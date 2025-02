Absencia pamäte je vstupenkou na spiatočnú cestu dejinami

História je písaná víťazmi, hovorí populárny pohľad. Môže byť však nebezpečné spochybňovať históriu, je lepšie otvoriť všetky skrine a vytiahnuť všetkých kostlivcov, ktorí tam na nás číhajú.

Už viac ako 20 rokov je jednou z atrakcií obce Drietona socha Vladimíra Iľjiča Lenina. Štvormetrová skulptúra bola pôvodne umiestnená vo vestibule budovy Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave. Po páde režimu ju premiestnili do Nového Mesta nad Váhom odkiaľ putovala do súkromnej záhrady do Drietomy. Socha patrí do zbierkového fondu Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne.

Národy, ktoré rúcajú sochy diktátorov, sú odsúdené, že im budú znovu vládnuť. Táto socha mi to pripomenula. Ako dôkaz premenlivých istôt a neistôt v našich životoch. Pripomienka časov a chýb minulosti, na ktoré by sme nemali zabudnúť.

História je neustále prepisovaná. S radosťou očakávame, že viac informácií prehĺbi naše poznanie. Prepisovanie sa však častejšie stáva kvôli budovaniu kultúrneho alebo národného príbehu. Vyzdvihujeme kúsky minulosti, ktoré podporujú vnímanie našej identity a zámerne ignorujeme detaily, ktoré sa nám nehodia. Páči sa nám naša história nekomplikovaná.

Kultúra je kolektívnou pamäťou. Sú to prepletené príbehy, ktoré používame na vysvetlenie toho, akým sme národom, organizáciou alebo len voľne vytvorenou skupinou. Kolektívna pamäť je viac o súčasnosti, než o minulosti, pretože je neoddeliteľnou súčasťou toho, ako sa skupina pozerá sama na seba.

Ľudia ospravedlňujú všetky druhy chýb, aby zachovali osobné príbehy, v ktorých sú angažovaní a na ktorých sa podieľajú skupiny, ktorých sú súčasťou Krajiny sú schopné kompletne prepísať svoje učebnice dejepisu, len aby podporili to, ako sa teraz vidia.

Môže byť nebezpečné spochybňovať históriu, je lepšie otvoriť všetky skrine a vytiahnuť kostlivcov, ktorí tam na nás číhajú. Pretože veľká časť našej identity je formovaná našou minulosťou. Takže záujem o históriu, o to, čo si chceme zapamätať a čo chceme zabudnúť, môže mať politický náboj.

Napríklad, keď sa otvorilo nové kanadské vojnové múzeum, časť expozície, ktorá bola venovaná druhej svetovej vojne, okamžite vyvolala diskusiu o mravnosti masívnych náletov na nemecké mestá, vrátane civilných cieľov. Veteráni RAF (Royal Air Force) boli pobúrení, že ich činy sú považované za morálne nejednoznačné. Kritici expozície tvrdili, že veteráni by mali mať konečné slovo, pretože napokon boli pri tom.

Ale toto zdôvodnenie nemá zmysel. Galileova relativita ukazuje, že piloti, ktorí plnili bombardovacie misie, pravdepodobne nie sú v skutočnosti schopní objektívneho pochopenia udalostí, ktorých sa zúčastňovali. Môžete robiť nemorálne a zlé veci pri hľadaní morálne oprávnených výsledkov. A splnené ciele nie vždy ospravedlňujú použité prostriedky.

Čo chceme od histórie? Chceme sa z nej poučiť v nádeji, že sa tým vyhneme chybám, ktoré urobili iní? Alebo chceme na národnej úrovni posilňovať sebadôveru, aby sme ospravedlnili to, čo sme urobili a čo ešte urobíme?

Náš sklon k oklamaniu samých seba ospravedlňujúcimi príbehmi je ťažké prekonať. Namiesto toho, aby sme hľadali čo najobjektívnejšiu históriu, vítajúc historikov, ktorí nás k tomu vyzývajú, podľahneme zaujatosti a umožňujeme len tie interpretácie, ktoré sú v súlade s príbehom, v ktorom sme angažovaní.

Pokračovali by učenci so svojimi špekuláciami, ak by mohli vidieť, k čomu pripravujú cestu? Krvavé vojny, ktoré vytvorili Taliansko a Nemecko? Vášeň a nenávisť, ktoré roztrhali staré nadnárodné Rakúsko-Uhorsko? Nároky z historických dôvodov, ktoré vznášali nové a staré národy po 1. svetovej vojne na rovnaké územia? Zlovestné režimy Hitlera a Mussoliniho s ich povýšením národa a pretekami o najvyššie blaho? A s ich dych vyrážajúcimi požiadavkami na územia iných?

Keď si selektívne vyberáme z minulosti „hrozienka z koláča“, aby sme ospravedlňovali nároky v súčasnosti, znižujeme zložitosť histórie a ľudstva. Ak sa odtrhneme od plného rozsahu histórie, pretože nás znepokojuje alebo nezodpovedá kultúrnemu príbehu, v ktorom žijeme, znižujeme našu schopnosť učiť sa z minulosti. Ponaučenia z histórie, ktoré nezískame, nemôžeme uplatniť v situáciach, ktorým čelíme dnes.

Mali by sme sa vyrovnať s tým, že ľudia môžu robiť veľké veci a zároveň mať nedostatky. Naši hrdinovia nemusia byť dokonalí. Môžeme sa poučiť z ich nedostatkov, rovnako dobre ako z ich úspechov.