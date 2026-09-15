Nahoře dole
Zrovna jsem četl, že Spojené národy rozhodly, že se jejich výchozí mapa světa už nebude zobrazovat v Mercatorově projekci, ale nově v takzvaném Equal Earth zobrazení.
Z mých dvou semestrů geodézie na ČVUT jsem s Mercatorem samozřejmě seznámený. Když převádíte něco kulatého do placatého, něco se prostě pokazit musí. Kdyby se nepokazilo nic, nebyla by z toho mapa, ale koule. Globus. A ten se do učebnic skládá dost špatně.
Mercator má tu nepříjemnou vlastnost, že směrem k pólům nafukuje plochy. Grónsko pak vypadá skoro jako Afrika, i když Afrika je ve skutečnosti mnohonásobně větší.
Takže máme nové zobrazení, které se snaží zachovat správné poměry ploch.
Dobře.
Jenže když už jsme svět začali opravovat, proč skončit právě tady?
Mapa je pořád nějak vystředěná kolem Evropy a západní Afriky. Na levém okraji máme Ameriky, na pravém Asii, Japonsko a Austrálii.
Co na to naši američtí a asijští přátelé? Nebudou se cítit trochu odstrčení?
A co klokani?
Když nastavujeme nové světové normy, proč vlastně neprochází střed mapy Austrálií?
A proč je Austrálie vůbec dole?
Kde se vlastně rozhodlo, kde je nahoře a kde dole?
Na Zemi přece žádné nahoře ani dole není. Je jen ke středu planety a od něj. Klidně tedy může být Austrálie nahoře, Evropa dole vpravo a Amerika někde pod Japonskem.
A proč musí být východ napravo?
Kdo to řekl?
Navíc Austrálie je prý nejrychleji se pohybující kontinent a každý rok se posune o několik centimetrů na severovýchod. Ještě pár milionů let a klokani narazí do Indonésie a budeme to celé překreslovat znovu.
Zatracené mapy.
Od Ptolemaia v tom udělali docela pěkný čurbes.
A když už jsme u toho nahoře a dole: otáčí se vlastně Země po směru hodinových ručiček, nebo proti?
Záleží, odkud se díváte.
Ze severního pólu proti směru. Z jižního po směru.
Takže zase obojí.
A co jsou vlastně ty hodinové ručičky?
Můj mobil žádné nemá. A jestli má, rozhodně netikají.
Možná bychom měli všechny tyhle perspektivy prostě zrušit.
Mapy, nahoře, dole, vlevo, vpravo.
A Internety taky.
A byl by klid.
Zdroj: Odkaz
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