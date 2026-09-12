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SATIRA: Řešení bytové krize je nalezeno! Potřebujeme více filosofů

Jan Hanáček
Kdo vyřeší krizi bydlení? K čemu jsou studenti filosofie? A proč je dobré filosofa ve státě českém míti?

Motoristé jsou známí tím, že chtějí zpoplatnit studium humanitních oborů. Herr Turek považuje studenty takových oboru za zbytečné, možná až nuly.

Filosofové však ve svých rukou třímají něco, co nutně potřebujeme, protože odpověď na řešení bytové krize můžeme nalézt jedině u nich…

Habito, ergo sum

Bydlím, tedy jsem… I tak by se dala popsat skepse mladého Reného Descarta. Studenta třetího ročníku matfyz, který nemá na bydlení, ač mu lidé od Motoristů slibovali, že s technikou nejdál dojede. Kdo mu tedy pomůže?

Filosof, který žil v sudu

Odpověď na tuto základní lidskou potřebu vyřešil téměř před dvěma tisíci lety řecký filosof Diogenes ze Sinópé. Člověk, který odmítal luxus, společenské konvence i moc, protože je považoval za formu nesvobody.

Aby ukázal, jak málo člověk potřebuje, bydlel v pithosu (hliněném sudu, který sloužil pro ukládání vína nebo obilí). Vlastnil pouze hůl, mošnu a misku na vodu. Tu nicméně nakonec vyhodil. Když jednou viděl pít psa, pochopil, že může pít z dlaní a miska je tak zcela zbytečná.

Diogenes se proslavil nejen pro svůj revoluční způsob bydlení, ale i pro argumenty, kterými rád dráždil své oponenty. Když se Platón ve své Akademii pokoušel o definici lidské bytosti, hrdě prohlásil, že člověk je „dvounohý živočich bez peří.“ Diogenes neztrácel čas. Popadl kohouta, oškubal ho, postavil ho mezi učence a zvolal: „Hle, Platónův člověk!“

Velikost tohoto filosofa docenil i nejmocnější muž tehdejšího světa. Alexandr Veliký, podnícen zvědavostí, se vydal navštívit Diogena a nabídl proslulému učenci splnění jakéhokoliv přání.

Diogenes na něj lhostejně pohlédl a odpověděl mu: „Ustup mi ze slunce.“ Alexandr byl reakcí natolik fascinován, že svým generálům následně přiznal, že kdyby nebyl Alexandrem, chtěl by být Diogenem.

Z Alexandrova vyjádření soudím, že možná i Filip Turek si ve skrytu duše přál být filosofem, leč petrolej, smrad spálených pneumatik a požár slavné Moštárenské knihovny tomu chtěli jinak…

Ustup mi ze slunce, ty nulo!

Philippus Turcus, latentní žák Diogena ze Sinópé

Bezesporu tak potřebujeme více lidí, kteří budou odolávat nejen drahému bydlení, ale i politickým velikánům jako Alexandr Veliký nebo Václav Klaus.

A jak dopadl René? Náš modelový mladík, jehož životní strasti jsme si představili na začátku, opouští studia matematickofyzikální, aby svůj život plně zasvětil studiu jediné pravdy, která mu skutečně zajistí bydlení - Filosofii.

Závěrem můžeme konstatovat jediné. Být ve státě českém více filosofů, nebylo by třeba stavět nových příbytků.

____________

Použité zdroje:

Encyclopedia Britannica | Díogenés ze Sinópé a Kynismus

Páté Kafe | Influencer z popelnice: Diogenes masturboval na náměstí a říkal tomu filozofie

Aktuálně | Studenti „zbytečných oborů“ si budou vysokou školu platit, tvrdí expert Motoristů

Životy, názory a výroky proslulých filozofů - Díogenés Laertios

Diogenovský kynismus jako způsob života - Lívia Flachbartová, PhD. (Prešovská univerzita)

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Autor: Jan Hanáček | sobota 12.9.2026 8:30 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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Jan Hanáček

  • Počet článků 4
  • Celková karma 9,55
  • Průměrná čtenost 191x
Jan Hanáček je ekonom, bezpečnostní analytik a filosof. V minulosti působil jako informační pracovník Masarykovy univerzity v Brně či konzultant na Ministerstvu vnitra ČR. Dnes se naplno věnuje psané tvorbě a studiu etiky na univerzitě.

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