17. november bola blbosť. Prečo to dnes hovorí toľko ľudí
Keď sa dnes pozriete na internet, vyzerá to tak, že z eufórie roku 1989 ostala len ťažká únava. A u kopy ľudí aj regulárny hnev. Zatiaľ čo na námestiach horia sviečky a politici zas raz čítajú z papiera tie svoje naučené reči o demokracii, pri kuchynských stoloch v panelákoch sa zo 17. novembra stala nadávka. Mávnuť nad tým rukou a povedať si, že tí ľudia sú len nevzdelaní alebo im chýba totalita, by bolo strašne jednoduché. A hlúpe. Ak chceme pochopiť, prečo sú nahnevaní, musíme sa pozrieť na to, kde sa ten hnev vzal.
Keď ľudia v novembri 1989 štrngali kľúčmi, väčšina z nich pod slovom sloboda nevidela právo zakladať politické strany. Videli v ňom výklady vo Viedni. Mysleli si, že demokracia znamená západné platy, plné obchody a k tomu všetkému im ostanú všetky tie istoty, na ktoré boli zvyknutí.
Deväťdesiate roky im však dali poriadnu facku. Namiesto raja prišlo tunelovanie, zatváranie fabrík, neistota a pre veľa poctivých ľudí aj pád na úplné dno. Niekto sa v tom novom svete okamžite zorientoval a zbohatol, iný mal pocit, že mu ušiel vlak a ostal stáť na peróne sám. A presne vtedy začne v hlave pracovať taký ten milosrdný filter. Človek si z minulosti nechá len to, že mal dvadsať, prvé lásky a rožok stál pár halierov. To, že sa človek bál povedať vtip aj pred vlastným susedom, to mozog radšej vymaže.
Svoje si k tomu prihodili aj politici. Tí, ktorí celý rok klamú a kašlú na vlastnú krajinu, si zrazu v novembri oblečú sviatočné obleky a začnú dojato rozprávať o hodnotách. Ľudia na tie ich prázdne reči dostali alergiu. A od alergie na reči politikov je už len krôčik k tomu, aby človek povedal, že celý 17. november bola jedna veľká blbosť.
Lenže v jednej veci sa títo nahnevaní ľudia predsa len mýlia. A je to celkom vtipný paradox. Práve tá veta, že 17. november bola blbosť, je totiž tým najlepším dôkazom, že to blbosť nebola.
To, že dnes môžete prísť do krčmy, postaviť sa na námestie alebo napísať na Facebook, že zmena režimu stála za starú belu, a nikto vám za to nič neurobí, je priamy dar z novembra osemdesiatdeväť. Predtým by ste za podobnú vetu na adresu vtedajšieho režimu skončili na výsluchu u eštebákov, vyhodili by vás z roboty a vaše deti by sa na vysokú školu pozreli akurát tak zvonku. Dnes môžeme nadávať na vládu, na systém aj na samotnú revolúciu od rána do večera a nikto nás nezavrie.
Sloboda je totiž presne ako vzduch. Kým ho máte plnú izbu, ani neviete, že dýchate. Dojde vám to až vtedy, keď vám niekto začne priškrcovať hadičku.
Možno sme to celé len zle pochopili. Sloboda nie je žiadny all-inclusive zájazd, kde zaplatíte a niekto sa o vás do konca života bezchybne postará. Nežná revolúcia nám nesľúbila dokonalý svet, slušných politikov ani lacné maslo. Dala nám niečo oveľa ťažšie. Dala nám do ruky náradie a zodpovednosť. Šancu žiť si po svojom, ozvať sa, keď sa nám niečo nepáči, a skúšať veci meniť. So všetkými chybami, slepými uličkami a pádmi na nos, ktoré k tomu patria.
Takže keď dnes zase raz budete počuť, že 17. november bola len hlúposť, nerozčuľujte sa. Len sa usmejte. Je to totiž obrovský luxus – žiť v krajine, kde si aj takúto vetu môže každý povedať úplne nahlas a bez strachu.
Jana Melišová
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