Moje Škoda Kamiq se mě pokusila zabít

Před pár měsíci jsem si pořídil nový vůz Škoda Kamiq First edition. Měsíc šlapal jako hodinky, ale pak se začaly „chytré“ funkce sypat. Vrcholem bylo, když mě lane assistent na D1 sám převezl do pravého přímo mezi dva kamiony.

Byla krásná slunečná lednová neděle. Jeli jsme navštívit příbuzné na sever do Děčína. Okolo 53. kilometru, mezi čerpacími stanicemi se dálnice D1 stáčí dlouhým obloukem ze severu na západ. Asi v polovině zatáčky, jak se změní světové strany, nízké slunce vrhá ostrý stín svodidel do poloviny levého jízdního pruhu. Mám zapnutý tempomat, do kopce auto jeden mírně pod 130 km/h. V okamžiku, kdy se přiblížíme ke stínu na silnici, automat se lekne, prudce škubne volantem a než stačím zareagovat, pravá polovina vozu je v pomalém pruhu. Ještě štěstí, že silnice je poloprázná a mezery mezi kamiony jsou velké. Trefil jsem se přesně mezi dva, které vezou potraviny do nejmenovaného řetezce. Byla nejdelší vteřina v mém životě. A to se mi jednou neotevřel hlavní padák.

Byl jsem už skoro zvyklý, že se čárový asistent chová nevyzpytatelně a zasahuje mi do řízení víc, než mi bylo milé. Ale od té doby jako první věc po nastartování vypínám lane assistenta. Funkce, které mají řidičům usnadňovat řízení tak často mohou být samy příčinou nebezpečných situací. O svévolném škubání volantem jsem mluvil. Další nebezpečný zlozvyk mého nového vozu je náhodné přepínání maximální povolené rychlosti. Několik míst mám už vyhlédnutých. Jedu na tempomat devadesátkou a najednou vůz přepne na 20 km/h a začne prudce brzdit. Nedávno se mi jeden za mnou málem podíval do kufru. Navíc tuhle funkci nepřetlačíte, ani když jste na ni připraveni. Trvá dvě tři vteřiny než vůz zareaguje na sešlápnutí plynu. Další prudké brzdění si vykoledujete, když mimo obec v levotočivé zatáčce míjíte stojící auto. Čím větší, tím razantněji zasáhne nouzové brždění vozu.

Oproti předchozímu zážitku jsou problémy s nefunkčním spojením telefonu a auta jen drobné nepříjemnosti. Měsíc od nákupu vše fungovalo skvěle. Pak to začalo výpadky při telefonování a nakonec už nešlo telefon s autem vůbec přes Bluetooth spojit. Nepomohly kontroly aktualizací, přenastavení, nic. Nepomohl ani sebejistý technik ze značkového servisu, který nakonec kapituloval a šel auto prověřit na diagnostiku. Vrátil se skleslý. Škoda auto údajně o problému ví a pracuje na něm. Vyčkejte na výzvu. Takže abych dostal dvouměsíční vůz alespoň na začátek 21. století a vymáčkl z něj nějaké funkce, musím pokaždé na telefonu vypnout wi-fi i Bluetooth a spojit jej s vozem kabelem. Tohle uměla auta už v 70. letech. No, alespoň se mě ten kabel nepokouší zabít.