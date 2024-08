Komunisté zradili komunismus, lid i lidskost

Pomiňme pokrytectví komunistických stran. Že hlásaly vodu a pily krev. Ale před Konečnou alespoň slovně prosazovaly rovnost, solidaritu a společné vlastnictví. S Konečnou přišla éra koryt a kolaborace s oligarchy, imperialisty.

Dnes K.O.nečná a její soudruzi prosazují v České republice zájmy oligarchy Babiše. Ano toho odrodilce, bývalého komunisty a udavače STB1). Prosazují zájmy imperialistického Ruska. Co může být více antikomunistické, než Putinův fašistický režim s jeho oligarchy, zbídačeným lidem a koloniemi? Protože co jiného jsou Čečensko, Tatarstán, Ingušsko, Dagestán, Kalmycko, Tuva či Baškortostán, než kolonie2)? Abych jmenoval alespoň ty nejznámější.



Když někteří moji příbuzní vstupovali do komunistické strany, bylo to z ryzího idealismu. Bylo to pro lepší svět. Všichni, co vím, vystoupili zklamáni.



Ale kdyby alespoň prosazovali komunisté komunistické myšlenky. Pokud se zřeknou třídního násilí a prosazují myšlenky rovnosti demokraticky, lze s nimi diskutovat. Takových komunistů bylo možné si vážit. Ale dnes jsou parodií. Zradili lid kolaborací s nepřítelem České republiky. Zradili lidskost kolaborací s vrahy z Beslanu, Buči, Irpini, Mariopolu, Kramatorsku, Vinnytsiu, Kremenčuku, Iziumu a mnohých dalších. Komunismus zradili kolaborací s oligarchy československými, ruskými, čínskými.

Za to, že v krvi jste utopili národ.

Za to, že hrdí jste na zradu, podlost, klam.

Za to, že ostouzí se pravda v špíně hospod.

Za to vás, soudruzi, za to vás proklínám.



Vám za to Boží soud a lidská pohana.

Vám za to tíže pout a hanbu netečnou.

Vám za to budoucí děti a jejich mrav.

Vám za to, soudruzi, vystaví Konečnou.





1) Udavač z principu není bývalý. Podle hesla jednou čekista, vždycky čekista, i udavači udávali, komu zrovna bylo možné. Osoby jako A. Grebeníček, K. Vaš nebo Š. Miština jsou známí svojí spoluprací s Gestapem i STB či KGB. Komu Babiš donáší dnes? Ale to je jiný příběh.

2) Kolonie je území pod politickou a ekonomickou kontrolou jiného státu, často osídlené a spravované zástupci mateřské země a využívané k hospodářským a strategickým účelům.