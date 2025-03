SPOLU přistižení – SPOLU pověšeni

Tato vláda vstoupí do historie jako promarněná naděje. Před čtyřmi lety se jí podařilo mobilizovat liberálně smýšlející část obyvatelstva, aby je nechali napravit škody, které ANO napáchalo.

Po volbách 2021 zavládla v liberálním táboře naděje na návrat k odpovědné správě země po Babišově chaosu a oligarchickém stylu vlády. Fialův „klid a rozvaha“, ekonomická odpovědnost, reformy, návrat k prozápadní orientaci bez výkyvů k populismu byly příslibem zkrocení růstu zadlužování země a ekonomického propadu. Ale co následovalo? Nevyužitá energie vítězství, nesplněné reformy, špatná komunikace. To všechno se postupně přetavilo ve frustraci voličů koalice a nenávisti voličů opozice.

Co se pokazilo? Co mohlo. Vláda absolutně nezvládla komunikaci s občany. Slabé vysvětlování kroků, příliš akademická rétorika, neschopnost oslovit širší publikum jsou jen vrcholky ledovce. Arogantní vystupování některých ministrů zničilo deklarovanou snahu premiéra být vstřícnou vládou i pro lidi, kteří je nevolili.

Nedostatečná odvaha k reformám, které se dělají buď napůl nebo vůbec, tak aby nikoho moc nenaštvaly, vedla k rozčarování všech. Na to navazující chyby v ekonomické politice, kde vláda nevyužila sílu pohodlné většiny k prosazení skutečných změn, ale spoléhala na kosmetické úpravy. Koalice se vybíjela na marginálních kulturních válkách, místo aby řešila skutečné strategické problémy. K tomu se připojila marginalizace a často ponižování partnerů, jak v koalici SPOLU mezi sebou, tak partnerského uskupení PIRSTAN.

SPOLU zklamalo. I mě. A to jsem od nich zázraky nečekal. Ty dobré kroky jsou samozřejmostí, špatná rozhodnutí jim budou připsána na vrub. Jediná fatální chyba pak byla, že nechali populisty ukrást pravdu. Nechali je ovládnout výklad demokracie.

Jistě, SPOLU selhalo, ale jaké jsou alternativy?

ANO + SPD? To by znamenalo návrat oligarchického vládnutí tentokrát s příchutí fašismu. I v současné vládě se našly korupční případy. V milionech a padaly za ně hlavy. Ale za Babiše mizely desítky miliard – a nikdo za to nenesl odpovědnost.

Levice (SocDem, Přísaha, PRO, KSČM)? Rozdrobená, populistická uskupení bez reálného programu zcela zjevně antidemokratická. Lidé bez zkušeností s vedením veřejných úřadů. Nejen amatérismus, ale navíc amatérismus s nelidskou tváří.

Něco nového? Česká politika není ve fázi, kdy by se mohla zrodit nová silná demokratická alternativa. Problém není v programech, ale v lidech. „Politika má tak špatnou pověst, že slušný člověk by tam nešel“. Ne! V politice je spousta slušných lidí, ale většina voličů chce vidět a slyšet agresivní hlasité demagogy.

Takže volit menší zlo? Antibabiš? Antifašista? Antikomunista? Antipopulista? Co je důležité? Existence pravidel! Jde o diametrálně odlišné sporty. SPOLU hraje podle pravidel. Ano, občas někdo fauluje, ale existuje rozhodčí. Populisté? Ti rozkopou míč, vykradou kasičku a vymlátí stadion. „SPOLU přistižení“ při neschopnosti vládnout nesmí dostat bianco šek na další období. Ale než je „pověsit“ na střídačku, možná je lepší je dokopat k tomu, aby konečně začali plnit své sliby. Můžeme začít tím, že vykřížkujeme lidi z druhé poloviny kandidátek. Jako se poroučeli před lety kmotři ODS.