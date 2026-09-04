Klasické projektové řízení
Projektové řízení totiž nevyužívají jen velké firmy. Potřebuje ho každý, kdo pracuje na větším množství úkolů najednou. A kdo z nás někdy nedělá víc věcí najednou?
Zeptejte se deseti lidí, co si představují pod pojmem projektové řízení (project management), a devět z nich vám popíše scénu jako vystřiženou z korporátní zasedačky: Ganttovy diagramy, certifikace, člověka s notebookem, který použije slovo milník třikrát v jedné větě. Desátý si možná vzpomene na PRINCE2 a bude si myslet, že je to jméno nějakého zpěváka.
Realita je ve skutečnosti mnohem širší a proniká do všech oborů lidské činnosti. Projekt řídí ředitelka mateřské školy, která připravuje zápis nových dětí. Řídí ho učitelka organizující školní výlet pro tři třídy. Řídí ho podnikatel, který spouští nový produkt, i HR specialista, co zavádí onboardingový proces. Nikdo z nich neřekne: „Řídím projekt.“ S největší pravděpodobností si každý z nich postěžuje: „Mám toho teď hrozně moc a nevím, co dřív.“
Proč si nespojujeme běžné činnosti s projektovým řízením
Projektové řízení v běžném životě vypadá jako absolutní zbytečnost, jako ztráta našeho času. Představuje těžkotonážní byrokracii. „Opravdu potřebuju na hlídání tří termínů a úkolování dvou lidí certifikát a formulář na sedm stran?“ Většina lidí raději neřídí vůbec. Improvizuje. Improvizace funguje výborně. Dokud jednoho dne najednou fungovat nepřestane.
Kde to reálně bolí
Tyhle situace zná každý, kromě osamělých vlků.
Termín, který protekl mezi prsty, ačkoli nikdo nezahálel. Pouze nikdo neřekl nahlas, do kdy má být konkrétní věc hotová.
Věta, „já myslel, že to uděláš ty,“ je naprostá klasika. Úkol reálně existoval, jen neměl svého majitele. Odpovědnost beze jména patří všem, nepatří nikomu.
Malý problém, který se ani nikdo nesnažil předvídat. Dodavatel nedodal, kolegyně onemocněla, sál byl v potřebný termín obsazený. Nic dramatického. Jen najednou chybí jeden drobný barevný úlomek do celistvosti naší projektové vitráže. Výsledek? Panika.
Jednoduchý princip místo teorie
Praktická a užitečná podoba projektového řízení se vejde do šesti otázek. Fakt.
Jaký je cíl a jak poznáme, že jsme ho dosáhli?
Kdo za co odpovídá?
Do kdy máme mít úkoly hotové?
Co se může pokazit a co s tím uděláme?
Jak řešíme změny?
A jak akci uzavřeme, abychom se z ní příště poučili?
Žádná složitá metodika. Jen pořadí, ve kterém má smysl si celý projekt promyslet dřív, než ho za vás promyslí realita. Už žádný poklus. Čeká nás procházka horským terénem, s přesnou mapou, kompasem a pohodlnými pohorkami. Máme všechno potřebné k tomu, abychom náročnou túru naším projektem zvládli a neztratili se v něm.
Kurz, který vás podpoří
Na těchto jednoduchých principech stojí náš kurz „Základy projektového řízení“, který povedu v Jindřichově Hradci. Je vhodný pro střední i vedoucí pracovníky, podnikatele, koordinátory a kohokoli, kdo má na starosti víc věcí najednou a chtěl by v tom mít systém. Bez zbytečné teorie, s postupy, které se dají použít hned druhý den.
Kapacita je omezená, ozvěte se s předstihem, 5. 10. 2026 dostanete kompas a nebo také GPS navigaci pro vaši práci v náročném terénu projektů, termínů a úkolů.
Jan Jirků
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