Neznalost zákona neomlouvá! Dokážeme přežít bez právníka?
Modelová rodina:
Otec, matka a 2 děti, které mají 3 a 14 let. Rodinný dům s fotovoltaikou v CHKO se zahradou se stromy, studní apod. Matka má cukrárnu ve které vyrábí zákusky a zaměstnává 4 lidi. Otec je učitel zeměpisu a tělocviku na místní škole. O prázdninách pořádá dětské tábory. Oba mají řidičský průkaz a otec je navíc držitelem zbrojáku.
Přiznám se, že těch regulovaných oblastí tam trochu víc než v běžné populaci, ale zase nemyslím, že bych volil nějaké extrémy. Takových rodin budou desetitisíce.
Tak jaký je výsledek při MINIMÁLNÍCH odhadech? Co vše tito lidé musí respektovat, čím se musí řídit:
Odhaduji, že jde o více než 2000 právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky a přímo použitelné předpisy EU),
z nichž vyplývá několik desítek tisíc konkrétních právních povinností, které se týkají jejich každodenního života, podnikání a zaměstnání. Kde jsem ty čísla vzal? Probral jsem různé zákoníky, sbírky vyhlášek apod. a občas (přiznám se) použil AI. Ale strávil jsem s tím 14 dní, úplně vycucané z prstu to v žádném případě není. I tak se jedná o velmi hrubé (a spíše podhodnocené) odhady.
Konkrétně (oblast/počet povinností):
- Běžný občanský život (občanský a trestní zákoník, daně, zdravotní pojištění, školství, odpady…) 5500
- Vlastnictví rodinného domu 250
- Fotovoltaická elektrárna 50
- Studna a nakládání s vodami 40
- CHKO a ochrana přírody 120
- Zahrada, stromy, spalování, odpady 130
- Řidičská oprávnění a provoz vozidel 250
- Zbrojní průkaz otce 40
- Zaměstnání učitele 220
- Pořádání dětských táborů 180
- Provoz cukrárny s výrobou potravin 450
- Zaměstnávání čtyř pracovníků 550
- Účetnictví, daně, EET (historicky), evidence, BOZP 350
- další jsem nezkoumal ale věřím, že pár stovek by se ještě našlo
To jsou ale jen pravidla. A za porušení pravidel může přijít TREST. Ať už finanční nebo i trestně právní. Pojďme se podívat, kolik sankcí v které oblasti může odhadem hrozit. Opakuji, že jde o MINIMÁLNÍ počty:
Oblast / Počet možných sankcí
- Běžný občan (občanské přestupky, veřejný pořádek…) / 1500
- Řidič / 700
- Vlastník domu / 400
- CHKO a ochrana přírody / 300
- Voda, studna, odpady / 150
- Fotovoltaika / 100
- Držitel zbrojáku / 150
- Učitel / 500
- Pořadatel dětských táborů / 350
- Provozovatel potravinářské výroby / 1500
- Daně, účetnictví, pojištění / 850
- Ochrana osobních údajů / 150
- a celá řada dalších
Navíc je v tom tak trochu „bordel“. Třeba ta holka, která má cukrárnu musí znát předpisy z oblasti: potravinového práva, hygieny, pracovního práva, daňového práva, účetnictví, požární ochrany, bezpečnosti práce, ochrany spotřebitele, ochrany osobních údajů, odpadového hospodářství, stavebních předpisů, energetiky atd.atd.
A tím zdaleka nekončíme. Každou oblast kontroluje jiný úřad a každý úřad používá jiné formuláře, jiné lhůty, může ukládat sankce. A v tom pořádání dětských táborů a v řadě jiných oblastí je to nemlich to samé.
A při tom všem pořád platí, že
Neznalost zákona neomlouvá!
Docela se divím, že moje modelová rodina už dávno nespáchala rituální sebevraždu.
Údajných 26 911 slov u vyhlášky EU o prodeji zelí je spíše mýtus, ale krásně to ilustruje zaplevelenost současného stavu, kdy na každý prd musí být befél, nařízení a vyhláška. Opravdu to chceme? Nechci tvrdit, že se máme vrátit k desateru a víc toho nepotřebujeme, ale čeho je moc, toho je prostě příliš. Mnohokrát by místo třiceti paragrafů měl stačit zdravý rozum.
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