Sex versus násilí. Nejsme tak trochu pokrytci mentálně zaseklí ve středověku?
Veřejným prostorem momentálně rezonuje údajné erotické video známého politika. Není to nic nového a každý z nás si určitě vybaví několik celebrit a i politiků, kterým se stalo to samé.
Naprosto nechápu, kdo se tím může jakkoliv pohoršovat. Sex je něco, co nás provází již po tisíciletí prakticky celý život, dělá to v nějaké podobě valná většina lidí a až na výjimky bychom se bez sexu ani nenarodili. Ostatně neustále se řeší, že stárne populace a že nebude dost lidí, kteří by vydělávali na důchody. Skoro každá vláda se snaží vymýšlet různé prorodinné programy, podpory rodin, daňové úlevy na děti apod. No a k tomu aby se rodilo víc dětí je přece ten sex zapotřebí. Z tohoto úhlu pohledu by správně měl každý politik podobné video (a zdaleka ne jen jedno) natočit a mělo by to být součástí i volebních kampaní! Logika v tom je a neříkejte, že ne.
Sex a pohled na hezkou holku nebo chlapa je přece nejpřirozenější věcí na světě. Máme to zakořeněné v genech, jinak bychom jako živočišný druh dávno vymřeli. Ale chováme se podle toho? Vůbec ne. Máme v sobě zakořeněné jakési středověké prudérní představy, že sex a nahota jsou fuj.
Místo toho se udělují aktivistické ceny jako Sexistické prasátko, pokud je v nějakém filmu nedejbože vidět ženská bradavka, tak se smí vysílat až po 10 večer a podobných nesmyslů jde vyjmenovat celá řada.
Na druhé straně v televizi kdykoliv přes den vidíme násilí v přímém přenosu, vražda je něco naprosto normálního, ve sci-fi filmech se likvidují celá města i planety, lidi se fackují na potkání .. atd.
A já se ptám - je normálnější se koukat na milování dvou (nebo klidně i více) lidí nebo sledovat, jak někomu uřízneme ruku?
Je normálnější pohled na ženský orgasmus a mužskou erekci nebo naopak sledovat, jak někomu vydloubneme a rozšlápneme oko?
Je v pořádku zakazovat pohled na sex a místo toho koukat na seriály o drogových mafiích?
Je v pohodě válet se pod ženskou nebo je spíš fajn někoho stalkovat drony a obtěžovat v místě bydliště?
Mnoho lidí se zaklíná ochranou dětí a mladistvých. Zjevně si představují, jak patnáctiletý puberťák s vyvalenýma očima poslouchá historku o čmelákovi, který opyluje květinku. Asi kdyby viděl v televizi „bobra“, tak by z něj mohl vyrůst psychicky narušený jedinec. Na druhou stranu akceptujeme stovky počítačových her, kde je úkolem povraždit co nejvíce nepřátel. Tím neříkám, že to z dětí vychovává masové vrahy, ale nějaké nastavení mysli tam možná bude. Třeba to, že válka je normální, ale za sex se musím stydět.
Možná kdybychom jako lidstvo točili více pornofilmů místo zkoumání jak komu zlomit co nejvíce kostí, tak by nám všem bylo lépe. S velkou nadsázkou by určitě místo povinné vojny byla přínosnější povinná účast na swingers party.
Ano - myšlenkově se vracím do 60 let, do éry hippies s jejich heslem „Make love, not war“. Ono na tom totiž něco je.
Daleko raději bych viděl politika pod hezkou holkou než politika jak se přiblble tváří v přilbě a neprůstřelné vestě. To první znamená život, to druhé smrt.
Jan Dočekal
