily, než si myslíte, keď sedíte v bezpečí domova. Hora ma nezlomila, ona ma naučila, kým v skutočnosti som.“
Neďaleko turistického chodníka je umiestnená tabuľa s nadčasovým citátom guvernéra Percivala Baxtera: „Človek sa narodí, aby raz zomrel. Jeho dielo je pominuteľné — budovy sa rozpadnú, pamätníky zaniknú, bohatstvo sa rozplynie. No Katahdin, vo svojej majestátnej kráse, zostane navždy horou pre ľudí z Maine.“
***
Knihu „Stratený v horách v Maine“(Lost on a Mountain in Maine) napísal podľa Donnovho rozprávania v roku 1978 Joseph B. Egan. Stala sa povinným čítaním na školách v Maine. Filmovú podobu s rovnomenným názvom dostala v roku 2024. Hlavní producenti boli Sylvester Stallone a Ryen Cook. Pre Cooka a herečku Caitlin FitzGerald(matka) mal film osobný presah, pretože sa ako deti s Donnom Fendlerom osobne stretli v škole.
Jana Melišová
