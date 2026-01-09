Čtvrt století za námi - co se změnilo?
Předem hlásím, že přesné statistiky nejsou k dispozici. Čísla pocházejí z mého urputného pátrání na netu a částečně i s použitím ChatGPT.
Takže pojďme srovnávat rok 2000 s rokem 2025.
Začněme zemědělstvím.
Jako referenční hodnotu jsem zvolil výnos pšenice z 1 hektaru zemědělské plochy. Úplně stejně bych mohl vzít brambory nebo cokoliv jiného, ale zůstaňme pro jednoduchost u té pšenice.
V roce 2000 byl výnos z 1ha přibližně 4,3tuny - v roce 2025 asi 6 tun. Výnosy pšenice se za posledních 25 let zvýšily zhruba o 40–50 % díky lepším odrůdám, intenzifikaci zemědělství, technologiím, péči o rostliny atd. což odráží postupné zlepšení technologií, odrůd a agronomických postupů. Pokud se podíváme na počet lidí, kteří se na tom podíleli, tak máme následující výsledky:
cca 0,15–0,25 pracovníka (AWU) na 1 ha pšenice v roce 2000.
cca 0,12–0,18 pracovníka (AWU) na 1 ha pšenice v roce 2025.
Za 25 let se počet pracovníků v zemědělství výrazně snížil, zatímco výnosy pšenice rostly.
Výsledkem je pokles pracovní náročnosti pšenice – na 1 ha v r. 2025 je potřeba méně pracovníků než v r. 2000 přičemž produktivita vzrostla cca o 50%.
(zdroj: Regionální odhady a data Ministerstva zemědělství/CZSTAT)
Z průmyslu jsem pro srovnání zvolil výrobu automobilů.
V roce 2000 se v ČR vyrobilo 450 910 vozů a potřeba bylo přibližně 0,20 pracovníka na jedno vyrobené auto.
Mezitím se výroba aut se v ČR zhruba ztrojnásobila. Nejnovější statistika (za 11 měsíců roku 2025) hlásí 1,349 mil. vozů, což znamená, že konečné číslo za celý rok 2025 bude kolem 1,4 milionu aut. Zapotřebí je přibližně 0,10 pracovníka na jedno vyrobené auto. To je poloviční číslo! Produktivita se neuvěřitelným způsobem zvýšila díky automatizaci, moderním technologiím a robotizaci.
A pojďme se podívat na úřednický aparát.
Tady se to těžko odhaduje, ale snažil jsem se eliminovat hasiče, policisty apod. a zůstat u vyložených úředníků.
Těchto úředníků (civilních státních úředníků) podle tehdejší organizační praxe byly v roce 2000 řádově desítky tisíc, odhadem kolem 60–70 tisíc.
Rok 2025 nám ale říká úplně jiné číslo: 250.000 !!! (opět očištěno od bezpečnostních složek apod.)
Co z toho plyne?
Soukromý sektor se snaží postupovat racionálně a optimalizovat zisky. Zavádí inovace, optimalizuje procesy, zvyšuje efektivitu. Zatímco stát se chová přesně podle Parkinsonových zákonů. Úředník musí vykazovat činnost i když je úplně zbytečný a navíc inklinuje vždy k tomu být povýšen - takže potřebuje podřízené. Ty hlavní zákony zní následovně:
Zákon o práci: Práce se roztáhne, aby zaplnila čas vymezený k jejímu dokončení. Dlouhý termín = pomalá práce.
Zákon o úřednictvu: Počet zaměstnanců a jejich výdajů se zvyšuje, i když se práce skutečně nezmenšuje nebo dokonce ubývá. Úředníci se soustředí na interní komunikaci a složitost místo na výsledky.
Zákon o výdajích: Státní výdaje se zvyšují, aby se vyrovnaly příjmu. Není to o potřebě, ale o tendenci utrácet.
Zákon o schvalování (dřevěná lavička/střechy): Čím méně významná je položka na rozpočtu (např. stavba jaderné elektrárny vs. lavička), tím více času se věnuje jejímu schvalování, protože je to téma, kterému rozumí každý.
Parkinson dále tvrdí:
Počet úředníků roste o 5 až 7 % ročně, bez ohledu na to, kolik práce mají vykonat. Vysvětluje to působením dvou sil:
Úředník stoupá v kariéře, jak přibývá jeho podřízených (a proto neustále tvrdí jak je vytížený a potřebuje další podřízené).
Každý úředník přidělává práci ostatním.
Vzpomínám si na své mládí kdy nebyly kopírky (nepočítám cyklostyl a ormig), počítače (vrcholem byla kapesní kalkulačka), místo databázových systémů byly skříně s kartotékami, neexistovaly videokonference, žádné excelovské tabulky, powerpointové prezentace a data se sdílela zasláním dopisu naťukaném na elektrickém (!) psacím stroji. A přesto ten stát fungoval! Chápu, že agenda se rozrostla. Ale to u těch aut třeba také, ne? Srovnání se přímo nabízí. Úřednící dnes řeší daleko víc věcí (otázkou je, zda oprávněně), ale i ty auta jsou technicky úplně někde jinde. Náročnost roste napříč obory.
Ta nerovnoměrnost je do očí bijící. Všude a ve všem vede pokrok a zavádění nových technologií k úspoře pracovních míst a k větší produktivitě, jen ve státním sektoru je tomu přesně naopak!
Takže naprosto souhlasím se snahou současné vlády škrtat a vyhazovat!!! Neříkám, že nějaké množství úřadníků stát nepotřebuje, ale čeho je moc, toho je příliš. Navíc si uvědomme, že tito lidé ve své podstatě nic nevytváří - jsou placeni z rozpočtu, z daní „normálních“ zaměstnanců.
Jan Dočekal
Sex versus násilí. Nejsme tak trochu pokrytci mentálně zaseklí ve středověku?
Je normálnější postelová scéna nebo někoho zastřelit? Raději se milujete nebo spíš někomu dáte facku? Berte prosím tento blog s velkou nadsázkou.
Jan Dočekal
Umělá inteligence mě přesvědčila, že Země je placatá.
Říká nám pravdu, halucinuje nebo se spíš snaží odpovídat tak, aby se zalíbila? V každém případě už vím, že Země je placka! :-)
Jan Dočekal
Kdo jsou privilegovaní zaměstnanci parazitující na rozpočtu ČR?
Výsluhy - mají opodstatnění nebo je za tím jen strach vládnoucích vrstev? Úvaha o tom, kde stát naprosto nesmyslně vyhazuje peníze a kde by se dalo ušetřit.
Jan Dočekal
Kam spěje Evropa a její hospodářství - do *** ???
Pár postřehů o tom, co je všem normálně myslícím lidem naprosto jasné, ale co zjevně nedochází (asi?) mentálně retardovaným politikům.
Jan Dočekal
NE a NE a NE! Prostě to nefunguje a fungovat nikdy nebude!
Zamyšlení o příčině války na Ukrajině, znásilněních v Německu, výtržnostech ve Švédsku a jiných konfliktech.
