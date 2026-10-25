Jak se ničí demokracie
Libor Vondráček a další poslanci se zjevně inspirovali v Německu 1933 zákonem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (zákon o obnovení stavovského úřednictva, duben 1933). Ten umožnil propouštět úředníky na základě politické nespolehlivosti a byl nástrojem tzv. Gleichschaltungu – rychlého podřízení státní správy nové moci. Český nový zákon o zaměstnancích má podobný mechanismus: oslabení kariérní ochrany, rozšíření důvodů k odvolání, zrychlení výměny personálu.
Naštěstí v ČR stále existuje nezávislá justice, svobodná média a opozice se skutečnou vahou, tedy instituce, které v roce 1933 fakticky nefungovaly jako brzda. A proto je dnes dalším krokem v demontáži demokracie podřízení nezávislých veřejnoprávních médií státní moci. Tím, že budou politici rozhodovat o rozpočtu České televize a Českého rozhlasu, budou přímo ovlivňovat jejich tvorbu. Už dnes vidíme, jak vedení České televize a méně Českého rozhlasu vychází mocným vstříc, tak jako donedávna v Maďarsku, dnes na Slovensku, v Rusku nebo Číně a dalších autoritářských režimech.
Opravdu tu chce někdo takový režim? A jestli, tak kdo? Protože jednou se může stát, že usneme v roce 1933 a probudíme se v roce 1939. Tak neříkejte, že jsme vás nevarovali. Neříkejte, „O tom jsme nic nevěděli.“ Nebo-li jak se říkalo po válce, „Davon haben wir nichts gewusst“.
Jan Jirků
Klasické projektové řízení
Mám kamaráda, který přednáší na několika brněnských vysokých školách. Často si ze mě dělá legraci, když spolu řešíme nějakou věc a já nasadím lektorský tón. Napodobí můj hlas a řekne: “To je klasické projektové řízení!”
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