Bude jedním z lidí, děťátko

Rodí se málo dětí v tom našem bohatém, křesťanském světě. To téma vznesli odborníci, nejrůznější …logové, komentátoři i politici. Možná to byl záměr, spíše však jen shoda okolností, že se rozeznělo nejmohutněji v době adventní.

Zkoumá se proč. Totiž – proč se nerodí. Zatím se vyzkoumalo, že mladí lidé po dětech netouží. Nebo ne tak moc, jako dříve. Mění své životní cíle, zvyky a styl, nechtějí se vázat. Mnozí se o dítě bojí, proto ho nemají. Bojí se oteplení planety, bojí se, že by jejich dítě dokonce planetu oteplilo ještě více než Slunce, bojí se války, která je za humny, nadcházejícího nedostatku kdečeho a že nemají kde bydlet. Pravda, kdo by chtěl povít nemluvně ve chlévě. Ono se to dnes asi ani nesmí. Tedy u nás.

Málokdy to na světě bylo jinak. Josef s Marií žili v zemi okupované Římany. Ti ji také, již jako svou provincii, Židům navzdory přejmenovali z Judska na Palestinu, podle kmene nepřátelského Izraelitům už od dob starozákonních. Tu a tam proti Římu povstala hrstka statečných, vedla se partyzánská válka. Města a důležité cesty střežily římské ozbrojené hlídky, které mohly kdykoliv vtrhnout ke komukoliv do domu. Různé židovské komunity, náboženské sekty, umírnění a radikálové, vedly spory mezi sebou navzájem, kazatelé a falešní proroci nabádali k tu či onomu, jistě i k násilí. Z velikonočního vyprávění evangelistů víme, že země byla prošpikovaná římskou pátou kolonou, udavači a kolaboranty. Veleknězi Kaifáš s Annášem intrikovali s pomocí římského místodržícího, aby si zachovali svá postavení a funkce. Lze se snadno domnívat, že ani o 30 let dříve tomu nebylo jinak. Podřízený judský král Herodes tehdy nechal povraždit všechny novorozence ve strachu o svůj vratký trůn. Do této neklidné doby a země posílal Řím své místodržící často za trest. A v té době a zemi byl přiveden na svět Ježíš.

Pravda, Josef s Marií to asi tak neplánovali. Poslal ho sem Bůh. Jako svého syna, ne syna Josefova, ale jako Syna Člověka, biblicky řečeno v 2. pádě. Ale život svaté rodině pravý otec nijak neusnadnil, počínaje třeba právě útěkem před Herodem do Egypta – přes poušť s novorozencem v náručí. Ježíš pak vyrůstal jako nemanželské dítě. Mohl tedy být terčem posměchu a šikany od svých vrstevníků. Josefa bible vlídně nazývá pěstounem, ale lidová čeština má pro takové neotce řadu jadrnějších výrazů. Josef si tedy asi také vyslechl leccos. Ovšem – pokud tu svou rodinnou příhodu před ostatními nezatloukli. Josef a Marie byli stále spolu, Marie otěhotněla, porodila… navenek jako normálka. Šlo by to. Přinejmenším do Ježíšových 12 let, kdy to na sebe sám prozradil, a ještě k tomu v chrámu, před kazateli a zákoníky.

Pak až do Ježíšových třiceti let nemáme o rodině zpráv. Zda se Ježíš vyučil tesařem, jakým byl Josef, zda studoval a kde…? Četl jsem kdysi vážně míněnou úvahu od jednoho respektovaného esoterika, že rodina využila svých známostí s mudrci od Východu a poslala Ježíše do indického ášramu. Ať tak či onak, příběh pokračuje až Ježíšovými dospělými kázáními a skutky, ale ten si necháme na později. Můžeme si jen ještě klást otázku, zda Josef s Marií věděli, co z kluka vyroste? Že bude obětí za lidstvo? Nebo si dělali jiné projekce svého potomka, jako to dělají rodiče dnešní, že bude řemeslníkem, právníkem, lékařem nebo učeným kazatelem?

Kardinál Dominik Duka v jednom svém adventním komentáři napsal: „Nejstarší český překlad Bible při Lukášově zprávě o narození Krista nepoužívá terminologie vlastní autoru, lékaři, ale zde andělé zvěstují zprávu o narození Krista něžným jazykem maminky a mluví o děťátku, nemluvňátku, mláďátku, pacholátku. Slyšíte zpěv koled? A z tohoto překladu vznikly vánoční písně ve všech slovanských národech. Dokonce i u sousedů v německé jazykové oblasti.“

Nejen tam. V jednom černošském vánočním spirituálu, v české verzi Marie má dítě, se zpívá: Co ho v žití čeká? Odpověď je pokorná i tuze hrdá ve své prostotě: Bude jedním z lidí, zpívej!