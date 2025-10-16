Člověk mezi Jihem a Vysočinou
Já se narodil v Děčíně – a sever mi zůstal v kostech. Tam byl každý Jirků příbuzný.
O jihu Čech se u nás doma nikdy nemluvilo.
Až ve dvaceti jsem se úplnou náhodou ocitl v Okrouhlé Radouni, někde v jedné třetině mezi Jindřichovým Hradcem a Pelhřimovem. A začal jsem se rozpomínat na něco, co jsem nikdy nezažil.
Zjistil jsem, že moje babička pocházela z bohatého rodu ze Stranné, ale utekla za láskou s dědou – nádeníkem z Nové Olešné u Strmilova. Otec se narodil ve stavení, které už dávno nestojí.
Mimochodem, na místě jeho rodného domu dnes stojí středisko s ordinací mojí zubařky, paní doktorky Matouškové.
Jirků se tu jmenuje každý třetí.
No dobře – ne třetí. Asi tak každý třístý. Ale i tak.
Tady, na pomezí Jižních Čech, Vysočiny a Rakouska, máme stejně daleko do Prahy, Brna i Vídně. V krajině, kde se příběhy lidí klikatí mezi Strmilovem, Strannou, Jindřichovým Hradcem a Pelhřimovem.
Žiju mezi Jihem a Vysočinou už víc než třicet let. A čím déle tu jsem, tím pevnější kořeny cítím.
Když se mě lidé ptají, odkud jsem, už neříkám „z Děčína“. Říkám:
„Z Jindřichova Hradce. Z Pelhřimova. Ze Strmilova. Z jihu Vysočiny.“
Z úrodné země, dlážděných měst, cest mezi stromy.
Z místa plného historie – historie, jejíž součástí jsem i já.
A lidi?
Lidi jsme tu tvrdohlaví. A to je dobře.
Jan Jirků
TÝDEN PO
Téměř dva miliony voličů nevolili ANO proto, že by věřili v nesplnitelné sliby. Volili ho, protože v časech nejistoty představuje alespoň příslib jistoty
Jan Jirků
Liza a Maxim: Dva hlasy odporu proti ruské válce
Zdravotnice a IT technik. Hlasy svědomí ruských zločinů. Dva z lidí, kteří dokumentují pravdivý obraz temné kapitoly ruského impéria. Nyní jim v USA hrozí deportace do Ruska.
Jan Jirků
DNA: Ukrajina je Ukrajina - Rusko je směska
Podle rozsáhlých výzkumů DNA mají Ukrajinci výrazně homogennější a původnější složení obyvatelstva, zatímco evropská část Ruska vykazuje mnohem pestřejší složení a původní společná slovanská DNA je na ústupu.
Jan Jirků
SPOLU přistiženi – SPOLU pověšeni
Tato vláda vstoupí do historie jako promarněná naděje. Před čtyřmi lety se jí podařilo mobilizovat liberálně smýšlející část obyvatelstva, aby je nechali napravit škody, které ANO napáchalo.
Jan Jirků
Živý Němcov - zapomenutá Konečná
Boris Němcov byl zastřelen před 10 lety, 27. 2. 2015. Kateřina Konečná dnes vede stalinistickou KSČM a nacionalistické Stačilo! Svobodně šíří proruské názory. Tento kontrast odhaluje propast mezi ruskou a českou realitou.
|Další články autora
o příbězích a hledání pravdy,
o svobodě, rovnosti a bratství,
Maners maketh man.