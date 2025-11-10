Sex versus násilí. Nejsme tak trochu pokrytci mentálně zaseklí ve středověku?

Je normálnější postelová scéna nebo někoho zastřelit? Raději se milujete nebo spíš někomu dáte facku? Berte prosím tento blog s velkou nadsázkou.

Veřejným prostorem momentálně rezonuje údajné erotické video známého politika. Není to nic nového a každý z nás si určitě vybaví několik celebrit a i politiků, kterým se stalo to samé.

Naprosto nechápu, kdo se tím může jakkoliv pohoršovat. Sex je něco, co nás provází již po tisíciletí prakticky celý život, dělá to v nějaké podobě valná většina lidí a až na výjimky bychom se bez sexu ani nenarodili. Ostatně neustále se řeší, že stárne populace a že nebude dost lidí, kteří by vydělávali na důchody. Skoro každá vláda se snaží vymýšlet různé prorodinné programy, podpory rodin, daňové úlevy na děti apod. No a k tomu aby se rodilo víc dětí je přece ten sex zapotřebí. Z tohoto úhlu pohledu by správně měl každý politik podobné video (a zdaleka ne jen jedno) natočit a mělo by to být součástí i volebních kampaní! Logika v tom je a neříkejte, že ne.

Sex a pohled na hezkou holku nebo chlapa je přece nejpřirozenější věcí na světě. Máme to zakořeněné v genech, jinak bychom jako živočišný druh dávno vymřeli. Ale chováme se podle toho? Vůbec ne. Máme v sobě zakořeněné jakési středověké prudérní představy, že sex a nahota jsou fuj.

Místo toho se udělují aktivistické ceny jako Sexistické prasátko, pokud je v nějakém filmu nedejbože vidět ženská bradavka, tak se smí vysílat až po 10 večer a podobných nesmyslů jde vyjmenovat celá řada.

Na druhé straně v televizi kdykoliv přes den vidíme násilí v přímém přenosu, vražda je něco naprosto normálního, ve sci-fi filmech se likvidují celá města i planety, lidi se fackují na potkání .. atd.

A já se ptám - je normálnější se koukat na milování dvou (nebo klidně i více) lidí nebo sledovat, jak někomu uřízneme ruku?

Je normálnější pohled na ženský orgasmus a mužskou erekci nebo naopak sledovat, jak někomu vydloubneme a rozšlápneme oko?

Je v pořádku zakazovat pohled na sex a místo toho koukat na seriály o drogových mafiích?

Je v pohodě válet se pod ženskou nebo je spíš fajn někoho stalkovat drony a obtěžovat v místě bydliště?

Mnoho lidí se zaklíná ochranou dětí a mladistvých. Zjevně si představují, jak patnáctiletý puberťák s vyvalenýma očima poslouchá historku o čmelákovi, který opyluje květinku. Asi kdyby viděl v televizi „bobra“, tak by z něj mohl vyrůst psychicky narušený jedinec. Na druhou stranu akceptujeme stovky počítačových her, kde je úkolem povraždit co nejvíce nepřátel. Tím neříkám, že to z dětí vychovává masové vrahy, ale nějaké nastavení mysli tam možná bude. Třeba to, že válka je normální, ale za sex se musím stydět.

Možná kdybychom jako lidstvo točili více pornofilmů místo zkoumání jak komu zlomit co nejvíce kostí, tak by nám všem bylo lépe. S velkou nadsázkou by určitě místo povinné vojny byla přínosnější povinná účast na swingers party.

Ano - myšlenkově se vracím do 60 let, do éry hippies s jejich heslem „Make love, not war“. Ono na tom totiž něco je.

Daleko raději bych viděl politika pod hezkou holkou než politika jak se přiblble tváří v přilbě a neprůstřelné vestě. To první znamená život, to druhé smrt.

Autor: Jan Dočekal | pondělí 10.11.2025 1:23 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

Další články autora

Jan Dočekal

Umělá inteligence mě přesvědčila, že Země je placatá.

Říká nám pravdu, halucinuje nebo se spíš snaží odpovídat tak, aby se zalíbila? V každém případě už vím, že Země je placka! :-)

25.8.2025 v 23:49 | Karma: 10,92 | Přečteno: 299x | Diskuse | Ostatní

Jan Dočekal

Kdo jsou privilegovaní zaměstnanci parazitující na rozpočtu ČR?

Výsluhy - mají opodstatnění nebo je za tím jen strach vládnoucích vrstev? Úvaha o tom, kde stát naprosto nesmyslně vyhazuje peníze a kde by se dalo ušetřit.

16.9.2023 v 4:13 | Karma: 33,01 | Přečteno: 1083x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Jan Dočekal

Kam spěje Evropa a její hospodářství - do *** ???

Pár postřehů o tom, co je všem normálně myslícím lidem naprosto jasné, ale co zjevně nedochází (asi?) mentálně retardovaným politikům.

11.8.2023 v 3:14 | Karma: 28,69 | Přečteno: 586x | Diskuse

Jan Dočekal

NE a NE a NE! Prostě to nefunguje a fungovat nikdy nebude!

Zamyšlení o příčině války na Ukrajině, znásilněních v Německu, výtržnostech ve Švédsku a jiných konfliktech.

5.8.2023 v 1:40 | Karma: 36,58 | Přečteno: 1112x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky

Jan Dočekal

Platit bezhotovostně NENÍ zas tak úplně v pohodě.

Malý příspěvek na téma platba kartou. Pojďme si dát pár argumentů proč to není zcela fajn a pro všechny.

15.7.2023 v 0:20 | Karma: 46,24 | Přečteno: 13043x | Diskuse | Politická aréna - pro politiky
Další články autora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.
4. listopadu 2025  13:38

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  13:28,  aktualizováno  19:13

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...
5. listopadu 2025  9:04

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...
5. listopadu 2025  15:35

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)
8. listopadu 2025  9:56

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...

Češi našli fígl, jak šetřit na mrtvých. Zneužívají sociální pohřby, platí to obec

Stačí se čtyři dny po smrti příbuzného neozvat. Pohřeb pak zaplatí obec.
10. listopadu 2025

Premium Někteří Češi objevili trik, jak mít levnější pohřeb pro své zesnulé příbuzné. Vůbec ho totiž...

Střední škola řemeslná Soběslav: praxe, jistota i zkušenosti

Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405
10. listopadu 2025

Komerční sdělení Studium na Střední škole řemeslné v Soběslavi propojuje teorii s praxí. Žáci získávají zkušenosti...

Brněnská D1 měla mít dávno tří proudy v každém směru, přiznal šéf silničářů

Středeční uzavření dálnice D1 u Psářů kvůli změně značení a zprovoznění...
10. listopadu 2025

Brněnská D1 zůstane přetíženou dálnicí i při dostavbě severní alternativy v podobě dálnice D35....

Milionové pokuty za chybné slevy a akce. Za co inspekce trestá obchodníky

Pokud je člověk hladový, neměl by chodit nakupovat potraviny. Jednak toho...
10. listopadu 2025

Premium Slevy a akční nabídky zůstávají věčným tématem nejen pro zákazníky, ale i pro kontrolní orgány a...

Jan Dočekal

  • Počet článků 72
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 2084x
Zajímám se o politiku, auta, jezdec na off road akcích, milovník žen a dobrého vína. Bývalý místopředseda Svobodných a bývalý člen zastupitelstva MČ Praha 6. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.