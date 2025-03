Liza a Maxim: Dva hlasy odporu proti ruské válce

Zdravotnice a IT technik. Hlasy svědomí ruských zločinů. Dva z lidí, kteří dokumentují pravdivý obraz temné kapitoly ruského impéria. Nyní jim v USA hrozí deportace do Ruska.

Liza a Maxim byli obyčejný pár z Jakutska. Ona zdravotnice, on IT technik. Pak ale přišel únor 2022 a s ním ruská invaze na Ukrajinu. Místo aby mlčky přihlíželi, začali shromažďovat informace o válečné propagandě ve svém regionu. Na telegramovém kanálu „Jakutská tabule Z-hanby“ (Доска Z-позора Якутии)1) zaznamenávali výroky místních politiků podporujících válku – aby v budoucnu nebylo pochyb, kdo stál na jaké straně. Zároveň se podíleli na dokumentování osudů padlých ruských vojáků, jejichž úmrtí Kreml tají.2)

Brzy jim hrozilo zatčení. Po razii v jejich bytě uprchli nejdříve do Kazachstánu a později do Mexika, kde se snažili dostat do USA. Místo azylu však skončili v imigrační vazbě, přestože je ruské úřady zařadily na seznam nepřátel státu.

Pro české čtenáře má jejich příběh hned několik zajímavých rovin. Pro ty, kteří podporují Ukrajinu, je to důkaz, že v samotném Rusku existuje odpor – jen je tvrdě potlačován. Ukazuje to také míru propagandy, která v Rusku dosáhla takového extrému, že i regiony s tradičně opozičním smýšlením, jako je Jakutsko, byly zahlceny válečnou rétorikou.

A co čeští odpůrci pomoci Ukrajině, obdivovatelé Putina? Ti by se měli podívat, co režim, který tolik obdivují, dělá se svými vlastními občany. Nejsou to žádní „placení agenti Západu“, ale běžní lidé, kterým nebylo lhostejné, co jejich stát páchá. Nic si nevymýšlejí, pouze zapisují reálné výroky politiků a úředníků a osudy mužů raněných a padlých ve válce. Pokud je opakování pravdy v Rusku trestné, jakou svobodu vlastně tamní režim nabízí?

Liza a Maxim dnes žijí v nejistotě, čekají na rozhodnutí o vízech a bojí se návratu do Ruska, kde by je čekalo vězení. Přesto stále sledují sociální sítě a dokumentují ruské ztráty. Jejich příběh je připomínkou, že i v totalitních režimech se vždy najdou lidé, kteří se odmítnou podvolit – a že jejich hlasu je třeba dát prostor.3)

