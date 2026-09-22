SATIRA: Ježíš se rozhodl předat svůj titul Syna Božího Donaldu Trumpovi!
Ale musíme začít postupně…
Léta Páně 1946 - příchod Donalda J. Trumpa na svět. A hle, přišli podnikatelé, obchodníci a makléři z Wall Street s dary – zlatem, dluhopisy a akciemi – a pravili rodičům: „Z tohoto dítěte jednou bude veliký muž, neboť ho sám Nejvyšší vyvolil k velkým věcem.“
Syn bohatého realitního magnáta rostl a sílil, až poprvé usedl mezi nás, aby nám kázal: „Já jsem cesta, pokroucená pravda a život. Nikdo nevejde do USA než skrze mne a po řádném zaplacení zlaté karty. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte!“
Jak jsi krásné, Donalďátko, vprostřed bídy nebožátko. Před tebou padáme, dary své skládáme…
Pašijový příběh Donalda Trumpa aneb Velikonoce 202X podle woke evangelia
Když přejdeme různé zázraky, které během svého života Trump konal – jako třeba okradení slepého, hluchého i němého, proměnění daňového přiznání v úlevy pro miliardáře či nasycení pěti tisíc voličů jedním tweetem a dvěma Big Macy, dostaneme se až na samotný konec cesty našeho pána, o kterém píší apokryfy Republikánské strany, které se kvůli požáru knihovny nedochovaly celé…
Donald věděl, že je jeho konec blízko a tak svolal své učedníky k večeři a řekl jim: „Jeden z vás mne zradí.“ Učedníci se začali zaříkávat. Tu promluvil i zrádce Elon Musk: „Jsem to snad já mistře?“ Elon totiž podstrčil vládní veleradě důkazy proti Donaldovi v kauze Epstein files.
Trump se po úžasné večeři vzdálil do Grónské zahrady a modlil se těmito slovy: „Otče můj, jestli je možné, ať mne mine ten kalich s impeachmentem… ale ne má, nýbrž tvá optimalizace se staň.“ Přišli za ním vojáci s nápisem FBI na štítech, velekněží a jeho zrádce Elon Musk. Měl sice Trumpa políbit, ale pro herpes na mistrových ústech se neodvážil.
Vojáci odvedli Donalda k mezinárodnímu trestnímu tribunálu, hebrejsky: bit mishpat haplili-lei habeinaumi, ve zkratce ICC. Po rozpravě vyšel soudce ven a řekl: „Já na něm neshledávám nic dobrého. Je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil Trumpa?“ Lid začal křičet: „Toho ne, ale Vladimíra Putina!“ Ten Putin byl zločinec.
Trump byl tedy vydán do rukou lidu, aby byl ukřižován. Trump se nebránil, neboť věděl, že se musí naplnit písmo Fox News: „Bude vydán na pospas radikálních levicových šílenců.“ Když Donalda po cestě na har tachat potkal Filip Turek, vyfotil se s Donaldem a na Twitter napsal: „Je suis Donald.“ Přátele Filipa varovali, aby to smazal, že je to za hranou, ale Turek jim na to řekl: „Co jsem napsal v hospodě, nenapsal jsem já!“
Poblíž místa kde byl Trump ukřižován, leželo golfové hřiště, kde nechal pohřbít svou první ženu. Republikánští učedníci jej tedy vzali a pochovali ve třinácté jamce, kde ještě nikdo nebyl pochován…
Pokud Vás článek pobavil budu rád za jeho sdílení. Velké poděkování patří Pastoral Brothers za inspiraci k sepsání.
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Zdroje a odborné články:
Narození Ježíše Krista
(Ekumenická Bible: Matouš 1 18-25)
Pašije podle Jana
(Ekumenická Bible: Jan 18,1 - 19,56)
Novinky | Děkuji, Mario! Nadšený Trump si od venezuelské opoziční vůdkyně vzal její Nobelovu cenu
SMARTmania | Tim Cook masíruje Trumpovi ego. Prezidentovi daroval sošku z 24karátového zlata
iDnes | Bude válka? Gróňané řeší, zda uprchnout, Dánsko posílá další jednotky
Seznam Zprávy | Zlatá karta za milion dolarů zajistí lidem občanství. USA spouští nový program
Wikipedia | Donald Trump
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