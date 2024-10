Novinářka Anna Roze popisuje iracionální představu Rusů, že oni nejlépe vědí, co si Zápaďané myslí a jak se na Západě žije, bez ohledu na skutečnost. Stejný projev Dunning-Krugerova efektu vykazuje značná část české společnosti.

Málo co je vzdáleno pravdě tak jako představa, že Ukrajinky a Ukrajinci v zahraničí nepomáhají své zemi.

Je 1. 9. 1941 a Spojenci zastavili pomoc SSSR, válka prý trvá moc dlouho

Komu se zdá, že hrdinný boj Ukrajiny proti ruské agresi trvá už moc dlouho, měl by si oprášit dějepis ze základní školy. Co by se stalo, kdyby Spojenci po dvou letech války v Evropě zastavili pomoc Sovětskému svazu?