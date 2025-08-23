Co nám podle umělých inteligencí vzkázal T. G. Masaryk v tajemné obálce?
Psal mi tuhle táta a poslal mi námět na zajímavý experiment. Přišlo mi to jako hezké téma pro lehký a spíš nevážný článek k malému zamyšlení o vážných věcech.
Mnozí z nás denně s důvěrou používáme to, čemu říkáme „umělá inteligence“. Neboli konverzujeme formou chatu s velkými jazykovými modely. A s rostoucí důvěrou se začínáme doma i v práci čím dál častěji odkazovat na to, co nám tento novodobý Deus ex Machina zjevil za mystéria, jako na platný zdroj. (Správně, jsem skeptik, ale jako hračka je to fakt boží, to zas jo.)
Asi se shodneme na tom, že obsah obálky, ve které se má ukrývat Masarykovo poslední poselství, můžeme jen odhadovat. A každý z nás může mít úplně jinou představu, co se dozvíme, až se obálka otevře.
Pojďme si zaznamenat a později porovnat, jak se do možného textu očekávané filosofické závěti TGM trefí tři z populárních AI - Copilot od Microsoftu, ChatGPT od OpenAI a Gemini od Google. Ne, že bych se jim pak chtěl posmívat, že neumí věštit - to neumí ani člověk (tedy já aspoň nikoho osobně neznám, kdo by to fakt uměl). Spíš mě zajímaly dvě věci: jak se dokáží jazykové modely přiblížit stylu vyjadřování TGM, a jak dovedou syntetizovat jeho celoživotní myšlenky a činy.
Zadání jsem dal všem třem pokusným králíkům stejné:
„Jaký by mohl být obsah závěti T. G. Masaryka, která se má otevřít 19. 9. 2025? Zkus to sepsat tak, aby to odpovídalo stylu a myšlenkám T. G. Masaryka, max. na 1 stránku.“
A tady máte jejich neredigované odpovědi. Až budeme znát skutečný text, porovnáme si to.
Microsoft Copilot
Fiktivní závěť T. G. Masaryka
Zapsáno v tichu večera, kdy člověk cítí blízkost věčnosti.
Milý národe československý,
obracím se k vám jako člověk, který měl tu čest sloužit vám v době zrodu vaší státní samostatnosti. Nečiním tak z touhy po slávě, nýbrž z povinnosti, kterou cítím vůči pravdě, spravedlnosti a budoucnosti.
Vím, že čas mého odchodu se blíží. A proto chci zanechat několik slov, jež snad přetrvají déle než mé tělo.
Demokracie není samozřejmost
Demokracie není jen forma vlády — je to způsob života. Je to víra v člověka, v jeho schopnost myslet, rozhodovat a nést odpovědnost. Demokracie se neudrží bez mravnosti. Bez pravdy se zvrhne v pouhou techniku moci.
Budete-li chtít zachovat republiku, musíte ji denně budovat. Ne v ulicích, ale ve svých myslích, ve svých rodinách, ve svých školách.
Pravda vítězí — ale pomalu
Motto, které jsme si zvolili, není heslem pro vítěze, nýbrž pro trpělivé. Pravda vítězí, ale často až po dlouhém boji, někdy až po smrti těch, kteří ji hájili. Nenechte se svést pohodlnou lží. Pravda je těžká, ale jediná, která má smysl.
Národ není jen jazyk
Národ není jen společenství lidí mluvících stejnou řečí. Je to duchovní jednota, založená na sdílených hodnotách, na úctě k minulosti a odpovědnosti za budoucnost. Nezapomínejte, že národ může zaniknout, i když jeho jazyk přežije.
Janovi
Mému synu Janovi chci říci: Buď silný. Ne silou mocných, ale silou spravedlivých. Tvůj život nebude lehký, ale bude-li věrný pravdě, bude mít smysl. Nehledej jistotu v institucích, ale v svědomí.
A nakonec
Nechci, abyste mě uctívali. Chci, abyste mě pochopili. A pokud se vám to podaří, pak jsem nežil nadarmo.
S vírou v člověka, Tomáš Garrigue Masaryk
ChatGPT
Závěť T. G. Masaryka – fiktivní text
“Dětem svým, spoluobčanům i budoucím generacím odkazuji především víru v člověka a odpovědnost před svědomím.
Stát, který jsme budovali, není jen dílem zákonů a institucí, ale především mravnosti každého jednotlivce. Věřím, že pravda a láska jsou silnější než lež a nenávist – tuto zásadu držte jako největší dědictví.
Majetek, který zanechávám, nemá pro mne význam větší než prostředek k práci. Ať slouží vzdělání, vědě a osvětě, aby český a slovenský národ mohl obstát mezi národy svobodnými a kulturními.
Pamatujte, že demokracie není jen formou vlády, ale způsobem života. Každý člověk má povinnost pracovat, myslet a nést odpovědnost za celek.
Nepřestávejte se ptát, nepřestávejte hledat pravdu. Váš Masaryk.“
Google Gemini (v režimu „Deep Research“)
Poslední vůle a odkaz národu
Já, Tomáš Garrigue Masaryk, občan a první prezident Republiky československé, v plném vědomí a s myslí obrácenou k věčnosti, z níž vše vychází a k níž vše směřuje, předkládám tuto svou poslední vůli jako odkaz svým dětem a svému národu.
Život jednotlivce i národa má smysl jen tehdy, je-li naplněn prací pro uskutečnění humanity. Humanita, toť člověčenství; ne pouhý soucit, ale činná láska k bližnímu, jež se projevuje v úctě a spravedlnosti. Tento ideál, který nám odkázali naši předkové z doby reformace, je a musí zůstat naším programem národním. Bez mravního základu se i nejlepší zákony stávají prázdnými literami.
Stát, který jsme společně vybudovali, je republikou demokratickou. Pamatujte však, že demokracie není jen způsob vlády, nýbrž názor na život. Není panováním, ale prací k zabezpečení spravedlnosti. Její podstatou je diskuse, samospráva a neustálá snaha o nápravu chyb. Demokracie vyžaduje demokraty – lidi vzdělané, statečné a mravně pevné. Má-li naše republika své nedostatky, překonávejme nedostatky, ale nikdy nepřekonávejme demokracii. Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily.
Žijeme v době těžké a nebezpečné. Proti nám stojí síly, které pohrdají člověkem, pravdou i rozumem a klanějí se násilí. Proti nenávisti nestavte nenávist, proti šovinismu nervózní nacionalismus. Naší zbraní nechť je pravda, poctivá práce a mravní síla. Braňte tento stát a jeho demokratický řád. Obrana proti zlu není násilím, nýbrž povinností.
Svým drahým dětem, Alici, Janovi a Olze, odkazuji jen málo hmotných statků. Vždy jsem věřil, že největším dědictvím je dobré vychování a vzdělání. Děkuji Ti, Alice, za Tvou oddanost. Tobě, Jene, přeji, abys našel svou cestu ve službě vlasti. A Tobě, Olgo, posílám otcovské požehnání. Žijte tak, abyste byli hodni památky své matky, jejíž mravní síla byla oporou nám všem.
Svůj jediný větší majetek, svou knihovnu, neodkazuji Vám, ale národu. Nechť se stane základem ústavu, který bude pěstovat svobodné vědecké bádání v duchu humanity a demokracie. Vědění a vzdělání jsou nejlepší obranou proti tyranii a tmářství.
Národe československý! Svěřuji Ti do péče tento stát, plod naší společné touhy po svobodě. Pečuj o něj prací, vzděláním a mravní kázní. Nehledejte snadné cesty. Pravda je v politice, tak jako v životě, nejpraktičtější. Budoucnost patří střízlivým. Ne násilím, ale mírně, ne mečem, ale pluhem, ne smrtí, ale životem k životu – toť odkaz našich dějin.
Dáno v Lánech, v tichém rozjímání, v očekávání Božího soudu.
Tomáš Garrigue Masaryk
Jan B. Krejčí
