Církev čelí zkoušce důvěry! Dokáže smýt hříchy arcibiskupa Graubnera?
Graubner, Okolo, Balík, Juriga, Brož a mnoho dalších. Seznam duchovních, kteří jsou pouhou špičkou ledovce, jež trhá trup lodi známe jako česká katolická církev. Těmto lidem procházelo příliš mnoho a příliš dlouho. Tomu je konec!
Režim arcibiskupa Gaunera
Ač arcibiskup Graubner, dle svých slov, nebyl spolupracovníkem StB, nedá se mu upřít, že si ve své práci oblíbil její praktiky. Za jeho působení tak byly podvody, zastrašování, všeliké intriky, čistky a konspirace na denním pořádku.
Tito zlotřilí pastýři po sobě nechali rozvrácenou církev, milionové škody a desítky, ne-li stovky, zničených lidských životů. Graubner nešířil církev Kristovu, ale svou!
Úryvek z modlitby Otče náš v podání náctiletého ministranta: Chléb náš ve zdejší dej nám dnes. A odpusť mi, že sousedce chodím na jahody, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď faráře v pokušení, ale zbav nás od něho. Amen
Jakub Zitron Ťapák | Stand-up komik
Ruka ruku myje
Příkladem za vše nám může být nedávný případ jáhna, sexuálního predátora a „arci-veksláka“ Antonína Jurigy, který řadu let okrádal arcibiskupství o miliony korun skrze pochybné prodeje církevních nemovitostí a pozemků.
S požehnáním tehdejšího arcibiskupa Graubnera dostal při svém odchodu velice štědré odstupné ve výši 2 mil. Kč, byť se skutky zpronevěry a podvodu dopustil trestného činu a hrubě porušil své pracovní povinnosti. Rovněž jej nikdo z arcibiskupství nenechal pro toto jednání stíhat.
Všechno tvořím nové
Arcibiskup Přibyl nedávno vyjádřil své rozhořčení plynoucí z katastrofálního stavu, ve kterém se arcibiskupství nachází. Tomuto tématu v budoucnu hodlá věnovat i pastýřský list.
Poté, co jsem podnikl všechny dostupné církevně právní kroky, které jsou v mé pravomoci, se chci znovu vyjádřit k informacím, které oprávněně vyvolávají znepokojení, otázky i rozhořčení mnoha věřících. Také já prožívám frustraci z toho, co se v minulosti odehrávalo v úřadu, jehož vedení jsem letos na jaře převzal.
Arcibiskup Stanislav Přibyl
Nikdo neví, co příští měsíce přinesou. Náprava takové spouště bude trvat roky. Získání ztracené důvěry se ve většině případů nepodaří. Škody jsou příliš velké.
I proto nás, věřící, zve arcibiskup Přibyl na kající pouť do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října 2026. Její rozměr není pouze duchovní. Má to být jasný vzkaz o novém a čistém začátku.
Pochybili jsme!
Když v USA dojde k pochybení státního útvaru, můžete při debriefingu standardně slyšet obraty: „úřad šerifa pochybil, nebo federální úřad se dopustil zásadní chyby.“ Nikdy neuslyšíte, že šlo o chybu pouze konkrétního jednotlivce, ale vždy a pouze celého sboru.
Primárním důvodem je fakt, že chyba leží i na bedrech kolegů, kteří často situaci mohli předejít např. dostatečnou ostražitostí či včasným zásahem.
Tento způsob komunikace tak není nahodilým aktem pokory, ale dlouhodobou komunikační strategií, která pomáhá rychleji obnovit důvěru veřejnosti v danou instituci nebo úřad.
Rozhřešení
Myslím, že by si katolická církev měla vzít příklad z amerických komunikačních postupů. Problémy je třeba jasně pojmenovat, neskrývat je a komunikovat je s veřejností. Transparentnost je slovo, které je současné církvi cizí.
Pochybení oněch jednotlivců bylo možné, protože se zraky desítek a stovek spolupracovníků „dívaly jinam.“ Klerikalismus, alibismus a zbabělost stojí za touto zkázou. Ti, kteří měli jednat, mlčeli. Ti, kteří chtěli mluvit, byli umlčeni.
Nový arcibiskup Stanislav Přibyl se k této nelehké situaci postavil čelem. Pouze odhodlání mu však stačit nebude. V porovnání se svými předchůdci a nynějšími soky je slabý. Má ale dobré srdce, které mu nakonec pomůže vyhrát.
Chce-li v tomto nerovném boji uspět, bude potřebovat i silnou podporu věřících a kléru. Bez ní se totiž církev nikdy nepozvedne ze špíny a hanby, do které ji antikrist Graubner a jeho přisluhovači vnesli.
Takoví rádoby apoštolové jsou ve skutečnosti podvodníci, kteří se vydávají za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám Satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Nakonec ale dopadnou, jak si zaslouží.
Bible KJV | 2 Corinthians 11
Nyní musíme pevně věřit, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí, aby vrata našich kostelů nemusel lemovat pochmurný nápis: „Poslední zhasne!“
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Použité zdroje:
Arcibiskupství pražské | Arcibiskup Stanislav Přibyl: Důvěru lze obnovit jen pravdou a důsledností
iRozhlas | Přibyl o kauzách pražského arcibiskupství: Je těžko pochopitelné, že problémy zůstaly bez povšimnutí
Deník N | „Poškozuje mě, poslal na nás policii,“ stěžoval si Graubner Vatikánu. K čemu vedla válka vikářů
Kverulant | Církevní právník Rozek žaluje Graubnera a Balíka kvůli kauze Juriga
iRozhlas | Války vikářů a ekonomické problémy jsou výstrahou, náš vhled do církve je nedostatečný, říká novinář
Deník N | Sdílím s vámi bolest, frustraci i stud. Arcibiskup vyzval kvůli církevním kauzám ke kající pouti
Past-vina | Nekritizujte česko-vatikánskou smlouvu a církev bude vstřícná: Oběti zneužívání odmítly handl, pak je nuncius ponížil
Past-vina | Církev spojila síly s oběťmi zneužívání. „Cítím s bolestí všech zraněných,“ řekl při podpisu memoranda arcibiskup Přibyl
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