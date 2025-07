ČD Cargo propouští a šrotuje. Určitě za to nemůže Green Dal

Státní přepravní společnost ČD Cargo omezí nákladní železniční přepravu. Přesněji, ona se omezila sama. Firma v roce 2024 přepravila 56,7 milionu tun nákladu, meziročně o 2,7 milionu tun méně.

„Postupně ČD Cargo musíme připravit na reálné objemy cca 40 milionů tun zboží,“ napsal na sociální síti X její předseda představenstva a výkonný ředitel Tomáš Tóth. Podle dříve podaných informací firma prodá nebo sešrotuje nadbytečných 24 lokomotiv a 1089 vozů různého typu.

Ze zisku před zdaněním 733 milionů za rok 2023 se ČD Cargo dostalo do ztráty činící 946 milionů. Za vysokou ztrátou stálo podle serveru HN.cz hlavně přecenění majetku, především vagonů na uhlí, bez kterého by firma byla několik desítek milionů v zisku.

Proponovaná železniční doprava pro svou ekologičnost tak doplácí na ekologickou politiku Evropské unie. Mezi důvody snížení objemu přepravy byly podle dřívějších informací Českých drah pokles přeprav dřeva, omezení produkce huti Liberty Ostrava nebo snížení přepravy hnědého uhlí do elektráren a tepláren. Elektrárny a teplárny zastaví své uhelné zdroje v důsledku vysokých ekologických daní, zvaných emisní povolenky. Podobně produkce tuzemských hutí hyne na vysoké náklady na energii, způsobené emisními povolenkami, a dovozem levnějšího zboží z jiných, méně daněmi zatěžovaných zemí.

David Votroubek, člen odborové federace strojvůdců, na webu ČT24.cz řekl, že postupný útlum přeprav nákladů po kolejích je podle federace patrný po celé Evropě, problémy mají dopravci třeba v Německu, Francii i dalších státech. Hlavní příčinu Votroubek vidí v celoevropské politice a unijním programu Green Deal. Odklon od fosilních paliv nejen omezil jejich přepravu, ale snížil i produkci v těžkém průmyslu. Ubyly tak i náklady oceli a dalšího materiálu.

„Převod nákladní přepravní zátěže ze silnic na železnici, uvolnění silnic od přetížené kamionové dopravy, to je i program EU. /…/ Když bude letadlo levnější než železnice, nebo automobil se dvěma osobami bude opět levnější než železnice, jak to v současné době také kolikrát je – co od té železnice opravdu budeme chtít? Náklady na železniční dopravu si nevymýšlejí sami dopravci. Nedostatek vozidel a jejich astronomickou cenu, nutnost splnění mnohdy byrokratických tuzemských předpisů, složité a byrokratické schvalovací a validční procesy v našich i evropských institucích na vozidla, personál, doslova na všechno. Většinu z toho silniční dopravci mít nemusí. /…/ Bez dotací doslova na všechno by železnice nejezdila vůbec, a když, tak jen na hlavních koridorech,“ řekl na počátku roku ředitel Automatizace železnic (AŽD) Zdeněk Chrdle v rozhovoru pro Playboy.

Něco na tom je. Konají se nyní vyhlídkové turistické a vzpomínkové jízdy po téměř opuštěných tratích. Bez dotací, čistě komerčně. Za nějakých 35 km svezení po železnici se platí i 1200 korun. Za ty peníze dnes doletíte do Říma nebo na Mallorku. Asi před 10 lety jsem mluvil s jedním z manažerů opravny kolejových vozidel v Děčíně, když tam dorazil kamion s vagónovými dvojkolími dováženými z jiné opravny na severu Francie. Oba podniky jsou přitom z definice vybudovány na železničních nádražích. „Kdybychom to dopravovali po železnici, tak se nejprve nedočkáme a pak to nezaplatíme,“ řekl mi tenkrát. To jen tak pro ilustraci.

Dráhy sázejí na osobní vlaky a rychlovlaky. Opět ekologická doprava. Jenže – na elektřinu. Určitě nebudou jezdit jen na tu z obnovitelných zdrojů od dubna do října a určitě nebudou fotovoltaické elektrárny fungovat v krušnohorském tunelu. Takže i tato doprava se bude prodražovat. Poroste cena jízdenek, nebo dotace.

Podobně, jako za black-out v pátek 4. července nemohly obnovitelné zdroje a dvojnásobné přetoky elektřiny za záporné ceny z Německa, za šrotování nákladní dopravy určitě není na vině Green Deal, ale prostě tržní poptávka po železniční dopravě.

V neposlední řadě: ekologisté nám neustále vypočítávají, kolik nových pracovních míst ta klimaticky šetrná ekonomika vytvoří. ČD Cargo letos propustí 700 zaměstnanců. Tak mají příležitost se ukázat.