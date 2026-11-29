Utírat zadky
Fritovat hranolky v McDonaldu, zametat ulice, vybírat vajgly z pisoárů, vařit obědy v kantýně, vytírat schody a podlahy, natírat zdi, škrábat starou barvu z okenních rámů, sekat trávu kolem silnic, vybírat odpadky z příkopů, čistit lavičky od holubích hovínek, vstávat ve tři ráno, rozvážet rohlíky z pekárny, aby byly ráno k snídani.
Uklízet sníh z chodníků, šít ve fabrice, jezdit s Uberem, doplňovat zboží do regálů, stát celý den u kasy, kopat záhony, sbírat jahody, mýt jablka ve studené vodě, přebírat nahnilé brambory, sázet stromky, stříhat živé ploty, tahat hadice po skleníku, vybírat kameny z pole, roznášet noviny.
Cedit olej ve fritéze, mýt nádobí v restauraci, drhnout připálené hrnce, krájet cibuli, porcovat kuřata, škrábat brambory, odnášet talíře se zbytky jídla, čistit kávovary, vykládat kamiony, zakládat materiál do stroje, jezdit s ještěrkou, lepit etikety na lahve, počítat šroubky, balit zboží do krabic.
Kopat základy, frézovat asfalt, opravovat výtluky v silnicích, kontrolovat koleje, svařovat potrubí, lít beton do základů, házet lopatou do míchačky, nosit pytle cementu, řezat cihly, ohýbat roxory, stavět lešení, pokládat dlažbu, zasypávat výkopy, tahat palety s dlaždičkami, čistit okna.
Přezouvat gumy, měnit olej v motoru, ležet pod autem a povolovat zarezlé šrouby, čistit sedačky v autobusech, opravovat automaty na kafe, doplňovat mýdlo na veřejných záchodech, opravovat ucpané záchody, vybírat vlasy z odpadů, vynášet popelnice, třídit cizí odpadky, mýt přepravky od zeleniny, uklízet rozbité lahve, čistit kanalizaci.
Umývat podlahy v nemocnici, měnit povlečení v hotelu, žehlit košile, skládat ručníky, převlékat postele po lidech, kteří se v nich v noci pozvraceli, drhnout sprchové kouty, seškrabávat žvýkačky z podlahy, čistit mastnotu z kuchyňských digestoří, vymývat lednice, uklízet šatny po fotbale, mýt záchody na nádraží, prát špinavé prádlo.
Tahat kabely, bourat příčky, oklepávat starou omítku, odvážet suť, vyklízet sklepy, vybírat mrtvé myši z půdy, odstraňovat plíseň ze zdí, čistit okapy, opravovat střechy, montovat kuchyňské linky, stěhovat skříně, nosit pračky do sklepa, vynášet novou myčku do čtvrtého patra.
Instalovat novou ledničku, rozvážet balíky, umývat výlohy, čistit klece v útulku, kydat hnůj, dojit krávy, čistit chlívky, rozvážet jídlo po nemocničních pokojích, měnit obvazy, držet lidem misku, když zvracejí, krmit pacienty v nemocnici lžičkou, převlékat propocené postele, vynášet bažanty, prát počůrané peřiny.
Nosit lidem obědy, mazat jim chleba, zavazovat jim tkaničky, pomáhat jim na záchod, mýt jim vlasy, čistit jim zuby, umývat zubní protézy, stříhat nehty na nohou, pomáhat jim do vany, zvedat je ze země, když upadnou, obracet je v posteli, měnit pleny dospělým lidem, utírat zadky.
Ono je totiž docela příjemné žít v zemi, kde tohle všechno někdo dělá.
Jan Bilek
Zkouška závazku
Člověku se před usnutím honí hlavou ledacos. Většinou to ráno nestojí ani za vzpomínku. Jenže občas vám mozek těsně před vypnutím podstrčí dvě slova, která nedávají vůbec žádný smysl. A pak kvůli nim nemůžete usnout.
Jan Bilek
Nahoře dole
Spojené národy rozhodly, že svět potřebuje spravedlivější mapu. Výborně. Když už jsme začali napravovat, jak je svět velký, možná bychom mohli vyřešit i to, proč je Evropa uprostřed a Austrálie dole.
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