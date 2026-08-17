Konec plastových obalů. Cesta k zeleným zítřkům, nebo dražším potravinám?
Nemám rád jednorázové plasty, proto se jako spotřebitel těším na konec plastových obalů. Zároveň však chápu obavy producentů a prodejců. Z vlastní zkušenosti vím, že okurka hadovka bez obalu vydrží v lednici 3-4 dny, zatímco kolegyně v obalu vydrží čerstvá i 10 dní.
Když však vidím v obchodě seniora balit si rohlíky do dvou vrstev mikrotenového sáčku, nemohu se zbavit pocitu, že občas to s obaly prostě přeháníme. Bude nařízení EU konečnou pro jednorázové plasty?
Do čeho budeme potraviny balit?
V zemích EU se hlavním balivem stane zejména papír, kartón a Bioplast (PLA) z kukuřice, celulózy, cukrové třtiny, který přesto, že zní přírodně může být v přírodě nerozložitelný. Například obchodní řetězec Albert již nějakou dobu prodává Cherry rajčátka, třešně a v kartonových krabičkách, hrozny v papíru nebo kukuřici zabalenou do listů.
Poslední jmenované je oblíbenou alternativu k plastovým obalům zejména v asijských supermarketech. Standartně zde můžete narazit na ovoce a zeleninu zabalené do banánových listů.
Listy poskytují potravinám přirozenou ochranu a dodávají jim specifické aroma při vaření. Zároveň jsou 100% kompostovatelné a biologicky rozložitelné.
Kolik to bude stát?
V řeči čísel je nyní těžké hovořit. Odhady se různí. Peníze jsou věc, na kterou je spotřebitel, zvláště pak ten český, nesmírně citlivý. Jedno je jisté, začátek bude drahý. S rostoucí poptávkou schválených obalů bude cena růst.
Majoritním problémem budou především zahraniční firmy, které do EU dovážejí zboží. I pro ně platí evropské nařízení o obalech. Očekávatelné je zdražení oblíbených zahraničních delikates o desítky procent.
K situaci se vyjádřila i Hospodářská komora, která nařízení EU považuje za byrokratickou zátěž, která se významně promítne do cen pro zákazníky. Rozhořčení komory netkví v samotných obalech, ale v špatně připravené obalové legislativě, která klade neadekvátní zátěž na výrobce a distributory.
Faktem ovšem zůstává, že neustálé odklady a výjimky nepřinutí obchodníky / producenty problém řešit. Bez „kopance“ od EU by se firmy a obchodníci jen těžko rozhoupali.
Nejméně 10 let aktivně diskutujeme o nutnosti konce plastových obalů. Řešení aktivně nehledal nikdo. Řetězce uvedly tzv. nekonečný pytlík, ten však patřil k nejméně užívaným způsobům balení potravin. Jeho využití v obchodech nepřesáhlo 5 %, průměr se držel kolem 3 %. Kupříkladu 15-20 % spotřebitelů nebalí zeleninu a ovoce do sáčků vůbec.
Ale oni…
To, že se jinde ve světě znečišťuje životní prostředí víc, by se nikdy nemělo stát argumentem a omluvenkou pro stejně bezohledné chování.
Planetu máme jenom jednu a zdroje jsou limitované. Využívejme vědy a znalostí naší rozvinuté společnosti k pokroku. Podařilo se nám postavit pyramidy, upéct toustový chléb či dostat člověka na měsíc. Neříkejte mi, že vymyslet obal na potraviny, který nebude z plastu je neřešitelný úkol.
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Použité zdroje:
CNN Prima News | Reportáž - Obalová revoluce
Newstream | EU chce omezit obaly, zavádí proto nová pravidla
Hospodářská komora ČR | Špatně připravená obalová legislativa zdraží nákupy o tisíce korun, varují čeští podnikatelé
Ekolist | Vietnamské supermarkety balí potraviny do listů banánovníků
PricewaterhouseCoopers | Nové nařízení EU o obalech: koho se týká, co vyžaduje a kdo nyní musí plnit povinnosti
Jan Hanáček
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