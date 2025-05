Junioři na odstřel kvůli AI? Hloupý nápad!

Umělá inteligence je všude – pomáhá, zrychluje, učí se. Firmy jásají: AI automatizuje nudu, optimalizuje procesy, ušetří peníze.

Od kosmetiky po stavbu silnic, i v Česku je AI parťák k nezaplacení. Zní to skvěle, že? Ale co když tenhle super pomocník začne brát lidem práci?

Varování expertů: Junioři v ohrožení!

Právě těm na startu kariéry – juniorům – hrozí podle expertů největší nebezpečí. Šéf Nvidie Jensen Huang varuje, že AI změní každou práci a kdo se nepřizpůsobí, má problém, hlavně junioři. Dario Amodei z Anthropicu jde ještě dál: AI prý může do pěti let smáznout až půlku vstupních pozic „bílých límečků“ a poslat nezaměstnanost k 20 %! Další experti jako Tim Kapp a Aneesh Raman z LinkedInu přitakávají. Proč? Juniorní práce je často rutina, kterou už dneska AI zvládne levou zadní.

Proč jsou junioři k nezaplacení?

„No a co, tak nebudou junioři,“ mávnete rukou? Velká chyba! Juniorní pozice jsou jako autoškola pro kariéru a některé firmy jako Seznam.cz si to naštěstí uvědomují. Tady se z teoretiků stávají praktici, tady se zelenáči učí od mazáků. Firmy si takhle pěstují budoucí experty. Bez nich? Nebude kde brát zkušené lidi - advokáty, auditory, ředitele. Navíc, junioři nosí svěží vítr! Šetřit na nich je zkrátka stejně chytré, jako podřezávat si větev.

Spirála ke dnu: Bez juniorů není budoucnost

Když nebudou junioři, nebudou časem ani senioři. A co pak? Firmy budou v háji, projekty se zaseknou, inovace nepřijdou. Hrozí, že jako společnost „zblbneme“ – ztratíme dovednosti (ruku na srdce, někteří z nás už bez navigace nedojedou ani na nákup, a to je to „jen“ navigace). Mladí bez šance na start můžou být navíc pěkně naštvaní, což jak známe z naší sametové historie, nikdy nevěstí nic dobrého. Ekonomika i společnost prostě a jednoduše dostanou na frak.

Kladivo v ruce? Všechno není hřebík!

„Když máte v ruce jenom kladivo, všechno vypadá jako hřebík.“ AI je naše nové super kladivo. Ale nemůžeme s ním bezhlavě mlátit do všeho a nahrazovat lidi jen proto, že to jde. AI má pomáhat, ne vyhazovat. Cílem je spolupráce: AI dělá rutinu, lidi tvoří a strategicky myslí. Copywriter s AI může být spíš šéfem obsahu než jen písařem.

Co s tím? Recept na přežití

AI je tu a zůstane. Je to skvělý sluha, ale zlý pán. Jak to zvládnout?

Firmy: Myslete dopředu! Investujte do juniorů a jejich rozvoje. Jinak dnes sice ušetříte, ale zítra hořce zapláčete.

Školy: Probuďte se! Učte studenty s AI pracovat, kriticky myslet a přizpůsobit se.

Probuďte se! Učte studenty s AI pracovat, kriticky myslet a přizpůsobit se. My všichni: Učme se, buďme flexibilní, ale nenechme AI myslet a rozhodovat za nás.

Klíčem je chytrá integrace, ne panika. Cílem je parťáctví člověka a stroje, kde každý dělá to, co umí nejlíp.

Tak do práce!