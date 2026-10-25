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Jak se ničí demokracie

Jan Jirků
Zničení demokracie má často podobný průběh. Nejprve se oslabí státní instituce, potom se zničí svobodná media a nakonec justice a občanská společnost. Libor Vondráček a další poslanci se zjevně inspirovali...

Libor Vondráček a další poslanci se zjevně inspirovali v Německu 1933 zákonem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums (zákon o obnovení stavovského úřednictva, duben 1933). Ten umožnil propouštět úředníky na základě politické nespolehlivosti a byl nástrojem tzv. Gleichschaltungu – rychlého podřízení státní správy nové moci. Český nový zákon o zaměstnancích má podobný mechanismus: oslabení kariérní ochrany, rozšíření důvodů k odvolání, zrychlení výměny personálu.

Naštěstí v ČR stále existuje nezávislá justice, svobodná média a opozice se skutečnou vahou, tedy instituce, které v roce 1933 fakticky nefungovaly jako brzda. A proto je dnes dalším krokem v demontáži demokracie podřízení nezávislých veřejnoprávních médií státní moci. Tím, že budou politici rozhodovat o rozpočtu České televize a Českého rozhlasu, budou přímo ovlivňovat jejich tvorbu. Už dnes vidíme, jak vedení České televize a méně Českého rozhlasu vychází mocným vstříc, tak jako donedávna v Maďarsku, dnes na Slovensku, v Rusku nebo Číně a dalších autoritářských režimech.

Opravdu tu chce někdo takový režim? A jestli, tak kdo? Protože jednou se může stát, že usneme v roce 1933 a probudíme se v roce 1939. Tak neříkejte, že jsme vás nevarovali. Neříkejte, „O tom jsme nic nevěděli.“ Nebo-li jak se říkalo po válce, „Davon haben wir nichts gewusst“.

Autor: Jan Jirků | neděle 25.10.2026 19:49 | karma článku: 0 | přečteno: 16x
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Jan Jirků

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O legitimitě a dělbě moci,
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