Povolenky zlikvidují české rodiny. Babiš to podepsal, Fiala to spustil
Od ledna 2027 vstoupí v platnost nový evropský systém emisních povolenek, který dramaticky zvýší náklady českých domácností na vytápění, dopravu a život obecně. Ačkoliv se jedná o součást Green Dealu Evropské unie, jehož cílem je snižování emisí, důsledky ponesou hlavně obyčejní lidé. Jedna cena, jiná realitaEvropská unie zavádí jednotnou cenu emisní povolenky tedy poplatku za uhlíkové emise. Vypadá to spravedlivě jen na papíře. Reálně totiž zaplatí stejně ten, kdo vydělává 140 tisíc měsíčně v Dánsku, i ten, kdo má 30 tisíc v Česku.Například průměrná hrubá mzda:Česko: 1 863 € (cca 46 000 Kč)Německo: 4 634 €Rakousko: 5 009 €Dánsko: 6 200 €To znamená jediné: na každou vydělanou korunu dopadne ekologická daň v Česku dvakrát až třikrát tvrději.Nejvíce zaplatí venkovAnalytici varují, že dopady budou nejtvrdší právě na venkově. Ve městech lidé často bydlí v bytech s dálkovým vytápěním a mohou využívat MHD. Naproti tomu na venkově:Lidé topí uhlím, plynem nebo dřevemBez auta se nedostanou do práce ani k lékařiDomácnosti jsou energeticky náročnějšíA mzdy bývají výrazně nižšíPodle odhadů si domácnosti připlatí tisíce korun ročně navíc. Zdraží nejen teplo, ale i pohonné hmoty, které zdraží vše co se převáží. Opět poroste inflace. Babiš podepsal, Fiala spustilSystém emisních povolenek pro domácnosti je součástí Green Dealu, který za Česko schválil Andrej Babiš (ANO). Konkrétní zavedení do praxe už prosadila vláda Petra Fialy (ODS).Česko se sice snažilo vyjednat odklad, ale Evropská komise žádost zamítla. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) to veřejně přiznal.Vládní sliby? NevěrohodnéMinistr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) tvrdí, že chce systém „zastropovat“ a udržet cenu povolenky kolem 45 eur. Jenže už dnes je cena na burze téměř 90 eur. A jak víme, co je dnes slib, je zítra poplatek.Ano, stát plánuje, že nejchudším lidem poskytne pomoc z výnosů z těchto povolenek. Ale co to znamená? Nejprve vás oberou, pak vám zlomky vrátí. A zbytek spolknou dotace, které stejně nikdy nejdou tam, kde jsou nejvíce potřeba.Ekologie? Ne. Ekonomická likvidaceTento krok přichází v době, kdy lidé čelí dozvukům inflace, stagnaci mezd a nejistotě. Mnoho rodin už dnes žije z měsíce na měsíc. Pro ty bude nová zelená daň poslední kapkou.Zatímco bohaté země mají rozsáhlé sociální systémy, dotace, vysoké platy a rezervy, český stát rozdává jen další povinnosti. Povolenky se tak nestávají nástrojem ochrany klimatu, ale nástrojem sociální nespravedlnosti.Co chceme?Zabráníme zavedení systému emisních povolenek a to i za cenu pokut z Bruselu.Zásadní revizi celého Green Dealu a jeho dopadů na střední a východní EvropuZastavit nesmyslné zdražování a postavit se proti zelené daňové chudoběNení pozdě. Ale musíme říct jasné NE dokud ještě můžeme. Nechceme vystupovat z EU, ale jde o to jak se jako člen chováme. Buď jako suveréni člen nebo jako poskok EU, tak jak to dnes předvádí vláda.Jiří Janeček lídr Moravskoslezského kraje
Jiři Janeček
Nakonec mě dostali, ale nevzdáme to! Dostal jsem podmínku
Vážení přátelé, systém v ČR neodpouští rebelům, a hlavně lidem, co se nebojí systému. Postavil jsem se proticovidovým nezákonným opatřením, byl jsem i v cele předběžného zadržení.
Jiři Janeček
Co je důležitější ? Plný žaludek nebo osobní svoboda?
Velkým nebezpečím pandemie pro naší budoucnost je slabá reakce našeho národa na omezování svobody a porušování Ústavy ČR. Až na malé výjimky je občané přijali s pokorou. Je jim přednější plná lednice a blahobyt než jejich svobody!
Jiři Janeček
Chcipl PES - na ústavu si šahat nenecháme
Občané, podnikatelé, živnostníci, tyto strany ve čtvrtek 18.2.2021 podpořily Andreje Babiše: ANO, PIRÁTI, ODS, ČSSD, KDU, TOP, STAN, KSČM.
Jiři Janeček
Zdravý rozum vs covid 2020
Vláda absolutně selhala v jejím chaotickém boji proti coronaviru a zcela ignoruje zdravý rozum. Policie, dle statistik, zbytečně zvyšuje riziko nákazy, svými kontrolami do podstatně méně rizikovějších restaurací!
Jiři Janeček
Co zbyde z EU trhu po covidu
Jestli vlády v EU budou pomáhat odlišně svým ekonomikám ty saturované nakonec pohltí v nerovném konkurenčním boji ty, na které se vláda vykašlala
