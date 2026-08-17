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Konec plastových obalů. Cesta k zeleným zítřkům, nebo dražším potravinám?

Ekology těší, obchodníky děsí. Konec jednorázových plastových obalů má ulevit planetě, ale pro obchody představuje tvrdý oříšek. Dokážeme udržet potraviny čerstvé i bez plastových obalu?

Nemám rád jednorázové plasty, proto se jako spotřebitel těším na konec plastových obalů. Zároveň však chápu obavy producentů a prodejců. Z vlastní zkušenosti vím, že okurka hadovka bez obalu vydrží v lednici 3-4 dny, zatímco kolegyně v obalu vydrží čerstvá i 10 dní.

Když však vidím v obchodě seniora balit si rohlíky do dvou vrstev mikrotenového sáčku, nemohu se zbavit pocitu, že občas to s obaly prostě přeháníme. Bude nařízení EU konečnou pro jednorázové plasty?

Do čeho budeme potraviny balit?

V zemích EU se hlavním balivem stane zejména papír, kartón a Bioplast (PLA) z kukuřice, celulózy, cukrové třtiny, který přesto, že zní přírodně může být v přírodě nerozložitelný. Například obchodní řetězec Albert již nějakou dobu prodává Cherry rajčátka, třešně a v kartonových krabičkách, hrozny v papíru nebo kukuřici zabalenou do listů.

Poslední jmenované je oblíbenou alternativu k plastovým obalům zejména v asijských supermarketech. Standartně zde můžete narazit na ovoce a zeleninu zabalené do banánových listů.

Potraviny balené v banánových listech
Zdroj: Perfect Homes | Facebook

Listy poskytují potravinám přirozenou ochranu a dodávají jim specifické aroma při vaření. Zároveň jsou 100% kompostovatelné a biologicky rozložitelné.

Kolik to bude stát?

V řeči čísel je nyní těžké hovořit. Odhady se různí. Peníze jsou věc, na kterou je spotřebitel, zvláště pak ten český, nesmírně citlivý. Jedno je jisté, začátek bude drahý. S rostoucí poptávkou schválených obalů bude cena růst.

Majoritním problémem budou především zahraniční firmy, které do EU dovážejí zboží. I pro ně platí evropské nařízení o obalech. Očekávatelné je zdražení oblíbených zahraničních delikates o desítky procent.

K situaci se vyjádřila i Hospodářská komora, která nařízení EU považuje za byrokratickou zátěž, která se významně promítne do cen pro zákazníky. Rozhořčení komory netkví v samotných obalech, ale v špatně připravené obalové legislativě, která klade neadekvátní zátěž na výrobce a distributory.

Faktem ovšem zůstává, že neustálé odklady a výjimky nepřinutí obchodníky / producenty problém řešit. Bez „kopance“ od EU by se firmy a obchodníci jen těžko rozhoupali.

Nejméně 10 let aktivně diskutujeme o nutnosti konce plastových obalů. Řešení aktivně nehledal nikdo. Řetězce uvedly tzv. nekonečný pytlík, ten však patřil k nejméně užívaným způsobům balení potravin. Jeho využití v obchodech nepřesáhlo 5 %, průměr se držel kolem 3 %. Kupříkladu 15-20 % spotřebitelů nebalí zeleninu a ovoce do sáčků vůbec.

Ale oni…

To, že se jinde ve světě znečišťuje životní prostředí víc, by se nikdy nemělo stát argumentem a omluvenkou pro stejně bezohledné chování.

Planetu máme jenom jednu a zdroje jsou limitované. Využívejme vědy a znalostí naší rozvinuté společnosti k pokroku. Podařilo se nám postavit pyramidy, upéct toustový chléb či dostat člověka na měsíc. Neříkejte mi, že vymyslet obal na potraviny, který nebude z plastu je neřešitelný úkol.

____________

Použité zdroje:

CNN Prima News | Reportáž - Obalová revoluce

Newstream | EU chce omezit obaly, zavádí proto nová pravidla

Hospodářská komora ČR | Špatně připravená obalová legislativa zdraží nákupy o tisíce korun, varují čeští podnikatelé

Ekolist | Vietnamské supermarkety balí potraviny do listů banánovníků

PricewaterhouseCoopers | Nové nařízení EU o obalech: koho se týká, co vyžaduje a kdo nyní musí plnit povinnosti

Autor: Jan Hanáček | pondělí 17.8.2026 8:30 | karma článku: 0 | přečteno: 52x

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Jan Hanáček

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Jan Hanáček je ekonom, bezpečnostní analytik a filosof. V minulosti působil jako informační pracovník Masarykovy univerzity v Brně či konzultant na Ministerstvu vnitra ČR. Dnes se naplno věnuje psané tvorbě a studiu etiky na univerzitě.

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