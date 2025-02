Víra v Putina je jako víra v Imperátora

Pro jistotu, titulek není otiskem mého politického přesvědčení, ale jedná se o část z citace filozofa a propagandisty Alexandra Geljeviče Dugina související s jeho návrhem odstranit z mauzolea na Rudém náměstí tělo V. I. Lenina…

Říkám si, konečně. A ejhle. Podle autora idey by tak vzniklo místo pro skutečného Imperátora, současného vůdce! Stavba se prý jen trochu předělá, vyzdobena bude vojenskými trofejemi ze sovětské války a… „Věřím, že náš Imperátor postrádá řadu atributů, které konečně učiní jeho roli v dějinách Ruska posvátnou. A budoucí místo pohřbu, místo uctívání skutečných úspěchů novodobého Velkého Ruska, je něco, co velmi chybí.“ No potěš, a to ještě došlo na: „… Až Vladimir Vladimirovič ukončí svou pozemskou cestu, budou se na jeho rakev stát fronty. Přineseme sem vlajky evropských států, které v příštích letech a desetiletích dobudeme. A západní tanky odebrané našim nepřátelům…“. Děsí? Mělo by!

Zpočátku (zhruba před patnácti lety) zdánlivě okrajové… Dugin přichází s tzv. Čtvrtou politickou teorií, světonázorem o zničení západního liberálního řádu a nastolení „éry pluriversalismu“. A teď s postupem let? Sílí jeho ideologické nasazení. Sílí jeho vliv u mocných a nejmocnějších a počet jeho souvěrců. Postupně se ukazuje, jak nebezpečné to může být, nebo vlastně spíš UŽ JE! Jak rychle se to „uchytilo“! A dnes už ne pouze v Rusku… Nebezpečnou inspirací je i jinde v zahraničí, např. v Maďarsku… Zdá se to složitější, než to vypadá, ale je to vlastně typicky „rusky/bolševicky“ jednoduché. Domýšlivě megalomanské, nabubřele barbarské, brutálně bezohledné, nebezpečné. Řeklo by se, nová teorie. Ale v reálu tu podobná už byla. Na začátku minulého století v Německu… A nepřineslo to nic dobrého! Ani tady! (Neo)eurasianismus, čtvrtá politická teorie, geopolitická koncepce. A o čem je? Evropa jako periferie Euroasie. Základní linie konfliktu vede mezi USA a Ruskem. Silný euroasijský blok s centrem v Moskvě. Euroasie jako jedno z center celosvětového odporu proti Spojeným státům. Nutnou podmínkou vítězství je přetržení pouta mezi Evropou a Spojenými státy a pluriversalismus… A to je jen hodně malá ukázka chorobné terminologie, a ještě chorobnější ideologie. A myslím, že ani není úplně nutné její obsah detailně vysvětlovat… Není vám to povědomé? Mělo by! To je skutečné déjà vu, a teď už nejde jen o obezřetnost. Teď jde o skutečné ohrožení. Dugina by nepochopil jen úplný hlupák: „Liberalismus jako celek spočítá na jednotlivci, který tvoří jeho nejzákladnější prvek… Abychom rozetli kruh, musíme zasáhnout jedince, zničit ho a odsunout na okraj politických úvah. … nabízíme teorii, že každá lidská identita je přijatelná a ospravedlnitelná, kromě identity jednotlivce, Člověk je totiž vším krom individua. … Liberalismus musí být poražen a zničen a jednotlivec musí být svržen ze svého piedestalu…“. A šlo by k tomu dodávat dál a dál, pro nevěřící Tomáše do nekonečna např.: „To, kým člověk je, nevyplývá z něj samého jakožto jednotlivce, ale z politiky. Je to právě politika, která disponuje násilím a legitimní mocí, která definuje člověka. Je to právě politický systém, který nám dává tvar. Co více, politický systém má intelektuální a pojmotvornou moc, stejně tak jako neomezený potenciál proměňovat. Odpověď na antropologickou otázku spočívá v uspořádání moci ve společnosti.“… Lidská svoboda není svoboda jednotlivce. Svoboda je cokoli jiného, jen to ne. Svoboda společnosti, kolektivní svoboda. A neslyšeli jsme to už někdy? Že jednotlivec jako jeden jedinečný „tvor“ není pro „ruskij mir“ nijak extra důležitý je tam normou po staletí. Tak ať si to tam nechají a nám tady žádné své neo-geopolitické nápady nezavádí! Ale bohužel, ona tak nějak celkově „vymknuta z kloubů doba šílí“, anebo možná „jen“ zešíleli jednotlivci (efekt ale asi bude podobný)… Jedni uvažují o Euroasii, druzí pak o převzetí Islandu nebo Panamského průplavu… A co je horší!? Myslím, že se jedná o jeden a ten samý eintopf a rozdíl bude jen v kuchyni!