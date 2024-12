Všeobecná povinnost k ženění aneb Štědrovečerní lobby

Rok se sešel s rokem, adventní čas se nachyluje a slovy klasika „blízko, blizoučko Štědrý den“. Jistě, žijeme ve složité době, přes vyhrocenou geopolitickou situaci však s pokorou v srdci respektujme dobu a kouzlo Vánoc.

Oslava Svaté noci je svátek klidu, lásky, vzájemného porozumění a především naděje. S pokorou a soudržností k nim patří pohoda, úsměvy na tvářích, radost ze setkávání se s rodinou a blízkými. A vítaný je rozhodně i humor…

Jednou stranou mince je křesťanský význam Vánoc, důležitý pro věřící část populace, druhou jejich světské pojetí, náplň a podoba. A jedno v žádném případě nevylučuje druhé. Kouzlo Vánoc dělá i spojení obojího. S mírumilovnou náladou, úsměvem a třeba i oním zmiňovaným humorným přístupem k oslavám. Bez úmyslu snižovat hodnotu nadcházejících svátků zmiňuji opakovaně humor z důvodu využít pro tento odlehčený sloupek delší citaci z knihy, na kterou jsem před nedávnem narazil… A úsměvně na mne zapůsobila také z důvodu profese, které se poslední léta intenzivně věnuji (zákonodárce PS PČR). Rád bych však všechny uklidnil, že se po přečtení uvedené ukázky z knihy Pražské příběhy Z malostranských zákoutí až do jiného světa autora Dana Hrubého (2018) podobných zákonodárných iniciativ od současných poslankyň a poslanců (nejspíš) nemusíte bát 😊. Byť zase navážno, ženitba má pro křesťany zcela zásadní životní význam.

… Otevírá se v jedenáct nebo ve dvanáct, zavírá ve tři nebo ve čtyři. Nejprve odcházejí rodiny, po nich otcové s dětmi (dají si o sváteční pivo víc), pak páry, jež dorazily jenom na skok, když mají doma všechno hotové a připravené, a nakonec samotní otcové (to jsou dvě piva navíc a samozřejmě na zapřenou), kteří spěchají k rodinám.

To zas bude řečí.

Naposledy opouštějí hospodu staří mládenci, kteří se do poslední chvíle snaží obsluhu umluvit na ještě jedno, tentokrát už zaručeně poslední pivo. Jak dojemný je v tento den jejich osud?

O Vánocích roku 1890 jim (Švejkem tolik oblíbená) Národní politika věnovala následující úvahu.

„Nejsmutnější Vánoce ze všech lidí slaví staří mládenci: neznajíce lásky a nemajíce milujících žen a dítek, nemohou jim koupiti moderní klobouky ani pěkný plášť a nikomu nemohou způsobiti radost. Kdežto celý svět u domácího krbu a zeleného smrčku se baví a veselí, sedí starý mládenec zádumčivě v tmavém svém bytě nebo skládá se na lože, aby smutný svůj los zaspal.“

Následují však slova útěchy: „Je ovšem dosti soucitných duší zvláště mezi něžným pohlavím, které litují losu starých mládenců a o Vánocích na ně vzpomínají jako na chudé sirotky, kteří také nepoznali Ježíška.“

Aby přišlo vskutku překvapivé rozuzlení: „Je však otázka, zdali starý mládenec nějakého soucitu vůbec je hoden. Proč se vylučuje sám ze světa a štěstí rodinného? Nebylo by zajisté na světě tolik mrzoutů, kdyby společnost konečně rozhodně vystoupila proti nim a naléhala na to, aby se zlo starého mládenectví zmařilo cestou zákonnou. Máme-li všeobecný branný zákon, všeobecnou povinnost školní návštěvy, proč bychom neměli mít všeobecnou povinnost k ženění? Jako každý musí být vojákem, tak by měl každý také se oženit. Bylo by proto záhodno, aby naše dívky podaly co nejdříve říšské radě petici, aby byla zavedena všeobecná povinnost ženitby. Ergo – starý mládenče, ožeňte se a o příštím Štědrovečeru uvidíte zlatá prasátka.“…

Tehdy třeba myšleno i vážně, v dnešní moderní době úsměvné. Odráží se v tom kouzlo minulosti a právo volby současnosti.

Přeji nám všem jen to dobré a ať tyto požehnané svátky vánoční nemusí nikdo trávit v osamění!