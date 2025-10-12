TÝDEN PO
Hlavním tématem týdne byla povolební vyjednávání. Ale mnohem důležitější je, že demokratické strany stále nepochopily, proč prohrály volby.
Téměř dva miliony voličů nevolili ANO proto, že by věřili v nesplnitelné sliby. Volili ho, protože v časech nejistoty představuje alespoň příslib jistoty. Strany, které se nazývají demokratické, nabídly analýzy, hesla, strategii – ale ne odpověď na nejistotu, v níž lidé žijí.
Sofie Näsström říká, že demokracie není jen o procedurách a volbách. Je to způsob, jak společnost sdílí nejistotu a hledá v ní společný smysl. Když se tato schopnost vytratí, lidé ji začnou hledat jinde – u těch, kdo slibují jednoduchá řešení. Ne proto, že jim věří, ale proto, že mají pocit, že je aspoň někdo poslouchá.
Demokratické strany v Česku přestaly být prostorem, kde se mluví o obavách z budoucnosti, o naději na zmírnění nejistot ve světě prudkých změn. Místo toho se staly stranami hodnot – krásných, ale prázdných, pokud se o ně člověk nemůže opřít i existenčně.
ANO nabízí špatná řešení. SPD odporná. Ale obě něco nabízejí.Demokraté zatím jen vysvětlují, proč to nejde.
Možná právě to je skutečný problém české politiky nejen po volbách. Ne rozložení mandátů, ale rozložení důvěry. A ta se neobnoví tiskovkou o hodnotách, ale schopností dokázat lidem, že demokracie se o ně opravdu zajímá – ne jen tehdy, když se volí.
Celý článek na: Odkaz
Jan Jirků
Liza a Maxim: Dva hlasy odporu proti ruské válce
Zdravotnice a IT technik. Hlasy svědomí ruských zločinů. Dva z lidí, kteří dokumentují pravdivý obraz temné kapitoly ruského impéria. Nyní jim v USA hrozí deportace do Ruska.
Jan Jirků
DNA: Ukrajina je Ukrajina - Rusko je směska
Podle rozsáhlých výzkumů DNA mají Ukrajinci výrazně homogennější a původnější složení obyvatelstva, zatímco evropská část Ruska vykazuje mnohem pestřejší složení a původní společná slovanská DNA je na ústupu.
Jan Jirků
SPOLU přistiženi – SPOLU pověšeni
Tato vláda vstoupí do historie jako promarněná naděje. Před čtyřmi lety se jí podařilo mobilizovat liberálně smýšlející část obyvatelstva, aby je nechali napravit škody, které ANO napáchalo.
Jan Jirků
Živý Němcov - zapomenutá Konečná
Boris Němcov byl zastřelen před 10 lety, 27. 2. 2015. Kateřina Konečná dnes vede stalinistickou KSČM a nacionalistické Stačilo! Svobodně šíří proruské názory. Tento kontrast odhaluje propast mezi ruskou a českou realitou.
Jan Jirků
Je nová totalita nevyhnutelná? ANO!
Jako jednotlivci dokážeme být racionální, ale jako celek jsme spíš emocionální masa, která reaguje až na bolest a strach. Historie často ukazuje, že reformy a pokrok přicházejí až po hrůzách. Jsme na hraně propasti.
