Putin chce celou Ukrajinu

Požadavek demilitarizace Ukrajiny má za cíl dokončit Putinův Blitzkrieg, který se mu nezdařil před třemi lety. Jeho skutečným a neskrývaným cílem je získat Ukrajinu celou.

Svůj úterní telefonát si pochválili oba: Vladimir Putin i Donald Trump. Jediným viditelným výsledkem zatím je třicetidenní zastavení útoků na energetickou infrastrukturu a výměna několika zajatců. Dalších podrobností z rozhovoru prezidentů, jež se týkaly Ukrajiny, bylo sděleno jen málo, ale soudí se všeobecně, že Putin nehodlá ustoupit od svých dříve sdělených požadavků. Ty směřují k uchvácení celé Ukrajiny a k odsunutí NATO za bývalou železnou oponu.

Mezi Putinovými požadavky, kromě územních, které se týkají pětiny Ukrajiny včetně míst, kam noha ruského vojáka ještě nevstoupila, ale Rusko už je má v ústavě, stojí za pozornost požadavek výluky zahraničních mírových sil na Ukrajině, které evropské země zvažovaly jako možnou bezpečnostní záruku. Rusko opakovaně prohlašuje, že nepovolí „za žádných podmínek“ na ukrajinských územích mírové jednotky z žádné země NATO. V této alianci jsou ale takřka všechny státy Evropy. Případnou kontrolu dohodnutých linií a udržování příměří nebo míru patrně spolehlivě obstarají brigády Severokorejců a Bělorusů.

Moskva požaduje také demilitarizaci Ukrajiny, která by tak směla mít jen malou armádu s lehkou výzbrojí. To je bizarní požadavek. Ukrajinská armáda nikdy na nikoho nezaútočila, ani tím nikdy nikomu nehrozila. Její odzbrojení by však umožnilo ruský Blitzkrieg, který se Putinovy před třemi lety tak docela nepovedl, dokončit ruskými vojáky na dovolené.

Následuje požadavek ukončení obchodních sankcí proti Rusku a rozmrazení ruských aktiv v zahraničí. Pochopitelně. Až Rusko obsadí celou Ukrajinu, bude nutně potřebovat exportovat její nerostné bohatství a zemědělské produkty. Na to potřebuje ovládat přístup k Černému moři (požadavek na Oděsu a Krym) a volnost finančních vypořádání.

Jen tak mezi řečí Putin poukázal na nutnost „odstranit prvotní příčiny krize a přihlédnutí k zákonným zájmům Ruska“. Zájmy Ruska jsou nezákonné a příčinou krize je Putin. Ale nebabrejme se ve faktech, o ta tady nejde. Příčinou krize podle Putina je Ukrajina a její prezident Volodymyr Zelenskyj.

Trump po telefonickém rozhovoru také poznamenal, že Putin i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chtějí, aby válka skončila. „Tento proces je nyní v plném proudu a doufejme, že se nám to v zájmu lidstva podaří!“

Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak v úterý zdůraznil, že Ukrajina nehodlá jednat o neutralitě ani o snížení počtu svých vojáků a nikdy neuzná dočasně okupované území za ruské.

Ukrajinský prezident Zelenskyj už dříve prohlásil, že o suverenitě jeho země nelze vyjednávat a že Rusko se musí vzdát území, kterého se zmocnilo, cituje světové agentury server iDnes.

Co dál? Dohoda bude dohodnuta a Zelenskyj bude přizván. Ne k jednání, ale k podpisu. Možná pod silným tlakem podepíše a rezignuje na prezidentskou funkci, nebo nepodepíše a rezignuje na prezidentskou funkci. Ve druhém případě se velmi rychle najde kdokoliv jiný, kdo podepíše. Možná předseda nějakého JZD, možná unavený, vyčerpaný starosta nějakého vybombardovaného ukrajinského města, odříznutého od elektřiny a pitné vody, narychlo jmenovaný předsedou nějaké (ko)mise.

Rusové dokončí obsazení Ukrajiny. Stihnou to ještě předtím, než na ukrajinské území USA vyšlou své odborníky na těžbu a zpracování surovin. Nějakou smlouvou podepsanou nějakým ukrajinským předsedou čehosi si Putin vytře zadek. Američanům pak udělí několik těžebních licencí, aby dodržel smlouvu a samozřejmě také v zájmu zachování dobrých vzájemných vztahů, politické rovnováhy a zachování světového míru. Ne Trump, ale Putin obdrží Nobelovu cenu.

Až na Ukrajině Američané vybudují potřebná zařízení a továrny, tak je Rusové zdaní nebo rovnou vyvlastní a opovažte se proti tomu protestovat, zase chcete světovou válku a my máme atomové zbraně.

Možná teď někoho napadne, že jsem zcela opomněl Evropskou unii a jejího „ocelového ježka“, kterého na Ukrajině vybuduje? Ale nezapomněl… Stejně, jako nesmíme zapomínat, že: „Ukrajina není stát a Ukrajinci nejsou národ“.

Upozornění: tento článek je zcela prost jakéhokoliv humoru či ironie.