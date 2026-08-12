Poslední sklenka: Konec hotelových minibarů
Ještě před pár lety byl minibar nedílnou součástí hotelového pokoje. Malá lednička plná lákavých nápojů a pochutin, která slibovala rychlé a pohodlné občerstvení.
Rodiče nám na něj kvůli vysokým cenám zakazovali sahat. Dnes však minibary mizí z hotelů po celém světě. Pojďme se podívat na příběh jejich vzestupu a pádu.
Kde se vzal minibar?
V roce 1974 byl uveden do provozu první hotelový minibar. Koncept vymyslel, navrhl a zrealizoval Robert Arnold, manažer hotelu Hilton v Hongkongu, který se snažil zvýšit prodej nápojů přímo na pokojích. A jaký byl výsledek? Už pár měsíců po zavedení se z minibaru stal hit. Došlo k nárůstu prodejů nápojů o 500 %.
Hilton rok po tomto úspěchu nařídil instalaci minibarů ve všech svých hotelech. Trend se časem uchytil i u konkurence a získal globální popularitu.
Největší oblibu si minibar našel ve Spojených státech. Televize ho skrze filmy, reklamu a televizní show, propagovala jako něco standartního a samozřejmého.
Kevin McCallister, ústřední postava filmu: Sám doma 2, ho nejednou vyprázdnil ve slavném hotelu Plaza. Ve filmu: Chyť mě, když to dokážeš, obdobně učil i Frank Abagnale, ztvárněný Leonardem DiCapriem, když si z minibaru vzal gumové medvídky a colu.
V reklamě z 80. let můžeme vidět otce od rodiny, který, zmožen po náročné cestě, přichází k ledničce v pokoji a vytahuje orosené pivo, jako by se nic nedělo. Cena toho piva byla ovšem 3,5 USD, což v té době byla průměrná hodinová mzda v USA. Pro srovnání: Coca-Colu jste tehdy v automatu na ulici koupili za čtvrťák (25 centů). Zkrátka americký sen!
Proč malé hotely končí s minibary?
Malé hotely se dlouhodobě potýkají s náročnou situací v time managementu. Uklidit pokoj, převléct postel a doplnit vše potřebné. Na to vše je jen pár minut! V malých hotelech bývá méně personálu, a tak se práce a funkce kumulují.
Tatáž osoba, která dopoledne uklízela váš pokoj, vás dost možná bude obsluhovat u oběda v restauraci a večer ji potkáte pracovat ve wellness.
V současné ekonomice si malé hotely nemohou dovolit zajišťovat doplňování minibarů. Doplnění minibaru znamená zjistit, co v něm konkrétně chybí, a přinést potřebné zboží na pokoj. Ačkoli to zní jednoduše, zabírá to čas, a čas jsou peníze.
Na jednom pokoji chybí džus, na druhém pivo a třetí má lednici úplně vymetenou. Velké hotelové sítě tento problém řeší čidly a systémem, který přesně určí a personálu oznámí, co v kterém pokoji chybí.
Takové řešení je však pro malé hotely příliš drahé. Problémem je také kontrola minibarů. Hosté často zamlčí, že si něco vzali, a personálu se těžko zjišťuje zda něco nechybí.
Zdržet hosta do doby než minibar zaměstnanec zkontroluje, není v rušném provozu příliš reálné. Místo toho, aby hotely realizovaly ztráty a potýkaly se s problémy, je pro ně jednodušší minibar odpojit.
Achillova pata minibaru?
Mezi nejčastější nešvary hostů patří zamlčení faktu, že si při pobytu nabídli něco z minibaru. V době kdy na minibar skládáte zálohu kartou je to úsměvné, ale přesto jsou lidé, kteří Vám i po konfrontaci s realitou budou do očí tvrdit, že to tam už chybělo.
V Americe je velmi oblíbený podvod s lahvičkami tvrdého alkoholu. Princip je prostý. Zkonzumovaná lahvička od vodky či ginu se naplní obyčejnou vodou a vrátí zpět do lednice. Obdobně se to děje u rumu, whisky, bourbonu nebo koňaku, které bývají nahrazeny černým čajem.
Personál při zběžné kontrole nic podezřelého nezjistí a skutečný viník se většinou nenajde, protože odhalení tohoto podvodu může trvat i týdny.
Co stojí za koncem minibarů?
Za ústupem minibarů stojí rostoucí popularita donáškových služeb, jako jsou Uber Eats, Wolt nebo Bolt Food.
Tyto platformy umožňují hostům objednat si jídlo a pití přímo do pokoje, aniž by museli opustit hotel. Za zlomek ceny, kterou by jinak zaplatili za předražené produkty z minibaru, si mohou dopřát pestrou hostinu včetně teplých jídel a různých druhů kuchyní. Tento komfort a široký výběr dělají z donáškových služeb atraktivní alternativu, která minibarům výrazně konkuruje a snižuje jejich využití.
Provoz minibarů je navíc pro hotely, zejména ty menší, neefektivní. Mnoho hotelů proto radši volí odpojení minibarů nebo jejich úplné odstranění, aby ušetřily náklady za údržbu a energii. Náhradou se stávají prodejní automaty na chodbách a v lobby.
Jinde situaci řeší roboti, kteří vám na pokoj přivezou objednané zboží. Tuto možnost nabízí např. Orea Hotel Pyramida v Praze.
Dalším klíčovým faktorem je změna životního stylu a dostupnost nonstop služeb. V 70. a 80. letech byl minibar často jedinou možností, jak si zajistit občerstvení v pozdních hodinách. Zejména v neznámém městě, kde obchody a restaurace brzy zavíraly.
Dnes je situace jiná. Díky nonstop provozovnám, Google Mapám a recenzím podniků si hosté snadno najdou otevřenou prodejnu či restauraci v blízkosti. Během pár kliknutí mohou porovnat ceny a vybrat si nejlepší možnost. Hosté mají rychlý přístup k levnějším alternativám i ve dvě hodiny ráno.
Názor experta v oblasti hotelnictví
O svůj názor se s námi podělil pan doc. Ing. Jan Hán, Ph.D., který působí jako prorektor pro výzkum v oblastech hotelnictví, gastronomie a cestovního ruchu z Vysoké školy hotelové v Praze (Dnes součást University College Prague).
Minibary v hotelech mají dnes smysluplné uplatnění především u hotelů vyšších tříd s náročnější klientelou, jako jsou např. pětihvězdičkové hotely, kde jsou a budou i nadále nezastupitelné, přestože i zde pomalu mění svou podobu. Pro hotely tří a čtyřhvězdičkové nebo ubytovací zařízení jiných typů již minibary v tradiční podobě příliš význam nemají a jsou z těchto zařízení pomalu stahovány.Důvodem je mimo jiných nejen nezájem hostů o jejich obsah, a to například z důvodů vyšších cen, ale také náročnost a neefektivnost provozu z pohledu hotelů. Údržba a aktualizace obsahu minibarů, energetická náročnost, a tedy i jejich ekologické dopady, nebo občasné krádeže dělají jejich provoz neefektivním a ve vztahu k požadavkům hostů nijak výrazně přínosným. Hotelové společnosti tak realizují náhradní opatření například ve formě přístupných výdejních automatů, speciálních barových nebo recepčních sekcí apod., aby se host mohl během svého pobytu kdykoliv lehce a levně občerstvit podle svých vlastních potřeb. Tato cesta je naprosto přirozená a vede ke spokojenosti nejen na straně zákazníka, ale i samotného hotelu.
K tématu minibarů se pro nás vyjádřil i profesionální hotelový recenzent Jindřich Husička, na YouTube známý jako Pan Plešatý.
Osobně se setkávám s tím, že minibary už nejsou v hotelech standardem. Místo toho jsou často nahrazovány „maxibary“ na recepci, případně prodejním automatem na patře. Podle mě je to škoda, protože minibar přináší hostovi možnost spontánní konzumace v pohodlí pokoje, aniž by někam musel. Pravdou je, že ceny nápojů jsou mnohdy odrazující. A je otázkou, jestli by nižší ceny nepřiměly k nákupu větší množství hostů. Obávám se, že minibary do budoucna zůstanou doménou pouze těch nejluxusnějších hotelů.
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Zdroje a odborné publikace
1) National Hotel Executive / Creating a Refreshment Profit Center: How Automated Minibar Operations Generate Revenue
2) CNBC / Why Americans Fell Out Of Love With The Hotel Minibar - Reportáž na YouTube
3) Priceonomics / The Rise and Fall of the Hotel Mini-Bar
4) Finanční analýza pro střední a vyšší hotelové školy / Autor: Irena Králová
5) The Story of Hilton Hotels - Autor: Dr. Barbara Czyzewska (Lecturer in Hospitality and Tourism / London Geller College of Hospitality and Tourism
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