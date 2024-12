Nerudová žádala koordinátora na pomoc evropskému autoprůmyslu

Hledá se evropský koordinátor pomoci z problémů odvětví, které Evropská unie systematicky ničí a svou aktivitou jej do problémů zavlekla.

Česká europoslankyně Danuše Nerudová (STAN, EPP) navrhla zřídit pozici Evropského zmocněnce pro automobilový průmysl. Tuto zprávu lze obdržet na serveru Euractiv.cz. Co si od toho slibuje, Nerudová napsala na síti X: „Navrhuji zřídit pozici Evropského zmocněnce pro automobilový průmysl, který bude koordinovat co nejrychlejší pomoc tomuto průmyslu.“

Ta zpráva, přesněji požadavek Nerudové, má až anekdotický podtext. Ale ptejme se vážně: Co chce Nerudová koordinovat?

Evropské směrnice a normy nařizují snížení flotilových emisí oxidu uhličitého, resp. zvýšení pokut pro automobilky, pokud jimi prodávaná auta limit překročí. Automobilky konstatují, že je tyto pokuty připraví až o čtvrtinu peněz, které by měly investovat do technického a technologického pokroku.

Výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl vypočítal, že vyhnout se těmto pokutám by vyžadovalo v příštím roce prodat o 60 až 80 procent elektromobilů více než v současnosti. Takový je plán Evropské komise, který ovšem nebere v úvahu dvě věci: 1. fyzikální a technické danosti a 2. absenci vstřícného plánu nákupu elektroaut spotřebiteli. Česky řečeno, řešení problému, kdo ta elektrická auta bude kupovat. „V celé EU by registrace nových bateriových elektrických vozidel musely vzrůst ze současných 13,1 procenta celkových prodejů aut na 22 procent do roku 2025. To by znamenalo návrat na úroveň registrací bateriových elektrických vozidel roku 2023, tedy na úroveň 15 procent, a dodatečné registrace 770 000 bateriových elektrický vozidel. To je však zcela v rozporu se současnými tržními odhady (EY Forecast), které předpovídají v roce 2025 pouze sedmnáctiprocentní rozšíření elektromobilů, tedy výrazně pod požadovanou úrovní,“ podotkl Petzl.

Příkladem budiž česká Škoda Auto. Ta letos vyrobí přibližně 900 tisíc aut. Z toho 130 tisíc elektromobilů, tj. nějakých 14,5 procenta. Příští rok by jich tedy měla vyrobit a prodat zhruba 720 tisíc…? Za prvních 7 měsíců tohoto roku bylo v celé EU nově registrováno 815 399 nových osobních bateriových elektrických vozidel, meziročně o 0,4 % méně, podíl na všech registracích dosáhl 12,5 procenta. V České republice za prvních 11 měsíců tohoto roku bylo registrováno celkem 213 710 nových osobních aut, z toho 9946 plně elektrických, ohlásil Svaz dovozců automobilů. To představuje meziroční nárůst o 62,3 %, ale to hlavně díky státním dotacím pro podnikatele, které vycházely na 200 tis. Kč na jedno auto. Tolik tedy k nekoordinovanému evropskému plánování.

Evropské automobilky zároveň lamentují nad silným přílivem elektroaut z USA a hlavně z Číny. Jsou prý lacinější. Aby nebyly. Tamní vlády své výrobce podporují, EU je pokutuje. Na toto zjištění není zapotřebí koordinátor, na to stačí mít v Evropské komisi, případně v Evropském parlamentu někoho, kdo umí číst.

Ale i takové individuality se v EU najdou. Minulý týden přišel s návrhem, jak podpořit automobilky, ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) na jednání Rady EU pro konkurenceschopnost. Tento týden se k řešení problémů v autoprůmyslu přidali svými návrhy i někteří čeští europoslanci z lidovecké frakce. Proti plánům na zvýšení pokut a proti zákazu aut se spalovacími motory vystupuje europoslanec Alexandr Vondra a ministr dopravy Martin Kupka. „Zelená dohoda poškozuje evropský průmysl. Automobilový průmysl je v nejhorším stavu v historii,“ prohlásil europoslanec Filip Turek (Přísaha a Motoristé) z frakce Patriotů pro Evropu. Do pomoci autoprůmyslu se vložil také europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09, EPP).

Nad řešením úpadku svých podniků přemýšlejí manažerské špičky snad všech evropských automobilek. V německém Volkswagenu vymyslely masivní propouštění zaměstnanců a uzavření tří výrobních závodů přímo v Německu, od pondělka se proti tomu stávkuje a protestuje. Bez koordinátora, ale zato s vědomím, že členové představenstev a dozorčích rad obchodních společností mají trestně-právní odpovědnost až do výše vlastního soukromého majetku za to, kdyby svou činností způsobili podniku hospodářské škody. Žádnou takovou odpovědnost nemají koordinátoři, politici už vůbec ne.

Namísto nového pomocného koordinátora s vlastním administrativním aparátem a budovou by stačilo přijmout pětiřádkovou novelu příslušné Směrnice, která by zrušila pokuty a posunula termíny. Ale to je i na Evropský parlament příliš jednoduché řešení.

Návrh Danuše Nerudové v Evropském parlamentu neprošel. Ale aspoň to zkusila.